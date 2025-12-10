Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Όλα για όλα στην Τουρκία για το «οχτάρι»🦅⚽

Θα έλεγε κανείς ότι η νίκη της ΑΕΚ στο «Αρτέμιο Φράνκι» επί της Φιορεντίνα αφύπνισε άπαντες στον σύλλογο. Σαν να «ξεκλειδώθηκαν» οι παίκτες και πλέον εκπέμπουν ένα διαφορετικό, πιο θετικό vibe. Η αλήθεια είναι πως η Ένωση εδώ και εννέα ματς τρέχει αήττητο σερί (8-0-1), αλλά στα τέσσερα τελευταία τη βλέπουμε πιο απελευθερωμένη από ποτέ.

Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει αυτό το μομέντουμ και στη Σαμψούντα κόντρα στη Σάμσουνσπορ. Το Κόνφερενς Λιγκ αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την ομαδα και τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς. Για την ώρα, τη βρίσκουμε σε απόσταση αναπνοής από την οκτάδα με επτά βαθμούς.

Οι Τούρκοι, από την άλλη, βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης. Όχι μόνο αυτό, αλλά μαζί με άλλες πέντε ομάδες παραμένουν αήττητοι (ρεκόρ 3-1-0). Αξιοσημείωτο το γεγονός πως μέχρι και το πέρας της τρίτης αγωνιστικής δεν είχαν δεχτεί κανένα τέρμα.

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ αποδόσεις

Πολύ ισορροπημένες οι αποδόσεις σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες με την Ένωση να έχει ελαφρύ προβάδισμα. Όπως θα δείτε, το διπλό πληρώνει 2.60, η ισοπαλία 3.25 ενώ ο άσος της Σάμσουνσπορ προσφέρεται στο 2.80.

Για να ρίξουμε και ένα βλέφαρο στις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν να συνεισφέρουν στη στοιχηματική δράση. Κοντά στον διπλασιασμό συναντάμε το Over 2,5 (1.93) και λίγο πιο χαμηλά το Under (1.88). Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στα G/G και N/G που προσφέρονται στο 1.67 και 2.12 αντίστοιχα.

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ διαιτητής

Διαιτητής στην αναμέτρηση έχει οριστεί ο Γάλλος Ζερεμί Πινάρ. Η μόνη σχέση του Γάλλου ρέφερι με την Ελλάδα είναι πως σφύριξε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λέφσκι Σόφιας (2022 στη Βουλγαρία), όπου ο «Δικέφαλος» ηττήθηκε με 2-0. Τέσσερις κάρτες είχε δείξει τότε και τίποτα παραπάνω.

Τα στατιστικά του 38χρονου τη φετινή σεζόν προκαλούν το ενδιαφέρον μας. Σε 11 ματς έχει βγάλει 4,27 κάρτες μέσο όρο (47 κίτρινες συνολικά). Επιπλέον, έχει μία απευθείας κόκκινη και έχει υποδείξει τρία πέναλτι μέχρι στιγμής.

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά Κόνφερενς Λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τεράστια μονομαχία της Ένωσης (11/12, 19:45) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 4HD.