Στοίχημα Όσκαρ 2026: Προγνωστικά Αποδόσεις Φαβορί

Η μεγαλύτερη γιορτή του Χόλιγουντ, τα σινεματικά βραβεία με το περισσότερο γκλάμουρ και την περισσότερη χρυσόσκονη, είναι εδώ. Τα Όσκαρ 2026 (επισήμως τα 98α Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου) απονέμονται στις 15 Μαρτίου 2026. Και, όπως κάθε χρόνο, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, τόσο καλλιτεχνικά, όσο και για το στοίχημα αυτό καθαυτό.

Το στοίχημα παίζει τεράστιο ρόλο στα Όσκαρ. Οι σινεφίλ, οι αναλυτές και οι κριτικοί, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν συχνά το βλέμμα τους σε πίνακες αποδόσεων, κάθε τέτοια εποχή βλέπουν τι θα δώσουν οι στοιχηματικές εταιρίες. Είναι, συνήθως, ο καλύτερος τρόπος να αποτυπωθούν οι τάσεις (μαζί με τα διάφορα βραβεία – προάγγελους).

Εμείς, από την άλλη, ως παίκτες, ψάχνουμε να βρούμε τις ευκαιρίες. Τα βραβεία όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, ή αυτά όπου μια έκπληξη δεν είναι εκτός εικόνας. Και τις μέρες πριν την απονομή, το Kingbet.net θα σας δώσει τις αναλυτικές του προτάσεις για κάθε βραβείο.

Ως τότε, πάμε να δούμε τι λένε οι τάσεις αυτήν τη στιγμή.

Πότε είναι τα Όσκαρ 2026;

Η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026 (ξημερώματα 16ης Μαρτίου για τους εν Ελλάδι θεατές, αφού η τελετή θα ξεκινήσει στη 1 το βράδυ), παραδοσιακά στο θέατρο Dolby του Λος Άντζελες.

Την παρουσίαση θα αναλάβει (για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) ο Κόναν Ο’Μπράιαν, σε μια απονομή ιστορικής σημασίας. Για πρώτη φορά θα απονεμηθούν 24 βραβεία, αφού στα 23 που ξέραμε εδώ και 25 χρόνια, προστέθηκε και η κατηγορία του Καλύτερου Κάστινγκ (το 2028, στην 100ή τελετή, θα προστεθεί βραβείο Κασκαντερικών).

Ιστορική είναι η τελετή ούτως ή άλλως και για έναν ακόμα λόγο, αφού το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ έγινε η πρώτη ταινία με 16 υποψηφιότητες. Τι λένε, ωστόσο, οι αποδόσεις για τα Oscars 2026; Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Και αυτό είναι το ασφαλέστερο δείγμα για το ποιος έχει το προβάδισμα σε κάθε κατηγορία.

Στοίχημα Όσκαρ 2026 – Υποψηφιότητες και Αποδόσεις

Και φτάνουμε στο πλέον σημαντικό κομμάτι. Ποια είναι τα φαβορί στις μεγάλες κατηγορίες (και όχι μόνο); Τι λένε οι αποδόσεις και ποια είναι τα δυνατά αουτσάιντερ; Πλέον στοιχηματικές προσφορές υπάρχουν για όλες τις κατηγορίες, οπότε όλο και κάπου θα προκύψει αξία.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας – Φαβορί και Αποδόσεις

Ξεκινάμε από το Οσκαρ Καλυτερης Ταινιας, ή αλλιώς το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς. Τόσο μεγάλο, που εδώ και χρόνια οι πέντε υποψηφιότητες ήταν λίγες. Φαβορί είναι το One Battle After Another, του Πολ Τόμας Άντερσον. Η ταινία θριάμβευσε στις Χρυσές Σφαίρες και στα BAFTA και η απόδοσή της στο Pamestoixima.gr ώστε να κάνει το «τρεμπλ» με τα Όσκαρ δείχνει σχεδόν βεβαιότητα.

