Επόμενη ομάδα Λουτσέσκου: «Καραδοκούν» Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός! 💣🔥

Έκλεισε ο κύκλος του τεχνικού Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ; Είναι ένα ερώτημα που έρχεται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα στηριζόμενο πάντα σε δημοσιεύματα.

Η winmasters δεν θα μπορούσε να μην μας βάλει στο κλίμα προσφέροντας σχετική αγορά για τις πιθανές ομάδες που ενδέχεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ρουμάνος προπονητής εφόσον αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το μέλλον του Λουτσέσκου

«Οι δυο χειρότεροι μήνες της ζωής μου», παραδέχτηκε ο Λουτσέσκου σε πρόσφατη συνέντευξή του μετά την απώλεια του τελικού Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα.

Κανείς δεν αμφισβητεί πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πετύχει μεγάλα πράγματα με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο ζωής με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Συνεπώς, μια πιθανή κάθοδος στην Αθήνα έχει φύγει από τα όρια του απίθανου στα προγνωστικά και φαντάζει πλέον ως ένα υπαρκτό σενάριο.

Σενάρια για Παναθηναϊκό

Όπως όλα δείχνουν, ο Ράφα Μπενίτεθ θα «κουνήσει μαντήλι» από τον Παναθηναϊκό μετά το τέλος της σεζόν και οι «πράσινοι» εξετάζουν πολλές περιπτώσεις για πιθανό διάδοχο του Ισπανού.

Μέσα σε αυτές είναι ο Λουτσέσκου, που αποτελεί «διακαή» πόθο της διοίκησης του «τριφυλλιού», στη χρονιά «προθάλαμο» πριν μπει η ομάδα στο νέο γήπεδο. Σε απόδοση 3.00 προσφέρεται από τη winmasters στο στοίχημα να αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στις επιλογές και ο Ολυμπιακός

Μέσα στα φαβορί για επόμενο σταθμό του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται και ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» δύσκολα θα κάνουν την ανατροπή στη Σούπερ Λιγκ, με το μέλλον του τεχνικού Μεντιλίμπαρ να είναι αβέβαιο, παρότι ο Βάσκος ανανέωσε το συμβόλαιό του στα τέλη του περασμένου χρόνου. Στο 7.00 δίνεται να τον αντικαταστήσει στον πάγκο ο Ρουμάνος κόουτς.

Επόμενη ομάδα Λουτσέσκου στοίχημα

Πέρα από το ενδιαφέρον των δύο «αιωνίων», ομάδες από τη Ρουμανία φέρεται να βολιδοσκοπούν τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής της Στεάουα Βουκουρεστίου, Μιχάι Στόικα, δεν δίστασε να… βάλει φωτιά πρόσφατα, δηλώνοντας: «Θέλουμε τον Λουτσέσκου, ίσως να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ».

Ως αουτσάιντερ για επόμενο σταθμό του 57χρονου τεχνικού βρίσκουμε τις Σαχτάρ, Αλ Νασρ και Ντιναμό Βουκουρεστίου, ενώ στο «εξωφρενικό» 100.00 δίνεται η ΑΕΚ!

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε παρακάτω την αγορά από τη winmasters και να πάρετε το ελκυστικό promo code 🎁.

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ 31/08/26 ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΟΚ
1.30winmasters
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
3.00winmasters
ΣΤΕΑΟΥΑ
5.00winmasters
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΛ ΧΙΛΑΛ
ΡΑΠΙΝΤ Β.
15.00winmasters
ΝΤΙΝΑΜΟ Β.
21.00winmasters
ΣΑΧΤΑΡ
31.00winmasters
ΑΡΗΣ
50.00winmasters
ΑΛ ΝΑΣΡ
ΑΕΚ
100.00winmasters

