N1 Casino Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Στο kingbet φτιάξαμε έναν αναλυτικό οδηγό για να σου παρουσιάσουμε ότι χρειάζεται να ξέρεις για το πώς κάνεις κατάθεση και ανάληψη στην Ν1 casino. Η Ν1 αποτελεί μία από τις νόμιμες στοιχηματικές Ελλάδα. Για αυτό το λόγο συμμορφώνεται απόλυτα με τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τις συναλλαγές.

Πως κάνω ανάληψη από n1 casino;

Η n1 casino αναληψη είναι απλή διαδικασία και εύκολη. Αρχικά πρέπει να κάνεις σύνδεση στο λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έχεις κάνει εγγραφή. Έπειτα επιλέγεις από τις επιλογές το “Ανάληψη”. Κλικάρεις στη συνέχεια τον τρόπο που θέλεις να κάνεις ανάληψη και στο τέλος συμπληρώνεις το ποσό που επιθυμείς να γίνει ανάληψη.

N1 Casino αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η N1 casino έχει φροντίσει ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία χρέωση σε όποιον τρόπο και εάν επιλέξεις για αναληψη n1 casino. Ακόμα και αν έχεις κερδίσει εκμεταλλευόμενος κάποια από τις προσφορές για στοίχημα, η N1 έχει φροντίσει ώστε να μην χάνεις ούτε 1 ευρώ από τα κέρδη σου.

Πως κάνω κατάθεση στην n1;

Συνδέεσαι στον λογαριασμό ν1 casino συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται. Κλικάρεις στην επιλογή “Κατάθεση”. Εκεί σου εμφανίζονται οι τρόποι που υπάρχουν για να προσθέσεις χρήματα στον λογαριασμό σου. Συμπληρώνεις το ποσό και όποια στοιχεία σου ζητηθούν και σε δευτερόλεπτα το υπόλοιπο σου θα έχει ανανεωθεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να διαβάσεις την αξιολόγηση n1 casino.

N1 Casino καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Υπάρχει μια γκάμα επιλογών για να κάνεις κατάθεση στο λογαριασμό στην n1 casino, ώστε να παίξεις στο κορυφαίο live casino στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα VISA ή MASTERCARD

Viva Payments

Paypal

IRIS

Skrill

Neteller