Έχουμε δει εκπλήξεις με τόσο χαμηλές αποδόσεις; Σαφώς. Αλλά δεν είναι σύνηθες. Όταν κέρδισαν τα Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν Χο, η απόδοσή τους ήταν στο 4.10. Έκτοτε, όλοι οι νικητές στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας προσφέρονταν κάτω του 1.50.

Δεύτερο, με μεγάλη διαφορά, είναι το Sinners των 16 υποψηφιοτήτων, ενώ η Bugonia, του Γιώργου Λάνθιμου, δίνει μέχρι και απόδοση 101.00 στη Stoiximan.

TAINIA ΑΠΟΔΟΣΗ One Battle After Another 1.15 Sinners 7.00 Hamnet 17.00 Marty Supreme 35.00 Sentimental Value 67.00 Train Dreams 101.00 Bugonia 101.00 Frankenstein 101.00 F1: The Movie 200.00 The Secret Agent 200.00

Όσκαρ α ανδρικού ρόλου – Φαβορί και Αποδόσεις

Στο Οσκαρ Α Ανδρικου Ρολου υπάρχει και ένα σπουδαίο ρεκόρ, αλλά και η πιθανότητα έκπληξης. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, φαβορί για τη βιογραφική ταινία Marty Supreme, έλαβε στα 30 του την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α ανδρικού, κάτι που είχε να συμβεί από το 1953 και τον Μάρλον Μπράντο (στα 30 του πήρε το πρώτο του Όσκαρ, στην τέταρτή του υποψηφιότητα).

Μετά τις Χρυσές Σφαίρες, η απόδοση του Σαλαμέ, έναντι του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έπεσε ακόμα περισσότερο. Πολλά θα κριθούν, από πλευράς αποδόσεων, από τα βραβεία SAG. Αν ο Σαλαμέ κερδίσει και εκεί, τότε η αγορά θα πάει για… κλείδωμα.

Ειδική μνεία στον Βάγκνερ Μόουρα, ο οποίος έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που παίρνει υποψηφιότητα για Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου και είναι τρίτο φαβορί στις αποδόσεις της NetBet.

YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Timothée Chalamet (Marty Supreme) 1.28 Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) 7.00 Wagner Moura (The Secret Agent) 11.00 Michael B. Jordan (Sinners) 17.00 Ethan Hawke (Blue Moon) 26.00

Όσκαρ α γυναικείου ρόλου – Φαβορί και Αποδόσεις

Ρεκόρ (και μάλιστα ακόμα μεγαλύτερο) έχουμε και στις υποψηφιότητες του Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου. Η 37 Μαΐων Έμα Στόουν (κάτοχος δύο αγαλματιδίων ήδη) προτάθηκε για Όσκαρ για έβδομη φορά στην καριέρα της. Μόνο ο ίδιος ο Γουολτ Ντίσνεϊ είχε περισσότερες υποψηφιότητες στην ίδια ηλικία.

Πάντως, φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα κερδίσει φέτος η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου. Είναι απόλυτο αουτσάιντερ στη Novibet για την Bugonia και μάλιστα πολύ πίσω από την Jessie Buckley (Hamnet) και τη Rose Burne (If I Had Legs I’d Kick You), οι οποίες μοιράστηκαν τα βραβεία στις δύο κατηγορίες στις Χρυσές Σφαίρες.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Jessie Buckley (Hamnet) 1.05 Rose Burne (If I Had Legs I’d Kick You) 15.00 Renate Reinsve (Sentimental Value) 21.00 Kate Hudson (Song Sung Blue) 25.00 Emma Stone (Bugonia) 26.00

Όσκαρ β ανδρικού ρόλου – Φαβορί και Αποδόσεις

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ, πατήρ φαμίλιας μιας κινηματογραφικότατης οικογένειας (έξι από τους επτά γιους του είναι ηθοποιοί, ενώ η μοναχοκόρη του είναι διευθύντρια κάστινγκ), έλαβε στα 74 του την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ και μέχρι πρόσφατα ήταν φαβορί για να το κερδίσει, για την ερμηνεία του στο Sentimental Value.

Ωστόσο, ο Σον Πέν έχει σαρώσει τα βραβεία τις τελευταίες βδομάδες και πλέον φιγουράρει στην πρώτη θέση, στις αποδόσεις της Winmasters.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Sean Penn (One Battle After Another) 1.55 Stellan Skarsgard (Sentimental Value) 2.60 Benicio Del Toro (One Battle After Another) 13.00 Jacob Elordi (Frankenstein) 13.00 Delroy Lindo (Sinners 35.00

Όσκαρ β γυναικείου ρόλου – Φαβορί και Αποδόσεις

Παράξενη κατηγορία φέτος αυτή του β’ γυναικείου ρόλου. Είναι συχνό φαινόμενο στο στοίχημα σε καλλιτεχνικά events να βλέπουμε τις αποδόσεις να ξεφεύγουν νωρίς και εκεί λειτουργεί το ένστικτο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι όσο προχωράει η περίοδος των βραβείων; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ.

Η Teyana Taylor κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα και είναι απόλυτο φαβορί για τα Όσκαρ. Όμως εδώ υπάρχουν καλό αουτσάιντερ. Και μιλάμε όχι μόνο για την Wunmi Mosaku (που έχει πάρει σημαντικό buzz εδώ και μερικές βδομάδες με το δυναμικό της campaigning και πλέον από το 20.00 έχει πέσει στο 2.50 της Bet365), αλλά και για την Amy Madigan, του Weapons. Μια Amy Madigan που είναι ξανά υποψήφια, τέσσερις δεκαετίες μετά την προηγούμενη (και μοναδική της υποψηφιότητα), όταν η μεγάλη αντίπαλός της για αυτό το βραβείο ήταν ακόμα αγέννητη.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Teyana Taylor (One Battle After Another) 1.73 Wunmi Mosaku (Sinners) 2.50 Amy Madigan (Weapons) 7.00 Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value) 8.00 Elle Fanning (Sentimental Value) 70.00

Όσκαρ σκηνοθεσίας – Φαβορί και Αποδόσεις

Τα τρία τελευταία χρόνια, είχαμε νταμπλ στα βραβεία του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Το 2023, οι Ντάνιελς τα σήκωσαν και τα δύο για το Everything Everywhere All At Once, το 2024 ο Κρίστοφερ Νόλαν έκανε το νταμπλ με τον Oppenheimer, ενώ πέρσι, η Anora του Σον Μπέικερ πήρε και τα δύο αγαλματίδια.

Πάμε για τέταρτο σερί νταμπλ; Οι αποδόσεις δείχνουν αυτό, αφού ο Πολ Τόμας Άντερσον (με 12 υποψηφιότητες και κανένα βραβείο πριν τη φετινή χρονιά) είναι φαβορί και στις δύο κατηγορίες. Μπορεί η Κλόε Ζάο και το Hamnet να κάνουν την έκπληξη;

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) 1.04 Ryan Coogler (Sinners) 15.00 Chloé Zhao (Hamnet) 17.00 Josh Sadfie (Marty Supreme) 35.00 Joachim Trier (Sentimental Value) 41.00

Oscars 2026 – Οι υπόλοιπες κατηγορίες

Στοιχηματικά, πολλές φορές είναι οι «μικρότερες» κατηγορίες που έχουν το ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τι λένε οι αποδόσεις.

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

Ο Ράιαν Κούγκλερ είναι το απόλυτο φαβορί στην κατηγορία του πρωτότυπου σεναρίου στα Oscar 2026, για το Sinners του. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δείχνει απίθανο να έχουμε έκπληξη σε αυτήν την κατηγορία.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Sinners 1.14 Marty Supreme 8.00 It Was Just an Accident 16.00 Sentimental Value 17.00 Blue Moon 40.00

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

Ακόμα πιο «κλειδωμένο» δείχνει το βραβείο στο διασκευασμένο σενάριο, αφού το One Battle After Another έχει σαρώσει τα βραβεία. Και είναι αλήθεια ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην αποτύπωση σε σενάριο του μυθιστορήματος Vineland του Τόμας Πίντσον.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ One Battle After Another 1.04 Hamnet 15.00 Train Dreams 17.00 Frankenstein 26.00 Bugonia 26.00

Όσκαρ Κάστινγκ

Το παρθενικό βραβείο του καλύτερου κάστινγκ είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Δεν έχουμε δείγμα για να βασιστούμε πάνω του. Φαβορί στη Winmasters είναι η ταινία που κέρδισε το βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες, το Sinners, με διευθύντρια κάστινγκ την Φρανσίν Μέισλερ.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Sinners 1.34 One Battle After Another 3.50 Marty Supreme 21.00 Hamnet 26.00 The Secret Agent 26.00

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων

Δεν ήταν καλή χρονιά για τα κινούμενα σχέδια. Φαβορί (και μάλιστα ισχυρό) είναι το KPop Demon Hunters, παραγωγής Netflix.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ KPop Demon Hunters 1.04 Zootopia 2 11.00 Little Amelie or the Character of Rain 13.00 Elio 36.00 Arco 51.00

Όσκαρ διεθνούς ταινίας

Σε αντίθεση με τα κινούμενα σχέδια, στη διεθνή ταινία (πάλαι ποτέ ξενόγλωσση), υπάρχει πολύ δυνατός ανταγωνισμός, αφού τέσσερις από τις πέντε ταινίες άλλη χρονιά θα έπαιρναν το βραβείο… από τα αποδυτήρια. Το νορβηγικό Sentimental Value, του Γιόακιμ Τρίερ, είναι φαβορί, ωστόσο εδώ μπορεί να δούμε έκπληξη.

TAINIA ΑΠΟΔΟΣΗ Sentimental Value (Νορβηγία) 1.44 The Secret Agent (Βραζιλία) 2.65 It Was Just an Accident (Γαλλία) 18.00 The Voice of Hind Rajab (Τυνησία) 31.00 Sirat (Ισπανία) 50.00

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ

Αν υπήρχε αμφιβολία για το ντοκιμαντέρ, αυτή έχει σβηστεί με τις τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ. Το Perfect Neighbor της Γκίτα Γκανμπίρ είναι ξεκάθαρο φαβορί και λόγω της θεματολογίας, αφού ασχολείται με ένα ρατσιστικό έγκλημα. Πάντως το Mr. Nobody Against Putin κέρδισε στα BAFTA και δεν αποκλείεται κάποια έκπληξη.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ The Perfect Neighbor 1.38 Mr. Nobody Against Putin 4.50 Come See Me in the Good Light 8.00 The Alabama Solution 16.00 Cutting Through Rocks 51.00

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Μία κατηγορία που σταθερά έχει εκπλήξεις και αξίζει για στοιχηματισμό είναι αυτή του καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Το φαβορί, το All the Empty Rooms, του Τζόσουα Σέφτελ, μιλάει για παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ All the Empty Rooms 1.90 Perfectly A Strangeness 4.75 Armed Only With a Camera 4.35 The Devil is Busy 5.60 Children No More 26.00

Όσκαρ Ταiνίας Μικρού Μήκους

Ανοιχτό και το βραβείο της ταινίας μικρού μήκους, όπου το γαλλικό Two People Exchanging Saliva, της Νάταλι Μουστεάτα και του Ανεξάντρ Σινγκ, και το The Singers του Σαμ Ντέιβις (οριακό φαβορί στην Elabet) παίζουν πολύ κοντά.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ The Singers 2.25 Two People Exchanging Saliva 2.50 A Friend of Dorothy 6.50 Butcher’s Stain 9.00 Jane Austen’s Period Drama 17.00

