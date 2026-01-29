ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Where Love Blooms στο εστιατόριο Ambrosia του Hyatt Regency Thessaloniki!

Ο Άγιος Βαλεντίνος γιορτάζει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και το εστιατόριο Ambrosia του Hyatt Regency Thessaloniki σας προσκαλεί να τιμήσετε την αγάπη όπως της αξίζει:
με μοναδικές γεύσεις, ρομαντική ατμόσφαιρα και τη Μαλού στο επίκεντρο μιας βραδιάς όπου η αγάπη ανθίζει.

Με τη φρέσκια σκηνική της παρουσία και τις μεγάλες της επιτυχίες, η Μαλού χαρίζει ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο κέφι και αυθεντικότητα, όπου κάθε τραγούδι μετατρέπεται σε ξεχωριστή εμπειρία.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε την αγάπη στο εστιατόριο Ambrosia με ένα εκλεπτυσμένο δείπνο 4 gourmet πιάτων, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από τον Executive Chef Δημήτρη Φατίση.

Where Love Blooms: μια βραδιά που θα μείνει στην καρδιά.

Τιμή κατ’ άτομο 72€ (Συμπεριλαμβάνεται μία φιάλη ροζέ κρασί)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το www.more.com, από τα καταστήματα Public, Nova & τηλεφωνικά στο 2310-401411.

