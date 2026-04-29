Ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του Champions League με ειδικά στοιχήματα!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Άρσεναλ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Champions League.

Οι «ροχιμπλάνκος» έκαναν την έκπληξη στον προηγούμενο γύρο και άφησαν εκτός ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Μπαρτσελόνα. Το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε επικράτησε με 2-0 στο Camp Nou στο πρώτο ματς και έγινε αυτόματα το φαβορί για την πρόκριση.

Στον επαναληπτικό μπορεί να ηττήθηκε με 2-1 αλλά της αρκούσε για να βρεθεί στους «4».

Αμέσως μετά ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου από τη Σοσιεδάδ, ακολούθησε η ήττα από την Έλτσε στο πρωτάθλημα αλλά την προηγούμενη αγωνιστική έβγαλε αντίδραση και επικράτησε με 3-2 της Μπιλμπάο.

Έχει «κλειδώσει» ούτως ή άλλως μία θέση στην πρώτη τετράδα και έχει μπροστά της μία ιστορική ευκαιρία να φτάσει και πάλι σε έναν τελικό μετά το 2016. Όλη η συγκέντρωση των ανθρώπων της ομάδας είναι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, με το πρωτάθλημα να περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1: 2.70 X: 3.20 2: 2.70

Από την άλλη η Άρσεναλ έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου κρατάει δύο μεγάλα καρπούζια στην ίδια μασχάλη.

Για να φτάσει στους «4» χρειάστηκε να αποκλείσει με μία νίκη (1-0) και μία ισοπαλία τη Σπόρτινγκ (0-0), χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοση της.

Παραμένει βέβαια η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση αλλά σε αντίθεση με την Ατλέτικο δίνει και μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο στο πρωτάθλημα της.

Αυτή τη στιγμή είναι στο +3 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Όπως όλα φαίνεται τα πάντα θα κριθούν στη διαφορά των γκολ.

Η Άρσεναλ επικεντρώνεται βέβαια στον πρώτο ημιτελικό και δεν μπορεί να σκέφτεται για την ώρα την Premier League. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League, έχει φτάσει μόλις μία φορά σε τελικό και ξέρει ότι έχει μπροστά της μία μεγάλη πρόκληση.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Champions League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.