Ροντινέι vs Βινίσιους: Μονομαχία φίλων και τα… έξυπνα στοιχήματα💥

Από την ημέρα της κλήρωσης του Τσάμπιονς Λιγκ, υπήρχε προσμονή στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και δικαιολογημένα. Μία παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθεί το βράδυ της προσεχούς Τετάρτης (26/11, 22:00) στον Πειραιά.

Στο χορτάρι του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα βρεθούν αντιμέτωποι δύο… παλιόφιλοι, ο Ροντινέι και ο Βινίσιους Τζούνιορ. Μάλιστα, αν τους κάνουν τη χάρη (sic) οι Μεντιλίμπαρ και Τσάμπι Αλόνσο, ξεκινώντας τους στην ενδεκάδα, είναι δεδομένο πως θα… συναντηθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 90λέπτου, κινούμενοι στους ίδιους χώρους.

Η κοινή παρουσία στη Φλαμένγκο

Οι δυο τους συνυπήρξαν στη Φλαμένγκο, από το 2017 μέχρι και το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Βίνι μετακόμισε στη Μαδρίτη, σε ηλικία 18 ετών. Οκτώ χρόνια μεγαλύτερος ο Ροντινέι, πέρασε πολύ παραγωγικά χρόνια στη «Φλα», στην οποία ανήκε από το 2016 μέχρι και το 2022, όταν μετακόμισε στον Ολυμπιακό. Ενδιάμεσα, είχε και ένα πέρασμα από την Ιντερνασιονάλ ως δανεικός.

«Στον Βινίσιους Ζούνιορ από την πρώτη προπόνηση που έκανε με την πρώτη ομάδα στη Φλαμένγκο, εγώ του είπα μια κουβέντα. Ταπεινότητα. Ακόμη και σήμερα έχουμε επαφή. Είναι νικητής κι έχει αυτή τη νοοτροπία σε ό,τι κάνει και φυσικά όταν φοράει τη φανέλα του μεγαλύτερου συλλόγου στον κόσμο», έλεγε ο Ροντινέι το 2024.

Συνολικά, έχουν παίξει μαζί σε 43 ματς, μετρώντας 26 νίκες, 14 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες. Σε αυτές τις αναμετρήσεις ο Ροντινέι σκόραρε δις, δίνοντας 4 ασίστ, ενώ ο Βινίσιους βρήκε 15 φορές δίχτυα και μοίρασε 5 ασίστ.

Ροντινέι – Βινίσιους Ειδικά Στοιχήματα

Καλά όλα τα παραπάνω, όμως μέσα στο γήπεδο πηγαίνουν… περίπατο. Το επιβεβαίωσε μέσω των πρόσφατων δηλώσεών του ο Ροντινέι. «Πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ δεν θα μιλήσω μαζί του. Έχουμε καλή σχέση. Μια πολύ καλή φιλία. Όμως, θέλω να κερδίσουμε το ματς».

Στο στοίχημα τώρα. Τι ειδικά προκύπτουν από τη μονομαχία των δύο φίλων; Ξεκινάμε από τις κάρτες. Ο Βινίσιους έχει, γενικά, την προδιάθεση, ικανός να ακολουθήσει ο «Ρόντι». Στο 3.65 η κάρτα του ενός από τις στοιχηματικές εταιρίες, στο 5.00 του άλλου.

Κάρτα Ροντινέι 5.00

Κάρτα Βινίσιους 3.65

Με τον εξτρέμ της Ρεάλ να παίρνει πολλές προσπάθειες, το να σκοράρει πληρώνει 2.27. Σε ένα πιο ρισκαδόρικο σημείο, αξίζει το σουτ στην εστία του Ροντινέι, στο 4.85.

Γκολ Βινίσιους 2.27