Ρεπορτάζ

Σημαντικότατη βαθμολογικά και ψυχολογικά νίκη πέτυχε η Χάλμσταντ, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της ουραγού Βέρναμο.

Το ματς πάντως δεν ξεκίνησε καλά, αφού έμεινε πίσω στο σκορ στο 21’, ωστόσο κατάφερε να ισοφαρίσει με την έναρξη της επανάληψης, στο 47’ με τον Βίλιαμ Γκρανάτ, ενώ το γύρισε στο 59’ με αυτογκόλ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο β’ ημίχρονο οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.

Με τη νίκη αυτή, η Χάλμσταντ έφτασε στους 25 βαθμούς και βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας, 3 πόντους πάνω από τη γραμμή των μπαράζ, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.