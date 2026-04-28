Έπαθλο* ανταμοιβής για τα παιχνίδια των Ελληνικών ομάδων στη Stoiximan!

Πρεμιέρα στα playoffs της EuroLeague με φόντο το Final Four της Αθήνας, με τον Ολυμπιακός να υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς που οδηγεί στην τελική τετράδα.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου ταξιδεύει στον Πειραιά με ροτέισον δέκα παικτών για τα δύο πρώτα ματς, έχοντας μια σημαντική απουσία, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Νίκολα Μίροτιτς. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, με μοναδική εξαίρεση τον Κίναν Έβανς. Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 21:00, με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν στη σειρά ως το φαβορί για το πρώτο βήμα και το 1-0.

STXPLAY Προσφορά με 70 Μπασκετικά Δώρα* χωρίς κατάθεση* !

Με στόχο να κάνει το break και να πάρει από νωρίς προβάδισμα στη σειρά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε από τη Βαλένθια στο Game 1 των προημιτελικών των playoffs της EuroLeague.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με το «τριφύλλι» να θέλει να κάνει το πρώτο και σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four. Ωστόσο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παραταχθεί χωρίς τον Κώστα Σλούκα,

Αποκλειστική STXPLAY Προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Έκανες εγγραφή; Σε περιμένουν πολλά Δώρα* για να ανακαλύψεις το Στοίχημα ή να απολαύσεις την εμπειρία του Live Casino, μέσα από την ένταση των Playoffs.

Η κορυφαία μπασκετική δράση έφτασε στην πιό απολαυστική καμπή της, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο επίκεντρο της ελληνικής παρουσίας στην Ευρώπη!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις