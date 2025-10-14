Τσεντεβίτα – Άρης: Για την πρωτιά με σούπερ επιλογές!

Ο Άρης ταξιδεύει στη Σλοβενία προκειμένου να αντιμετωπίσει την Τσεντεβίτα ενόψει της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Eurocup. Αμφότερες οι δύο ομάδες με νίκη θα βρεθούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όντας αήττητοι και στα δύο πρώτα ματς.

Ψηλά το σκορ και για τους δύο

Ο Άρης προέρχεται από μια ήττα εκτός προγράμματος στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στον Κολοσσό στο «παλέ». Η ομάδα του Καραίτσιτς πρέπει να βγάλει αντίδραση και το ματς απέναντι στην Τσεντεβιτα είναι η κατάλληλη ευκαιρία.

Όποια ομάδα κερδίσει θα «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της βαθμολογίας, με το κοινό που έχουν και οι δύο να είναι πως μέχρι στιγμής είναι αήττητοι.

Όπως επίσης σκοράρουν αρκετά στην επίθεσή τους. Πιο συγκεκριμένα ο Άρης από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά βρίσκει τον ρυθμό του.

Για αυτό η πρώτη επιλογή που θα κυκλώσουμε στα προγνωστικά μπάσκετ είναι Over 167,5 πόντοι σε απόδοση 2.05 από τη Stoiximan.

Over 167,5 2.05

Η υπέρβαση στο «χέρι» του

Το Eurocup αποτελεί τη δεύτερη από πλευράς δυναμικότητας καλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης. Ο Άρης συμμετέχει σε αυτή και είναι και αήττητος και πρέπει να κάνει και υπερβάσεις.

Προφανώς η νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Βενέτσια θεωρείται μεγάλη επιτυχία και υπέρβαση αλλά χρειάζεται περισσότερες.

Το παιχνίδι κρίνεται κυρίως στην τέταρτη περίοδο για τον Άρη που αν έχει παίξει καλά στη διάρκεια του αγώνα θα μπορέσει να διεκδικήσει το ματς στο τέλος. Ότι ακριβώς δηλαδή έκανε στην Ιταλία με τη Βενέτσια και στο τέλος «απέδρασε» με ένα σπουδαίο διπλό. Στον αγώνα με το Αμβούργο δεν χρειάστηκε να κάνει μεγάλη προσπάθεια, καθώς προηγήθηκε από νωρίς με μεγάλη διαφορά.

Πιο αναλυτικά αν κερδίσει την 4η και τελευταία περίοδο που είναι και πιο κρίσιμη θα πληρωθούμε σε απόδοση 2.05.

Άρης: Να κερίδισει την 4η περίοδο 2.05

Εκμετάλλευση αδυναμιών

Στα δύο εντός έδρας παιχνίδια που έχει παίξει η Τσεντεβίτα έχει σκοράρει 76 και 116 πόντους αντίστοιχα. Προφανώς διαφορετικού επιπέδου ο εκάστοτε αντίπαλός της και για αυτό διαφέρει το σκορ στα δύο ματς.

Κόντρα στον Άρη θα επιχειρήσει να σκοράρει αρκετά και να επιβάλει το ρυθμό της, εφόσον θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο Άρης αντιμετωπίζει πρόβλημα στην άμυνά του, έχει όμως τον χρόνο μέσα στη σεζόν για να βελτιωθεί. Βάσει των λεγομένων, η τρίτη και τελευταία επιλογή που κυκλώνουμε στο δελτίο μας θα είναι οι Over 86,5 πόντους από τους «γηπεδούχος» που προσφέρονται στο 2.10