Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26: Οι αποδόσεις για τον πρώτο σκόρερ⚽

Η σεζόν 2024-25 θεωρήθηκε τεράστια επιτυχία. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε το νέο φορμάτ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κάποιοι το είδαν με καχυποψία, αλλά τα ματς και το θέαμα που απολαύσαμε έπεισαν και τον τελευταίο… άπιστο. Φέτος η ποδοσφαιρική χρονιά έχει γεμίσει αναμενόμενα με πολλές προσδοκίες.

Πλέον, δεν υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Ενώ η τρίτη αγωνιστική είναι προ των πυλών, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και δηλώνουν έτοιμες να πάρουν τα σκήπτρα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρή γραμμή κρούσης. Εξάλλου, γνωρίζετε το ρητό «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση». Πάμε, λοιπόν, να εξερευνήσουμε τα προγνωστικά για τον πρώτο σκόρερ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρώτος ο «σύγχρονος villain»

Τι γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι; Πως δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συνεπώς, το να βρίσκουμε το όνομα του Κίλιαν Εμπαπέ στην πρώτη θέση δεν προκαλεί έκπληξη. Ο άνθρωπος που έχει αποδεχθεί τον ρόλο του «Κακού» στην ταινία που ονομάζεται «Ποδόσφαιρο».

Η περσινή σεζόν ήταν η πρώτη του Γάλλου με τους «μερένχες». Μπορεί να ηττήθηκε σε όλα τα επίπεδα από τη «μισητή» Μπαρτσελόνα, αλλά φέτος φαίνεται… πεινασμένος. Το 2024-25 σκόραρε συνολικά 44 τέρματα. Έγινε έτσι ο μόνος που πετυχαίνει τόσα στην πρώτη του χρονιά με τη «βασίλισσα». Στο 2.95 η απόδοση να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο Τσάμπιονς Λιγκ, μετά και τα πέντε τέρματα στη διοργάνωση!

Πρώτος Σκόρερ: Κίλιαν Εμπαπέ 2.95

Ακολουθεί ο Κέιν

Μπήκε στα «αστέρια» με 40 τέρματα και με την ομάδα του να υποδέχεται την Τσέλσι στην πρεμιέρα. Ο Άγγλος φορ βρήκε δύο φορές δίχτυα και συνεισέφερε τα μέγιστα στη νίκη της Μπάγερν με 3-1, ενώ προσέθεσε άλλα δύο κόντρα στην Πάφο (1-5).

Δυναμικό ξεκίνημα για τον Χάρι Κέιν στη διοργάνωση, ο οποίος θα αποτελέσει και φέτος την «αιχμή» του δόρατος στην κορυφή της επίθεσης. Είναι αρκετό αυτό να του δώσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ; Οψόμεθα…

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ: ΧΑΡΙ ΚΕΙΝ 5.50

Στην τρίτη θέση ο Χάαλαντ

Σχεδόν απίθανο να κάνεις κουβέντα για πρώτο σκόρερ και να μην υπάρχει εκεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός προέρχεται από μια σεζόν που κινήθηκε μακριά από τα στάνταρ του. Εμφανώς επηρεασμένος από την κακή χρονιά που πραγματοποίησε η ομάδα του, η Μάντσεστερ Σίτι.

Ασφαλώς, τα 34 γκολ σε 48 συμμετοχές, μόνο άσχημα δεν τα λες. Ωστόσο, ξέρουμε πως ο 25 ετών φορ είναι ικανός για πολλά περισσότερα. Αυτό βλέπει και η Fonbet και σε απόδοση 6.50 φιγουράρει τρίτος στη λίστα των προγνωστικών για τον πρώτο σκόρερ. Το καθήκον του, πάντως, το έκανε στην πρεμιέρα και πέτυχε ένα τέρμα στη νίκη με 2-0 επί της Νάπολι, για να ακολουθήσουν άλλα δύο απέναντι στη Μονακό (2-2).

Πρώτος Σκόρερ: Έρλινγκ Χάαλαντ 6.50

Ο Σαλάχ και το… ραβδί του

Όταν ξεκινούσε η περσινή σεζόν, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πέρασε μια περίοδο αμφισβήτησης. Νομίζουμε πως τα 34 γκολ που πέτυχε και οι 23 ασίστ που μοίρασε έκαναν τους επικριτές του να σιωπήσουν. Βάλτε στην εξίσωση πως κατέκτησε και το πρωτάθλημα και θα αντιληφθείτε ότι μόνο «τελειωμένος» δεν μπορεί να θεωρηθεί. Κι ας το προσπάθησαν κάποιοι…

Η Λίβερπουλ ενισχύθηκε πολύ στις μεταγραφές και φαντάζει φαβορί τόσο για Πρέμιερ όσο και για Τσάμπιονς Λιγκ. Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη να συναντάμε τον 33χρονο ως τέταρτο φαβορί, σε – μεγάλη βέβαια – απόδοση 17.00, ενώ ήδη μετράει ένα τέρμα (αυτό κόντρα στην Ατλέτικο).

Πρώτος Σκόρερ: Μοχάμεντ Σαλάχ 17.00

Στο 19.00 ο αέναος Πολωνός

Λίγο πιο πάνω (19.00) από τον Σαλάχ βρίσκουμε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο… αέναος Πολωνός, στις 21 Αυγούστου έγινε 37 ετών. Ακόμα, όμως, η σχέση του με τα δίχτυα παραμένει «ερωτική». Το 2024-25 σταμάτησε στα 42 γκολ σε 52 συμμετοχές. Από τους βασικούς λόγους που η Μπαρτσελόνα έκανε το double.

Φέτος ο Χάνσι Φλικ δείχνει την πρόθεσή του να περιορίσει τον χρόνο του «Λέβα». Βέβαια, όταν τα πράγματα δυσκολέψουν, ξέρει πως μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία του. Ένα απλό άγγιγμα στην μπάλα είναι ικανό να τη στείλει στο πλεκτό.

Πρώτος Σκόρερ: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 19.00

Πού είναι ο Ελ Κααμπί;

Φυσικά, θα αναρωτιέστε αν με την παρουσία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της ελληνικής ομάδας στη λίστα. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο φορ των «ερυθρολεύκων» προσφέρεται στο υψηλό 501.00, την ώρα που ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του.

Υποδέχθηκε την Πάφο, με το 0-0 να μην αλλάζει έως το τελευταίο σφύριγμα, ενώ ο Μαροκινός είχε τη στιγμή του για να βρει δίχτυα. Αν θα είναι καλύτερη η συνέχεια, θα το δούμε στην πορεία, με την εμφάνιση στο Λονδίνο και στην ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ, να αφήνει υποσχέσεις ενόψει Βαρκελώνης.