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Εδώ μιλάμε για ντερμπάρα, αφού το Girl who Cried Pearls και το Butterfly αλλάζουν διαρκώς θέση στην πρωτιά των αποδόσεων.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Butterfly 2.20 The Girl Who Cried Pearls 2.25 Retirement Plan 5.00 Forevergreen 13.00 The Three Sisters 20.00

Όσκαρ Μουσικής Επένδυσης

Έχοντας ήδη δύο Όσκαρ στη συλλογή του για το Black Panther και το Oppenheimer, ο Λούντβιχ Γκόρανσον έχει βάλει πορεία για το τρίτο, με την υπέροχη μουσική του στο Sinners.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Sinners 1.05 One Battle After Another 13.00 Hamnet 17.00 Frankenstein 17.00 Bugonia 26.00

Όσκαρ Τραγουδιού

Επιστροφή στις ρίζες. Μετά από επτά χρόνια που είχαμε καλύτερο τραγούδι να προέρχεται από live-action ταινία, φέτος είναι καθώς φαίνεται η χρονιά του κινούμενου σχεδίου (σε επίπεδο τραγουδιού και μόνο). Το Golden, από το KPop Demon Hunters, είναι φαβορί με διαφορά. Και δεν είναι παράξενο. Ρωτήστε όσους γονείς ξέρετε και θα μάθετε ότι το Golden έχει αντικαταστήσει το Let it Go ως το τραγούδι – βάσανο κάθε σπιτιού.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Golden (KPop Demon Hunters) 1.09 I Lied to You (Sinners) 8.00 Train Dreams (Train Dreams) 21.00 Relentless (Dear Me) 26.00 Viva Verdi! (Sweet Dreams of Joy) 41.00

Όσκαρ Ήχου

Από τη μέρα που βγήκε στους κινηματογράφους, ήταν προφανές ότι το F1 θα έπαιρνε το Όσκαρ Ήχου. Δύσκολα θα δούμε έκπληξη εδώ.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ F1: The Movie 1.10 Sinners 7.00 Sirat 15.00 One Battle After Another 17.00 Frankenstein 35.00

Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής

Το δίδυμο της Ταμάρα Ντεβερέλ (διεύθυνση παραγωγής) και Σέιν Βιό (σκηνογραφία), δείχνει να έχει κλειδώσει το Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Frankenstein 1.10 Sinners 7.00 Hamnet 22.00 One Battle After Another 22.00 Marty Supreme 26.00

Όσκαρ Φωτογραφίας

Φέτος λείπουν τα μεγάλα ονόματα των κινηματογραφιστών. Λείπει ο Γκρεγκ Φρέιζερ, λείπει ο Χόιτε φαν Χόιτεμα, λείπει ο Ρότζερ Ντίκινς. Η Ότομν Ντουράλντ Άρκαπο, διευθύντια φωτογραφίας του Sinners, ήταν για καιρό το φαβορί, όμως πλέον έχει πέσει δεύτερη και ίσως δεν είναι ακόμα η χρονιά που θα πάρει το συγκεκριμένο Όσκαρ γυναίκα.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ One Battle After Another 1.52 Sinners 3.25 Train Dreams 10.00 Frankenstein 30.00 Marty Supreme 60.00



Όσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεων

Σχεδόν κλειδωμένη εδώ η νίκη για το Frankenstein, το οποίο δεν εντυπωσίασε ως ταινία, όμως στο οπτικό κομμάτι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Frankenstein 1.02 Sinners 11.00 The Smashing Machine 15.00 Kohuko 26.00 The Ugly Stepsister 26.00



Όσκαρ Κοστουμιών

Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, με τα κοστούμια της Κέιτ Χόλι για το Frankenstein να έχουν ηχηρό προβάδισμα.