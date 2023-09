Στη γειτονιά για το διπλό, πριν από το ντέρμπι

Καλημέρα σε όλους και καλή Παρασκευή εύχομαι. Πέρασε το πρώτο τριήμερο ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δεν τα είπαμε μέσω του μπλογκ γιατί δεν συνηθίζω να γράφω στις πρεμιέρες όμως στις αναλύσεις όλο το team της Kingbet πήγε εξαιρετικά. Παρασκευή δεν συνηθίζω να γράφω μπλογκ, όμως σήμερα έχουμε τέσσερα παιχνίδια από τα πρωταθλήματά μου και θα ασχοληθώ με τα δύο. Η Σερβία ξεκίνησε από χθες την 8η αγωνιστική, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα υπάρχει εμβόλιμη. Πολλές φορές έχω αναφέρει πως στο μπλογκ μπαίνουν οι καλύτερες επιλογές της ημέρας από τα πρωταθλήματα που καλύπτω ή κάποιες λίγες φορές μπαίνουν κάποιες πιο ειδικές επιλογές (όπως σήμερα). Εξάλλου αν γράφαμε μόνο ό,τι δίνουμε στις αναλύσεις, γιατί να διαβάσετε το μπλογκ; Εδώ θέλετε το κάτι έξτρα. Πάμε να δούμε τι κρατήσαμε.

Σπαρτάκ Σουμπότιτσα – Βόζντοβατς προγνωστικά

Μετά από τρεις σερί ήττες, η Σπαρτάκ επέστρεψε στα τρίποντα κερδίζοντας με 2-0 τη Βοϊβοντίνα με αποτελεσματική εμφάνιση. Χρειάζεται και κάποιες φορές να μην είναι καλύτερη από την αντίπαλο και να παίρνει νίκες, για να μπορέσει να κρατήσει ψηλά την ψυχολογία της και να μην χρειαστεί να αλλάξει την επιθετική τακτική της. Η Βόζντοβατς από την άλλη, ήταν εξαιρετική κόντρα στη Μλάντοστ Λουτσάνι (3-1) και απέδειξε πως και φέτος η δύναμή της θα είναι η έδρα της. Εκτός έδρας μέχρι στιγμής έχει βρει δίχτυα και στις τρεις εξόδους της.

Το over σαφώς είναι καλοπληρωμένο όταν κοστολογείται στο 2,10 και στα δικά μου μάτια έπρεπε να βρισκόταν στο 1,75. Μόνο τα 5/7 over της Σπαρτάκ και τα 4/7 της Βόζντοβατς αρκούν για να αιτιολογηθεί. Εγώ θα πάω όμως σε κάτι με μεγαλύτερη απόδοση. Όταν έγραφα την εκτίμηση του ματς, η πρώτη σκέψη μου ήταν το Over. Αφού πλήρωνε καλύτερα από όσο περίμενα το έδωσα. Η δεύτερη όμως ήταν ο άσος που πλήρωνε λιγότερο από εκεί που τον περίμενα. Όλα αυτά πριν δω αποδόσεις, καθώς βγάζω τις δικές μου για το κάθε ματς πριν δω τι δίνουν οι μπουκ. Έτσι είπα στο μπλογκ να το συνδυάσω, στο 1+Over 2,5 του 3,35 στο ΣπαρτάκΣουμπότιτσα – Βόζντοβατς καθώς η Σπαρτάκ μετράει τρεις νίκες σε τέσσερα εντός φέτος και οι δύο ήταν με over. Αν χρειαστεί μπορεί να βοηθήσει και η Βελιγραδιώτισσα στο σκοράρισμα.

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο – Παρτίζαν προγνωστικά

Η νεοφώτιστη έχει μείνει στη νίκη της πρεμιέρας, έκτοτε αγνοεί τη νίκη και δικαιολογημένα βρίσκεται στην προτελευταία θέση. Στην προηγούμενη αγωνιστική διασύρθηκε με 6-3 από την Μπάτσκα Τόπολα και διαθέτει τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας με 15 γκολ παθητικό. Τα γκολ τα έβαλε όταν είχε χαλαρώσει η αντίπαλός της, όμως μέσα στον Σεπτέμβριο έχει πετύχει πέντε σε δύο ματς. Ίσως είναι δείγμα βελτίωσης της επιθετικής συμπεριφοράς της. Εντός μετράει δύο ήττες και μία ισοπαλία, η τελευταία ήρθε στο πιο δύσκολο ματς κόντρα στην Τσουκαρίτσκι. Η Παρτίζαν προέρχεται από δεύτερη διαδοχική νίκη με ολική ανατροπή (από 0-2, 3-2) και μάλιστα αυτή τη φορά το έκανε ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες. Δείχνει να έχει βγάλει το άγχος της Ευρώπης από πάνω της και θέλει να πάει στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη Τετάρτη στο +4.

Κοιτάω τις αποδόσεις, βλέπω 1,47. Λέω κάτι λάθος συμβαίνει, περίμενα 1,20 το πολύ. Μάλλον οι μπουκ εστιάζουν στο γεγονός πως η Παρτίζαν αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αλλά δεν έχουν δει πως είναι αήττητη στο πρωτάθλημα (5-1-0). Σαφώς δεν παίζω σκέτο διπλό γιατί δεν είναι του γούστου μου αποδόσεις κάτω του 1,50 αλλά υπάρχει αξία. Τα 5/6 παιχνίδια της ήταν Over μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και το ένα που δεν ήταν, ήταν το 2-0 επί της Βοϊβοντίνα (2-0 εκτός). Στην εκτίμηση προτίμησα ένα απλό combo που έχει αξία, όμως είπαμε σήμερα αποφάσισα να το πάω λίγο παραπάνω. Λίγο πως η Ζελέζνιτσαρ έχει βάλει πέντε γκολ τελευταία και μάλιστα κόντρα σε καλούς αντιπάλους, λίγο πως η Παρτίζαν δέχεται γκολ στις τέσσερις τελευταίες νίκες της. Δεν θέλει πολύ. Το 2+G/G στο 3,40 ήταν η δεύτερη σκέψη μου έτσι κι αλλιώς πριν δω τις αποδόσεις στο Ζελέζνιτσαρ – Παρτίζαν. Η ομάδα του Νάτχο πάει στη γειτονιά, μόλις 17 χιλιόμετρα απέχει το Πάντσεβο, κερδίζει ας πούμε με 3-1 και επιστρέφει στο Βελιγράδι να αφοσιωθεί στο ντέρμπι.

Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε.

Ποντάρισμα: 50 μονάδες στο κάθε μονό, 20 μονάδες στη δυάδα

Αρχική κάβα: 10.000 μονάδες

Υπόλοιπο: 8.100 μονάδες

Twitter: HarizaklisP

Telegram: Value Bet

