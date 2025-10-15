ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Elabet Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Elabet Εγγραφή

Σε αγχώνει το πώς να κάνεις ΕΓΓΡΑΦΗ, και αναρωτιέσαι γιατί χρειάζεται η Ταυτοποίηση; Στην Kingbet έχουμε τις απαντήσεις και στο παρακάτω κείμενο σου παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για όλα αυτά.
Μία από τις πιο… hot και ανερχόμενες στοιχηματικες εταιριες, η elabet, αποτελεί εγγύηση στο χώρο του στοιχήματος και προσφέρει πολλές στοιχηματικές προσφορές ,πλούσιου περιεχομένου και στις επιλογές elabet casino.

H elabet εγγραφη είναι κάτι απλό όπως επίσης και η elabet ταυτοποιηση. Πάμε να ξεκινήσουμε!

Πως κάνω εγγραφή στην elabet;

Το να κάνεις elabet εγγραφή είναι πολύ απλό. Βρες τον elabet promo code στο σάιτ της Kingbet και μπες. Απλώς πάτα ΕΓΓΡΑΦΗ όταν μπεις στο app ή στο σάιτ της Elabet. Εκεί η elabet είναι ιδανικά φτιαγμένη για να σε καθοδηγήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αφού βάλεις τα στοιχεία σου και τον αριθμό τηλεφώνου σου θα χρειαστεί να κάνεις και ταυτοποίηση.

Πως κάνω ταυτοποίηση στην elabet;

Η ταυτοποιηση λογαριασμου elabet είναι μια απλή διαδικασία, με συγκεκρίμενα βήματα που οι συντάκτες της kingbet σου παρουσιάζουν παρακάτω:

1️⃣ Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου, με τα στοιχεία που έχεις δηλώσει (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). 

2️⃣ Επέλεξε εάν θες διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σου καθώς και ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την διεύθυνση κατοικίας σου (ΔΕΚΟ, ή Εκκαθαριστικό Εφορίας, ή μια υπεύθυνη δήλωση από το Gov.gr) . 

3️⃣ Σκανάρεις τα αρχεία αυτά, ή στέλνεις ευκρινείς τους φωτογραφίες.

4️⃣ Προκειμένου να ολοκληρωθεί η elabet ταυτοποιηση λογαριασμου, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος αναμονής για να ελέγξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Μην αγχώνεσαι δεν παίρνει αρκετή ώρα συνήθως.

Ποια είναι τα έγγραφα για την διαδικασία ταυτοποίησης elabet;

Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι ένα αντίγραφο της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και ένα αποδεικτικό έγγραφο που θα επιβεβαιώνει τον τόπο κατοικίας σου.
Πιο συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση που έχεις δηλώσει την 🪪 ταυτότητά σου στέλνεις ένα έγχρωμο αντίγραφο της εμπρός όψης και άλλο ένα της πίσω όψης.

Για το 🛂 διαβατήριο επισυνάπτεις ένα έγχρωμο αντίγραφο που φαίνονται τα στοιχεία σου.

Όσον αφορά την επιβεβαίωση της Διεύθυνσης θα πρέπει να στείλεις ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο. Κάτι τέτοιο είναι κάποιος 🧾Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, ίντερνετ κ.α)

ή Εκκαθαριστικό Εφορίας
ή Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού
ή Βεβαίωση από ΚΕΠ ή gov.gr

Οι επιλογές όπως αντιλαμβάνεσαι πολλές και εύκολες. Όλα αυτά γίνονται με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια και οποιοδήποτε στοιχείο αποστέλλεται είναι εμπιστευτικό.

Συχνές ερωτήσεις για τη elabet ταυτοποίηση και εγγραφή

Από τη στιγμή που στείλεις τα elabet εγγραφα ταυτοποιησης θα χρειαστούν από λίγες ώρες μέχρι επτά εργάσιμες μέρες το περισσότερο. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την εταιρία θα σου αποσταλεί ένα mail με ένα σύνδεσμο για να πατήσεις Όλη η πορεία της εξέλιξης της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμη να την τσεκάρεις και από το λογαριασμό σου.
Η νομοθεσία στην Ελλάδα επιτάσσει να γίνει ταυτοποίηση των λογαριασμών των νέων χρηστών και η elabet συμμορφώνεται με αυτό. Η ΕΕΠ επίσης απαιτεί να γίνει η επαλήθευση της ταυτότητας κάθε παίκτη. Είναι ένας τρόπος επίσης για να επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών. Στην Ελλάδα άλλωστε υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί όσον αφορά το ποιοι μπορούν να έχουν ιντερνετικό στοιχηματικό λογαριασμό (τα 21 έτη).
Υπάρχει η περίπτωση τα έγγραφα που θα στείλεις για να ολοκληρωθεί η ταυτοποιηση elabet να απορριφθούν. Οι λόγοι που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο είναι οι εξής: ❌Το έγγραφο ήταν παλιό ❌Δεν φαινόταν το πλήρες έγγραφο ❌Η εικόνα δεν ήταν καθαρή ή η μορφή αποθήκευσης του αρχείου δεν υποστηρίζεται.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα