N1 Casino Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Στο kingbet φτιάξαμε έναν αναλυτικό οδηγό για να σου παρουσιάσουμε ότι χρειάζεται να ξέρεις για το πώς κάνεις κατάθεση και ανάληψη στην Ν1 casino. Η Ν1 αποτελεί μία από τις νόμιμες στοιχηματικές Ελλάδα. Για αυτό το λόγο συμμορφώνεται απόλυτα με τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τις συναλλαγές.

Πως κάνω ανάληψη από n1 casino;

Η n1 casino αναληψη είναι απλή διαδικασία και εύκολη. Αρχικά πρέπει να κάνεις σύνδεση στο λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έχεις κάνει εγγραφή. Έπειτα επιλέγεις από τις επιλογές το “Ανάληψη”. Κλικάρεις στη συνέχεια τον τρόπο που θέλεις να κάνεις ανάληψη και στο τέλος συμπληρώνεις το ποσό που επιθυμείς να γίνει ανάληψη.

N1 Casino αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η N1 casino έχει φροντίσει ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία χρέωση σε όποιον τρόπο και εάν επιλέξεις για αναληψη n1 casino. Ακόμα και αν έχεις κερδίσει εκμεταλλευόμενος κάποια από τις προσφορές για στοίχημα, η N1 έχει φροντίσει ώστε να μην χάνεις ούτε 1 ευρώ από τα κέρδη σου.

Πως κάνω κατάθεση στην n1;

Συνδέεσαι στον λογαριασμό ν1 casino συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται. Κλικάρεις στην επιλογή “Κατάθεση”. Εκεί σου εμφανίζονται οι τρόποι που υπάρχουν για να προσθέσεις χρήματα στον λογαριασμό σου. Συμπληρώνεις το ποσό και όποια στοιχεία σου ζητηθούν και σε δευτερόλεπτα το υπόλοιπο σου θα έχει ανανεωθεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να διαβάσεις την αξιολόγηση n1 casino.

N1 Casino καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Υπάρχει μια γκάμα επιλογών για να κάνεις κατάθεση στο λογαριασμό στην n1 casino, ώστε να παίξεις στο κορυφαίο live casino στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα VISA ή MASTERCARD
  • Viva Payments
  • Paypal
  • IRIS
  • Skrill
  • Neteller

Συχνές ερωτήσεις για την n1 αναληψη καταθεση

Ο χρόνος αναληψη n1 casino διαφέρει από τρόπο σε τρόπο. Ανάλογα δηλαδή ποια μέθοδο έχεις επιλέξει για να “σηκώσεις” τα χρήματά σου θα χρειαστεί και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν διαρκεί συνήθως πολλές ώρες μέχρι τα χρήματα να φανούν στο υπόλοιπό σου. Μόνο μέσω των καρτών VISA και Mastercard, θα χρειαστούν 3-5 εργάσιμες μέρες για να φανούν τα λεφτά.
Τα όρια για την ανάληψη στους λογαριασμούς της n1 casino είναι σχετικά τα ίδια. Πιο συγκεκριμένα το ελάχιστο ποσό σε όλες εκτός από τη τραπεζική μεταφορά είναι τα 10 ευρώ, ενώ για το IBAN είναι τα 20. Τέλος δεν υπάρχει όριο για μέγιστη ανάληψη στις περισσότερες μεθόδους. Μόνο μέσω paysafe υπάρχει το όριο των 1000 ευρώ και μέσω IBAN τα 10.000 ευρώ.
Η Ν1 ΚΑΖΙΝΟ, τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει το ελληνικό κράτος και η ΕΕΕΠ* για νόμιμη λειτουργία στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, αποτελεί μία αξιόπιστη στοιχηματική εταιρία και κάθε συναλαγή μαζί της είναι απολύτως ασφαλής και έγκυρη.
Για όλες τις μεθόδους κατάθεση ν1 το ελάχιστο ποσό είναι τα 10 ευρώ. Όσον αφορά το μέγιστο ποσό υπάρχουν κάποιες διαφορές. Για PAYPAL και IRIS ισχύει το όριο των 4.000 ευρώ. Για Neteller τα 10.000 ευρώ, ενώ για VISA/MASTERCARD και VIVA WALLET είναι τα 30.000. Τέλος για την SKRILL το όριο είναι τα 40.000 ευρώ.
Όπως αναφέραμε και νωρίτερα για την ανάληψη, έτσι και η διαδικασία της κατάθεσης είναι απόλυτα ασφαλής και δεν διατρέχεις κάποιον κίνδνο.
Η Ν1 casino με paysafe είναι κανονικά διαθέσιμη. Το ελάχιστο ποσό είναι είναι τα 10 ευρώ και το μέγιστο τα τα 4.000.
Εάν αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που είναι διαθέσιμο 24/7 είτε μέσω live chat είτε μέσω μέιλ.

