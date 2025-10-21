ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Interwetten Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

interwetten αναληψη καταθεση

Η πλατφόρμα της Interwetten αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες νόμιμες στοιχηματικές στην Ελλάδα, προσφέροντας γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές. Είτε θέλεις να κάνεις κατάθεση στην Interwetten για να ξεκινήσεις το παιχνίδι σου, είτε επιθυμείς να προχωρήσεις σε ανάληψη Interwetten για να εξαργυρώσεις τα κέρδη σου, ο παρακάτω οδηγός της Kingbet σου εξηγεί τα πάντα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις την αξιολόγηση interwetten.

Πως κάνω αναληψη από interwetten;

Για να κάνεις ανάληψη από την Interwetten, ακολούθησε τα εξής βήματα:

  1. Σύνδεση στον λογαριασμό σου
  2. Μετάβαση στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου”
  3. Επιλογή της καρτέλας “Αναλήψεις”
  4. Επιλογή του επιθυμητού τρόπου ανάληψης
  5. Συμπλήρωση του ποσού και επιβεβαίωση

Σημαντικό: Η αναληψη interwetten είναι διαθέσιμη μόνο προς λογαριασμούς ή μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για κατάθεση, λόγω της πολιτικής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Interwetten αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η Interwetten δεν επιβάλλει χρεώσεις για τις περισσότερες μεθόδους ανάληψης. Ωστόσο, οι τράπεζες ή τρίτοι πάροχοι πληρωμών ενδέχεται να έχουν δικές τους χρεώσεις, ειδικά σε διεθνείς μεταφορές.

Χρόνοι επεξεργασίας:

  • Τραπεζική μεταφορά: 2-5 εργάσιμες
  • E-wallets (Skrill/Neteller): 24 ώρες ή λιγότερο
  • Κάρτες: 2-3 εργάσιμες

Θυμήσου πως απαιτείται ταυτοποίηση λογαριασμού πριν από την πρώτη ανάληψη, διαδικασία που γίνεται απλά μέσω εγγράφων. Αν δεν την έχεις ολοκληρώσει, δες περισσότερα στη σελίδα μας για τη ταυτοποίηση interwetten (όπως και για την αξιολόγηση interwetten).

Πως κάνω καταθεση στην interwetten;

Η διαδικασία κατάθεσης στην Interwetten είναι απλή και άμεση:

  1. Σύνδεση στον λογαριασμό
  2. Κλικ στο “Κατάθεση”
  3. Επιλογή της μεθόδου πληρωμής
  4. Εισαγωγή ποσού & επιβεβαίωση

Η καταθεση interwetten ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα για τις περισσότερες επιλογές, οπότε μη σε αγχώνει αν θέλεις να προλάβεις κάτι στο interwetten casino. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης συνήθως είναι τα 10€, ενώ υπάρχουν όρια και για μέγιστες καταθέσεις, ανάλογα με τη μέθοδο.

Σημαντική αναφορά είναι ό,τι ισχύει για τις συναλλαγές στο στοίχημα ισχύει και στο interwetten casino, όπου μπορείς να απολαύσεις πολλά παιχνίδια live casino.

Interwetten καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Η Interwetten προσφέρει ποικιλία μεθόδων κατάθεσης, ώστε να βρεις αυτή που σου ταιριάζει:

  • Χρεωστικές / Πιστωτικές κάρτες (Visa, Mastercard)
  • Τραπεζικό έμβασμα
  • Paysafecard
  • Skrill
  • Neteller
  • Viva Wallet
  • Apple Pay / Google Pay (σε συμβατές συσκευές)

Για τις διαθέσιμες προσφορές για στοίχημα, δες την ειδική μας σελίδα με καθημερινές ενημερώσεις.

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για την interwetten αναληψη καταθεση

Οι περισσότερες αναλήψεις ολοκληρώνονται εντός 24-72 ωρών, ανάλογα με τη μέθοδο.
Η ελάχιστη ανάληψη είναι 10€ στις περισσότερες μεθόδους. Η μέγιστη εξαρτάται από τη μέθοδο και την ταυτοποίηση του λογαριασμού.
Ναι. Όλες οι συναλλαγές προστατεύονται με τεχνολογία SSL και ακολουθούν τις προβλέψεις της ΕΕΕΠ για νόμιμες στοιχηματικές Ελλάδα.
Η ελάχιστη κατάθεση ξεκινά από 10€, ενώ η μέγιστη καθορίζεται από τον τρόπο πληρωμής και τα όρια του λογαριασμού σου.
Απόλυτα. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τραπεζικό πρωτόκολλο κρυπτογράφησης, ενώ όλες οι συναλλαγές ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς.
Αρχικά έλεγξε αν έχεις ολοκληρώσει την ταυτοποίηση. Αν όλα είναι εντάξει και το πρόβλημα παραμένει, επικοινώνησε με το Live Chat της Interwetten ή το email υποστήριξης.
Ναι, η paysafecard υποστηρίζεται κανονικά και είναι μια από τις πιο διαδεδομένες επιλογές για παίκτες που επιθυμούν ανωνυμία και ασφάλεια.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα