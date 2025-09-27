ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΟΥ1
15:00
28.09

ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ – ΧΑΜΑΡΜΠΙ

Χωρίς περιθώρια απωλειών αμφότερες
1
X
2
Εκτίμηση
Oerjans Vall (10.800)
504 χλμ.
15° C Αίθριος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ - ΧΑΜΑΡΜΠΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μίλτος Ζωγράφος Μίλτος Ζωγράφος
Ώρα έναρξης: 15:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2+Over 1,5

Απόδοση: 1.88
bet365 Παίξε νόμιμα

Νίκη που της έδωσε βαθιά ανάσα και την κράτησε εκτός ζώνης μπαράζ πέτυχε η Χάλμσταντ στο Βέρναμο, ωστόσο βρέθηκε πίσω και χρειάστηκε αυτογκόλ για να το γυρίσει. Η Χάμαρμπι δεν είναι Βέρναμο, διεκδικεί τον τίτλο, είναι φύσει επιθετική ομάδα και αν προηγηθεί δύσκολα θα καταφέρει η Χάλμσταντ να το γυρίσει. Το διπλό βέβαια δίνεται χαμηλά στην Bet365, γλυκαίνει συνδυαστικά με το Over 1,5…

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ - ΧΑΜΑΡΜΠΙ

Facts Αγώνα

  • Τα 3/4 τελευταία της Χάλμσταντ ήταν G/G, ενώ εντός έδρας έχει 5/6 τελευταία Under.
  • Τα 8/9 τελευταία ματς της Χάμαρμπι στο πρωτάθλημα ήταν Over.
  • Δείτε τα προγνωστικά Α’ Σουηδίας.
ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ
Ρεπορτάζ

Σημαντικότατη βαθμολογικά και ψυχολογικά νίκη πέτυχε η Χάλμσταντ, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της ουραγού Βέρναμο.

Το ματς πάντως δεν ξεκίνησε καλά, αφού έμεινε πίσω στο σκορ στο 21’, ωστόσο κατάφερε να ισοφαρίσει με την έναρξη της επανάληψης, στο 47’ με τον Βίλιαμ Γκρανάτ, ενώ το γύρισε στο 59’ με αυτογκόλ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο β’ ημίχρονο οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.

Με τη νίκη αυτή, η Χάλμσταντ έφτασε στους 25 βαθμούς και βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας, 3 πόντους πάνω από τη γραμμή των μπαράζ, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν έπαιξε στο τελευταίο λόγω τραυματισμού ο εναλλακτικός επιθετικός Μάτε Πέρσον (8 συμ., 1 γκολ, 7 αλλαγή) και δίνεται αμφίβολος.

Εκτός στα 8 τελευταία λόγω τραυματισμού ο βασικός μέσος Αλεξάντερ Νίλσον (12 συμ.), παραμένει αμφίβολος.

Δέκατο εκτός ο βασικός αριστερός αμυντικός Γκούσταβ Φρίμπεργκ (12 συμ.), που υπέστη ρήξη χιαστών και χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς.

ΧΑΜΑΡΜΠΙ
Ρεπορτάζ

Δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα η Χάμαρμπι στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χέκεν, την οποία συνέτριψε 4-0.

Χωρίς γκολ το α’ μέρος, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι, μπήκε επιθετικά στην επανάληψη και άνοιξε το σκορ στο 49’ με τον Τέσφαλντ Τέκιε, διπλασίασε στο 52’ με τον Ναχίρ Μπεσάρα και πέτυχε τρίτο στο 57’ με τον Πάουλους Άμπραχαμ, για να δώσει διαστάσεις στο 70’ με τον Μοντατέρ Μακτζέντ.

Ήταν το τρίτο συνεχόμενο ματς χωρίς ήττα για τη Χάμαρμπι, που έφτασε έτσι στους 49 βαθμούς και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας τη διαφορά της από τη Μιέλμπι στους 8 πόντους, 6 ματς πριν το τέλος του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Μάλιστα, επιστρέφει από τιμωρία ο βασικός μέσος Βίκτορ Έρικσον (23 συμ., 2 γκολ, 2 ασίστ).

Μακροχρόνια τραυματίας ο μέσος Ντένις Κολάντερ.

  • ΑΙΚ Στοκχόλμης - ΓΚΑΙΣ
    ΑΙΚ Στοκχόλμης ΑΙΚ Στοκχόλμης
    ΓΚΑΙΣ ΓΚΑΙΣ
  • Μπρομαποϊκάρνα - Μιάλμπι
    Μπρομαποϊκάρνα Μπρομαποϊκάρνα
    Μιάλμπι Μιάλμπι
  • Μάλμε - Βάρναμο
    Μάλμε Μάλμε
    Βάρναμο Βάρναμο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

