ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Elabet Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

elabet ανάληψη κατάθεση

Η Elabet αποτελεί μία από τις κορυφαίες ανερχόμενες νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέροντας εύκολες και ασφαλείς συναλλαγές για όλους τους παίκτες. Είτε θέλεις να κάνεις κατάθεση στην elabet, είτε ενδιαφέρεσαι για elabet ανάληψη, σε αυτό το άρθρο της Kingbet θα δεις αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Πως κανω αναληψη απο elabet;

Για να κάνεις ανάληψη από την elabet, θα πρέπει πρώτα να έχεις ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης. Χωρίς ταυτοποίηση, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε ανάληψη. Μπορείς να δεις τις elabet κριτικές για να σιγουρευτείς.
Βήματα:

  1. Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου.
  2. Επιλέγεις το μενού “Ανάληψη”.
  3. Διαλέγεις τη μέθοδο που επιθυμείς (π.χ. elabet ανάληψη με τραπεζικό έμβασμα, Visa, Mastercard).
  4. Καταχωρείς το ποσό.
  5. Ολοκληρώνεις την εντολή.

Ο χρόνος ανάληψης από elabet ποικίλλει, ανάλογα τη μέθοδο. Π.χ.:

  • Elabet ανάληψη Visa: 1-3 εργάσιμες
  • Mastercard: έως 5 εργάσιμες
  • Τραπεζικό έμβασμα: 1-3 εργάσιμες
  • e-wallets (Skrill/Neteller): λίγες ώρες

Αναλυτικά, το πόσο καιρό κάνει η ανάληψη στην elabet εξαρτάται από τον πάροχο. Η εταιρεία πάντως επεξεργάζεται τα αιτήματα μέσα σε 24 ώρες.

Elabet αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η elabet δωρεάν ανάληψη είναι γεγονός για τις περισσότερες μεθόδους. Δεν επιβάλλονται τέλη από την πλευρά της elabet. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν τραπεζικές προμήθειες από την τράπεζά σου, ειδικά αν επιλέξεις elabet ανάληψη με τραπεζικό έμβασμα.
Μπορείς να δεις αναλυτικά όλους τους elabet μεθόδους ανάληψης στο ταμείο του λογαριασμού σου.

Πως κανω καταθεση στην elabet;

  1. Η κατάθεση στην elabet είναι άμεση και ασφαλής. Δεδομένου ότι η elabet λειτουργεί με άδεια από την ΕΕΕΠ, οι συναλλαγές της προστατεύονται από τα υψηλότερα πρότυπα. Μπες στο σάιτ της Kingbet και βρες τον αποκλειστικό elabet promo code.
    Βήματα:
    Είσοδος στον λογαριασμό σου.
  2. Κλικ στο κουμπί “Κατάθεση”.
  3. Επιλογή τρόπου πληρωμής.
  4. Εισαγωγή ποσού και επιβεβαίωση.

Η ελάχιστη κατάθεση elabet είναι 5€, ενώ η μέγιστη εξαρτάται από τη μέθοδο που θα επιλέξεις.

Elabet καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Οι βασικοί elabet τρόποι κατάθεσης περιλαμβάνουν:

  • Χρεωστικές/Πιστωτικές κάρτες (Visa, Mastercard)
  • Τραπεζικό έμβασμα
  • Skrill / Neteller
  • Paysafecard
  • Novibet κατάθεση με Viva Wallet
  • Apple Pay / Google Pay

Η κατάθεση στην elabet είναι άμεση στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από την τραπεζική μεταφορά που μπορεί να πάρει 1-3 εργάσιμες ημέρες. Για κάθε συναλλαγή, λαμβάνεις αποδεικτικό κατάθεσης elabet, ώστε να ελέγχεις το ιστορικό σου.

Μπορείς να απολαύσεις έτσι όλες τις ανέσεις που προσφέρει η elabet. Τις καλύτερες στοιχηματικές προσφορές, το elabet casino με live casino.

Συχνές ερωτήσεις για την elabet αναληψη καταθεση

Η elabet ανάληψη Visa πόσες ημέρες διαρκεί 1-3 εργάσιμες, ενώ τα e-wallets εντός της ίδιας ημέρας.
Η ελάχιστη ανάληψη είναι 10€, ενώ η μέγιστη εξαρτάται από τη μέθοδο πληρωμής.
Ναι, η elabet εφαρμόζει σύστημα SSL για την ασφάλεια των χρηστών.
Η ελάχιστη κατάθεση είναι 5€, ενώ η μέγιστη εξαρτάται από τον τρόπο που θα επιλέξεις να κάνεις κατάθεση elabet.
Ναι, η elabet εφαρμόζει σύστημα SSL για την ασφάλεια των χρηστών.
Ναι, υποστηρίζεται πλήρως η κατάθεση στην elabet με paysafe.
Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα ανάληψης elabet, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών 24/7 μέσω live chat ή email.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα