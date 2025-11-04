💥ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ💥GreekEuro Boost της Winmasters στο 16.80!💣

Βρισκόμαστε στην αρχή ενός ακόμη ευρωπαϊκού τριημέρου. Οι τέσσερις ελληνικοί εκπρόσωποι ετοιμάζονται να δώσουν τις δικές τους μάχες, με την κάθε μία να έχει στόχο τη διάκριση εκτός συνόρων.

Άλλοι έχουν πιο δύσκολο έργο, άλλοι πιο εύκολο, όμως η ελπίδα για να παίζουν όλοι «ευρωπαϊκή» μπάλα και μετά τον Φεβρουάριο είναι υπαρκτή. Προτού περάσουμε στο «ζουμί» του πράγματος στο στοίχημα, ας κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και για τις τέσσερις ομάδες σε αυτή την αγωνιστική.

Ελληνικές ομάδες Ευρώπη στοίχημα αποδόσεις

Η αρχή γίνεται απόψε 4/11 στις 22:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο μόλις ένας βαθμός των Πειραιωτών στη League Phase, καθιστά τη νίκη απόψε προαπαιτούμενο, για να μπουν δυναμικά οι «ερυθρόλευκοι» στο παιχνίδι της 24άδας.

Στα της Πέμπτης (6/11), το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις άλλες δύο διοργανώσεις. Την πιο απαιτητική αποστολή την έχει ο Παναθηναϊκός στο Μάλμε (19:45) για την τέταρτη αγωνιστική του europa league. Οι «πράσινοι» έχουν τρεις πόντους μέχρι τώρα και έχουν την ευκαιρία απέναντι στους ντεφορμέ Σουηδούς να πάρουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ 9-24 ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ ΤΟP 8 ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 2.70 9.00

ελληνικες ομαδες ευρωπη στοιχημα αποδοσεις

Μόλις ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του «τριφυλλιού», ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γιουνγκ Μπόις. Μετά το επικό 4-3 στη Λιλ, ο «δικέφαλος» έχει την ευκαιρία να πάει στους επτά βαθμούς, με μία νίκη κόντρα στους Ελβετούς στην «Τούμπα» (22:00).

Κλείνουμε με το κόνφερενς λιγκ, εκεί όπου το ενδιαφέρον είναι «κιτρινόμαυρο». Η ΑΕΚ θεωρητικά έχει το πιο βατό έργο απ’ όλους, υποδεχόμενη τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45). Με απολογισμό μία ήττα και μία νίκη, η Ένωση δεν θέλει να αφήσει τη συγκυρία να πάει χαμένη, καθώς με τρίποντο θα πάρει σημαντική βαθμολογική ώθηση.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 8 ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΑΕΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ 25.00 15.00

winmasters αποδοση 4/4 ελληνικες ομαδες ευρωπη

Όπως αντιλαμβάνεστε και οι τέσσερις έχουν σημαντικότατες πιθανότητες για νίκη. Ασφαλώς βέβαια και μιλάμε για κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Το μαρτυρούν άλλωστε και οι αποδόσεις στις στοιχηματικές.

Όμως, η winmasters φρόντισε να ανάψει τη «σπίθα» και να διαθέσει για στοιχηματισμό το σενάριο του απόλυτου. Με λίγα λόγια, στις στοιχηματικές προσφορές*🎁και στα άπαιχτα Combo Mega Boosts, μπορείτε να βρείτε το ενδεχόμενο αυτό (GreekEuro Boost) στην εκπληκτική απόδοση του 16.80!