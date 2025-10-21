Interwetten Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η πλατφόρμα της Interwetten αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες νόμιμες στοιχηματικές στην Ελλάδα, προσφέροντας γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές. Είτε θέλεις να κάνεις κατάθεση στην Interwetten για να ξεκινήσεις το παιχνίδι σου, είτε επιθυμείς να προχωρήσεις σε ανάληψη Interwetten για να εξαργυρώσεις τα κέρδη σου, ο παρακάτω οδηγός της Kingbet σου εξηγεί τα πάντα.

Πως κάνω αναληψη από interwetten;

Για να κάνεις ανάληψη από την Interwetten, ακολούθησε τα εξής βήματα:

Σύνδεση στον λογαριασμό σου Μετάβαση στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου” Επιλογή της καρτέλας “Αναλήψεις” Επιλογή του επιθυμητού τρόπου ανάληψης Συμπλήρωση του ποσού και επιβεβαίωση

Σημαντικό: Η αναληψη interwetten είναι διαθέσιμη μόνο προς λογαριασμούς ή μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για κατάθεση, λόγω της πολιτικής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Interwetten αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η Interwetten δεν επιβάλλει χρεώσεις για τις περισσότερες μεθόδους ανάληψης. Ωστόσο, οι τράπεζες ή τρίτοι πάροχοι πληρωμών ενδέχεται να έχουν δικές τους χρεώσεις, ειδικά σε διεθνείς μεταφορές.

Χρόνοι επεξεργασίας:

Τραπεζική μεταφορά: 2-5 εργάσιμες

E-wallets (Skrill/Neteller): 24 ώρες ή λιγότερο

Κάρτες: 2-3 εργάσιμες

Θυμήσου πως απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού πριν από την πρώτη ανάληψη, διαδικασία που γίνεται απλά μέσω εγγράφων. Αν δεν την έχεις ολοκληρώσει, δες περισσότερα στη σελίδα μας για τη ταυτοποίηση interwetten (όπως και για την αξιολόγηση interwetten).

Πως κάνω καταθεση στην interwetten;

Η διαδικασία κατάθεσης στην Interwetten είναι απλή και άμεση:

Σύνδεση στον λογαριασμό Κλικ στο “Κατάθεση” Επιλογή της μεθόδου πληρωμής Εισαγωγή ποσού & επιβεβαίωση

Η καταθεση interwetten ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα για τις περισσότερες επιλογές, οπότε μη σε αγχώνει αν θέλεις να προλάβεις κάτι στο interwetten casino. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης συνήθως είναι τα 10€, ενώ υπάρχουν όρια και για μέγιστες καταθέσεις, ανάλογα με τη μέθοδο.

Σημαντική αναφορά είναι ό,τι ισχύει για τις συναλλαγές στο στοίχημα ισχύει και στο interwetten casino, όπου μπορείς να απολαύσεις πολλά παιχνίδια live casino.

Interwetten καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Η Interwetten προσφέρει ποικιλία μεθόδων κατάθεσης, ώστε να βρεις αυτή που σου ταιριάζει:

Χρεωστικές / Πιστωτικές κάρτες (Visa, Mastercard)

Τραπεζικό έμβασμα

Paysafecard

Skrill

Neteller

Viva Wallet

Apple Pay / Google Pay (σε συμβατές συσκευές)

