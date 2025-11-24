ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ροντινέι vs Βινίσιους: Μονομαχία φίλων και τα… έξυπνα στοιχήματα💥

Από την ημέρα της κλήρωσης του Τσάμπιονς Λιγκ, υπήρχε προσμονή στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και δικαιολογημένα. Μία παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθεί το βράδυ της προσεχούς Τετάρτης (26/11, 22:00) στον Πειραιά.

Στο χορτάρι του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα βρεθούν αντιμέτωποι δύο… παλιόφιλοι, ο Ροντινέι και ο Βινίσιους Τζούνιορ. Μάλιστα, αν τους κάνουν τη χάρη (sic) οι Μεντιλίμπαρ και Τσάμπι Αλόνσο, ξεκινώντας τους στην ενδεκάδα, είναι δεδομένο πως θα… συναντηθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 90λέπτου, κινούμενοι στους ίδιους χώρους.

Η κοινή παρουσία στη Φλαμένγκο

Ροντινέι Βινίσιους

Οι δυο τους συνυπήρξαν στη Φλαμένγκο, από το 2017 μέχρι και το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Βίνι μετακόμισε στη Μαδρίτη, σε ηλικία 18 ετών. Οκτώ χρόνια μεγαλύτερος ο Ροντινέι, πέρασε πολύ παραγωγικά χρόνια στη «Φλα», στην οποία ανήκε από το 2016 μέχρι και το 2022, όταν μετακόμισε στον Ολυμπιακό. Ενδιάμεσα, είχε και ένα πέρασμα από την Ιντερνασιονάλ ως δανεικός.

«Στον Βινίσιους Ζούνιορ από την πρώτη προπόνηση που έκανε με την πρώτη ομάδα στη Φλαμένγκο, εγώ του είπα μια κουβέντα. Ταπεινότητα. Ακόμη και σήμερα έχουμε επαφή. Είναι νικητής κι έχει αυτή τη νοοτροπία σε ό,τι κάνει και φυσικά όταν φοράει τη φανέλα του μεγαλύτερου συλλόγου στον κόσμο», έλεγε ο Ροντινέι το 2024.

Συνολικά, έχουν παίξει μαζί σε 43 ματς, μετρώντας 26 νίκες, 14 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες. Σε αυτές τις αναμετρήσεις ο Ροντινέι σκόραρε δις, δίνοντας 4 ασίστ, ενώ ο Βινίσιους βρήκε 15 φορές δίχτυα και μοίρασε 5 ασίστ.

Ροντινέι – Βινίσιους Ειδικά Στοιχήματα

Καλά όλα τα παραπάνω, όμως μέσα στο γήπεδο πηγαίνουν… περίπατο. Το επιβεβαίωσε μέσω των πρόσφατων δηλώσεών του ο Ροντινέι. «Πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ δεν θα μιλήσω μαζί του. Έχουμε καλή σχέση. Μια πολύ καλή φιλία. Όμως, θέλω να κερδίσουμε το ματς».

Στο στοίχημα τώρα. Τι ειδικά προκύπτουν από τη μονομαχία των δύο φίλων; Ξεκινάμε από τις κάρτες. Ο Βινίσιους έχει, γενικά, την προδιάθεση, ικανός να ακολουθήσει ο «Ρόντι». Στο 3.65 η κάρτα του ενός από τις στοιχηματικές εταιρίες, στο 5.00 του άλλου.

Κάρτα Ροντινέι
5.00
Κάρτα Βινίσιους
3.65

Με τον εξτρέμ της Ρεάλ να παίρνει πολλές προσπάθειες, το να σκοράρει πληρώνει 2.27. Σε ένα πιο ρισκαδόρικο σημείο, αξίζει το σουτ στην εστία του Ροντινέι, στο 4.85.

Γκολ Βινίσιους
2.27
Σουτ στην εστία Ροντινέι
4.85

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα