Interwetten διαγραφή λογαριασμού ✅ Τι πρέπει να ξέρω

Όταν το παιχνίδι παύει να είναι απόλαυση τότε μπορείς να κάνεις ένα σύντομο διάλειμμα. Η interwetten είναι μια αξιόπιστη εταιρία στο χώρο των στοιχηματικών και παρέχει όλες τις ανέσεις και τις επιλογές και σου δίνει το δικαίωμα να προχωρήσεις και σε διαγραφη λογαριασμου interwetten.

Στο Kingbet δημιουργήσαμε έναν οδηγό για να μπορείς να κάνεις είτε κλείσιμο είτε διαγραφή λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις την αξιολόγηση ιντερβετεν και την interwetten online casino αξιολόγηση.

Πως κανω διαγραφη απο την interwetten;

Εάν θεωρείς ότι χάνεις τον έλεγχο και θες να διακόψεις προσωρινά ή επ αόριστον τη λειτουργία του λογαριασμού σου η interwetten,όπως και περισσότερες νόμιμεσ στοιχηματικέσ εταιρίεσ, έχει φροντίσει για αυτό. Η interwetten διαγραφη λογαριασμου μπορεί να γίνει με δικό σου αίτημα και να σταματήσει η χρήση του. Σε περίπτωση που θελήσεις στο μέλλον να τον ενεργοποιήσεις και πάλι θα πρέπει να έρθεις σε επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορει να μου κάνει φραγή λογαριασμού η interwetten;

Το κλεισιμο λογαριασμου interwetten μπορεί να προκύψει και από την ίδια εταιρία εάν προκύψουν συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Εάν γίνει αίτημα από τον πελάτη για προσωρινό ή επ’ αόριστον αποκλεισμό.

Εάν υπάρξει εισαγγελική εντολή ή αίτημα από την ΕΕΕΠ.

Εάν παραβιαστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει συμφωνήσει ο πελάτης να τηρεί.

Σε περίπτωση που η Interwetten διαπιστώσει ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή να παραβιαστεί η ακεραιότητα των παιγνίων.

Σε περίπτωση που προσπαθήσεις να παραβείς κάποιο όρο από τις προσφορές στοιχήματος

Πως μπορώ να κάνω αυτό-αποκλεισμό από την interwetten;

Έχεις τη δυνατότητα για κλεισιμο λογαριασμου interwetten για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείς να επιλέξεις εσύ το πόσο θα διαρκέσει αυτός. Το μικρότερο διάστημα που μπορείς να επιλέξεις είναι ο ένας μήνας. Αφότου περάσει το όριο αυτο-αποκλεισμού που θα θέσεις τότε αυτός θα επανέλθει στην κατοχή σου. Εάν θες να αλλάξει αυτό και να περάσει νωρίτερα πίσω σε εσένα τότε μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Κλεισιμο λογαριασμου interwetten- Τι να κάνω

Εάν έχεις επιλέξει μόνος σου το να κλείσει ο λογαριασμός σου τότε πρέπει να περιμένεις μέχρι να παρέλθει το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση τώρα που έχει κλείσει για κάποιον άλλον λόγο μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Πως κανω επαναφορα λογαριασμου interwetten

Κάνεις επαναφορά του λογαριασμού αφού ακολουθήσεις τις οδηγίες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα εάν διαπιστώσεις κάποια δυσκολία ή ο λογαριασμός δεν περάσει στα χέρια σου μετά την πάροδο του διαστήματος που ήθελες να αυτοποκλειστείς, μπορείς να τους στείλεις μέιλ ή μήνυμα στο τμήμα εξυπηρέτησης ή να έχεις μια τηλεφωνική επικοινωνία στο 800-6000680.

Δες επίσης: