Where Love Blooms στο εστιατόριο Ambrosia του Hyatt Regency Thessaloniki!
Ο Άγιος Βαλεντίνος γιορτάζει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και το εστιατόριο Ambrosia του Hyatt Regency Thessaloniki σας προσκαλεί να τιμήσετε την αγάπη όπως της αξίζει:
με μοναδικές γεύσεις, ρομαντική ατμόσφαιρα και τη Μαλού στο επίκεντρο μιας βραδιάς όπου η αγάπη ανθίζει.
Με τη φρέσκια σκηνική της παρουσία και τις μεγάλες της επιτυχίες, η Μαλού χαρίζει ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο κέφι και αυθεντικότητα, όπου κάθε τραγούδι μετατρέπεται σε ξεχωριστή εμπειρία.
Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε την αγάπη στο εστιατόριο Ambrosia με ένα εκλεπτυσμένο δείπνο 4 gourmet πιάτων, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από τον Executive Chef Δημήτρη Φατίση.
Where Love Blooms: μια βραδιά που θα μείνει στην καρδιά.
Τιμή κατ’ άτομο 72€ (Συμπεριλαμβάνεται μία φιάλη ροζέ κρασί)
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το www.more.com, από τα καταστήματα Public, Nova & τηλεφωνικά στο 2310-401411.