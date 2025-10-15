Elabet Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Σε αγχώνει το πώς να κάνεις ΕΓΓΡΑΦΗ, και αναρωτιέσαι γιατί χρειάζεται η Ταυτοποίηση; Στην Kingbet έχουμε τις απαντήσεις και στο παρακάτω κείμενο σου παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για όλα αυτά.

H elabet εγγραφη είναι κάτι απλό όπως επίσης και η elabet ταυτοποιηση. Πάμε να ξεκινήσουμε!

Πως κάνω εγγραφή στην elabet;

Το να κάνεις elabet εγγραφή είναι πολύ απλό. Απλώς πάτα ΕΓΓΡΑΦΗ όταν μπεις στο app ή στο σάιτ της Elabet. Εκεί η elabet είναι ιδανικά φτιαγμένη για να σε καθοδηγήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αφού βάλεις τα στοιχεία σου και τον αριθμό τηλεφώνου σου θα χρειαστεί να κάνεις και ταυτοποίηση.

Πως κάνω ταυτοποίηση στην elabet;

Η ταυτοποιηση λογαριασμου elabet είναι μια απλή διαδικασία, με συγκεκρίμενα βήματα που οι συντάκτες της kingbet σου παρουσιάζουν παρακάτω:

1️⃣ Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου, με τα στοιχεία που έχεις δηλώσει (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

2️⃣ Επέλεξε εάν θες διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σου καθώς και ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την διεύθυνση κατοικίας σου (ΔΕΚΟ, ή Εκκαθαριστικό Εφορίας, ή μια υπεύθυνη δήλωση από το Gov.gr) .

3️⃣ Σκανάρεις τα αρχεία αυτά, ή στέλνεις ευκρινείς τους φωτογραφίες.

4️⃣ Προκειμένου να ολοκληρωθεί η elabet ταυτοποιηση λογαριασμου, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος αναμονής για να ελέγξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Μην αγχώνεσαι δεν παίρνει αρκετή ώρα συνήθως.

Ποια είναι τα έγγραφα για την διαδικασία ταυτοποίησης elabet;

Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι ένα αντίγραφο της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και ένα αποδεικτικό έγγραφο που θα επιβεβαιώνει τον τόπο κατοικίας σου.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που έχεις δηλώσει την 🪪 ταυτότητά σου στέλνεις ένα έγχρωμο αντίγραφο της εμπρός όψης και άλλο ένα της πίσω όψης.

Για το 🛂 διαβατήριο επισυνάπτεις ένα έγχρωμο αντίγραφο που φαίνονται τα στοιχεία σου.

Όσον αφορά την επιβεβαίωση της Διεύθυνσης θα πρέπει να στείλεις ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο. Κάτι τέτοιο είναι κάποιος 🧾Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, ίντερνετ κ.α)

ή Εκκαθαριστικό Εφορίας

ή Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού

ή Βεβαίωση από ΚΕΠ ή gov.gr

Οι επιλογές όπως αντιλαμβάνεσαι πολλές και εύκολες. Όλα αυτά γίνονται με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια και οποιοδήποτε στοιχείο αποστέλλεται είναι εμπιστευτικό.

