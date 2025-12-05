Stoiximan Super League διαιτητές 13ης αγωνιστικής: Στοίχημα και στατιστικά⚽

Η Stoiximan Super League οδεύει στη 13η αγωνιστική της, στην ολοκλήρωση δηλαδή του πρώτου γύρου. Και πέρα από τα προγνωστικά σούπερ λιγκ, σαν χώρα είμαστε και λάτρεις των… διαιτητών.

Με το πέρας κάθε «στροφής», όλο και κάποια συζήτηση θα «σηκωθεί», είτε για καλό, είτε για κακό σκοπό, που θα αφορά τη διαιτησία σε κάποιο παιχνίδι. Ειδικά δε, όταν έχουμε να κάνουμε με ντέρμπι, ο κακός χαμός.

Διαιτητές Σούπερ Λιγκ 13η αγωνιστική

Το παρόν κείμενο, λοιπόν, έρχεται να δώσει μία νέα νότα στο πρόγραμμα αγώνων της Stoiximan Super League. Από εδώ, θα μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά και τις επιλογές για στοίχημα, αναφορικά με τον ρέφερι της κάθε αναμέτρησης. Δεν χάνουμε χρόνο, απευθείας στο «ψητό»…

Ολυμπιακός – ΟΦΗ διαιτητής

Την αναμέτρηση στο Φάληρο (6/12, 17:00) θα διευθύνει ο Φώτης Πολυχρόνης (VAR: Παπαδόπουλος). Ο 31χρονος διαιτητής έχει σφυρίξει φέτος πέντε αγώνες πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλου.

Τα στατιστικά του προκαλούν ενδιαφέρον, αφού δίνει κατά μέσο όρο – σχεδόν – πέντε κίτρινες κάρτες (33). Παράλληλα, έχει αποβάλλει παίκτη με δεύτερη κίτρινη δύο φορές, ενώ έχει υποδείξει και το σημείο του πέναλτι σε τέσσερις περιπτώσεις.

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.95 4.40 2.25

ΝΠΣ Βόλος – Κηφισιά διαιτητής

Την ίδια μέρα, στις 20:30, στον Βόλο θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης (VAR: Κουμπαράκης). Δεκαπέντε αγώνες τη φετινή σεζόν, με τα στατιστικά του να λένε 63 κίτρινες και μία απευθείας κόκκινη (UEFA Youth League).

Ούτε μία αποβολή με δεύτερη κίτρινη, ενώ σε τρεις περιπτώσεις ο 32χρονος ρεφ έστειλε ομάδα στην «άσπρη βούλα» (οι δύο για το πρωτάθλημα και η μία για το Youth League).

OVER 7,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.12 2.60 2.42

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός διαιτητής

Την Κυριακή στις 17:00, την αναμέτρηση στην Τρίπολη καλείται να διαχειριστεί ο Βασίλης Φωτιάς (VAR: Παπαπέτρου). Μόλις το τέταρτο παιχνίδι του στη Stoiximan Super League 2025-26.

Συνολικά οκτώ φορές διηύθυνε αγώνα φέτος, δείχνοντας σε 28 περιπτώσεις κίτρινη κάρτα, μία απευθείας κόκκινη και τέσσερα πέναλτι (τρία στο Κόνφερενς Λιγκ).

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.12 3.20 2.42

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός διαιτητής

Μισή ώρα αργότερα (17:30), ο Παναθηναϊκός θα βρει μπροστά του στο παιχνίδι στη Λάρισα τον Άγγελο Ευαγγέλου (VAR: Κουμπαράκης). Καμία αποβολή σε επτά φετινά ματς για τον 42χρονο και δύο πέναλτι.

Βέβαια, σε τέσσερα 90λεπτα πρωταθλήματος και σε τρία Κυπέλλου, το κοντέρ έχει γράψει 29 κίτρινες κάρτες. Με βάση και τη σημασία του παιχνιδιού, το line έχει τεράστιο ενδιαφέρον…

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 1.75 3.30 2.47

Σουπερ Λιγκ διαιτητες 13η αγωνιστικη

ΠΑΟΚ – Άρης διαιτητής

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής είναι στη Θεσσαλονίκη. Στις 19:30, ΠΑΟΚ και Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Τούμπα, υπό το βλέμμα του ελίτ διαιτητή Σρντζαν Γιοβάνοβιτς (VAR: Αλεάντρο Ντι Πάολο).

Ο Σέρβος ρέφερι έχει βρεθεί σε εννέα αγώνες φέτος, «κιτρινίζοντας» 36 ποδοσφαιριστές, αποβάλλοντας απευθείας δύο, ενώ έδειξε σε πέντε περιπτώσεις την εσχάτη των ποινών. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ έχει το 2/2 με τον ίδιο (ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0 φέτος και ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-2 τον Φεβρουάριο του 2020).

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ OVER 1,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.00 2.67 7.50 2.47

ΑΕΚ – Ατρόμητος διαιτητής

Το πρόγραμμα της Κυριακής κλείνει με τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00), εκεί όπου θα βρεθεί ο Σπύρος Ζαμπαλάς (VAR: Τσακαλίδης).

Δύο απευθείας κόκκινες φέτος σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, 32 κίτρινες και τέσσερα πέναλτι τα φετινά στατιστικά σούπερ λιγκ του 32χρονου.

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.00 3.65 2.50

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός διαιτητής

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (8/12) στις 18:00, με τον Θανάση Τζήλο να έχει οριστεί στο παιχνίδι των Σερρών. Ο 42χρονος ρέφερι έχει βρεθεί τη φετινή σεζόν σε έξι αναμετρήσεις.

Όλες εν Ελλάδι, με τον απολογισμό να είναι 27 κίτρινες κάρτες, μία απευθείας αποβολή και ένα πέναλτι…