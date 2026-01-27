ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σοκ: Τραγικό δυστύχημα με φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα, μέσω Ρουμανίας, για τη Γαλλία, με αφορμή το παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» απέναντι στη Λυών την Πέμπτη, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 7 από τους συνολικά 10 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τρεις είναι τραυματίες και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Το μαύρο βαν στο οποίο επέβαιναν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

* Από σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων, δεν θα αναπαράγουμε τις σοκαριστικές φωτογραφίες και το βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας. Το μόνο που οφείλουμε είναι να συμπαρασταθούμε στο πένθος τους.

