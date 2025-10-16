Ρόμα – Ίντερ: Φορτσάτοι «νερατζούρι» που… τριπλασιάζουν💣

Η διακοπή για Εθνικές του Οκτωβρίου επιτέλους τελείωσε. Σε όλους είχαν λείψει τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από το κουπόνι. Ε λοιπόν, αυτό το Σάββατο μπαίνουμε με… τις μπάντες για ποδοσφαιρική δράση. Ρόμα εναντίον Ίντερ έχει το μενού της Serie A (18/10, 21:45). Μια κόντρα με πλούσιο παρελθόν και ενδιαφέροντα στοιχεία.

Οι Ρωμαίοι έχουν μπει σε νέα εποχή τη φετινή σεζόν. Μετά από μια ταραχώδη περσινή χρονιά, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία τους. Με εξαίρεση το 0-1 από την Τορίνο, έχουν πραγματοποιήσει πέντε νίκες σε έξι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ο πήχης έχει εμφανώς ανέβει, το ίδιο και οι φιλοδοξίες τους.

Νέα αρχή πραγματοποιεί και η ομάδα του Μιλάνου με τον Κριστιάν Κίβου στον πάγκο. Τα αρνητικά αποτελέσματα στην αρχή έκαναν πολλούς να τον δουν με καχυποψία. Ωστόσο, ο άλλοτε παίκτης της Ίντερ απάντησε στην πίεση με πέντε σερί νίκες σε Serie A και Τσάμπιονς Λιγκ.

ΡΟΜΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΝΤΕΡ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 8.00 3.50

Ρόμα – Ίντερ στοίχημα

Υπάρχει πλούσιο παρελθόν μεταξύ των δύο μονομάχων. Εξάλλου πρόκειται για δύο «γίγαντες» του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ξεχωρίζει έντονα, πάντως, η απουσία νικών για την Ρόμα στα τελευταία ραντεβού τους στο «Olimpico». Για την ακρίβεια έχει να πανηγυρίσει τρίποντο εννέα χρόνια (02/10/2016). Έκτοτε ακολούθησαν τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες.

Αρνητικό το ρεκόρ κόντρα στην Ίντερ και για τον τεχνικό της. Μπορεί το έργο του Γκασπερίνι να θεωρείται αξιομνημόνευτο, αλλά απέναντί της τα έβρισκε ανέκαθεν σκούρα. Σε 34 ματς έχει κυριαρχήσει μόλις στα έξι, καθώς μετράει 20 ήττες και εννέα ισοπαλίες. Μάλιστα, οι 0,71 πόντοι ανά ματς που καταγράφει με τους Μιλανέζους αποτελούν τη χειρότερη επίδοση κόντρα σε ομάδες που έχει αντιμετωπίσει τουλάχιστον πέντε φορές.

Γενικότερα, στις δέκα πιο πρόσφατες συναντήσεις των δύο αντιπάλων (ανεξαρτήτου έδρας) δεν υπήρξε ισοπαλία. Πιο συγκεκριμένα, οι «τζαλορόσι» επικράτησαν σε δύο, ενώ οι «νερατζούρι» σε οκτώ. Ωστόσο, είχαν προηγηθεί έξι διαδοχικά Χ.

Χρήσιμα όλα αυτά, αλλά πάμε να δούμε και τις αποδόσεις. Σε αυτή μας την προσπάθεια η Novibet θα σταθεί… πολύτιμος αρωγός.

Ρόμα – Ίντερ αποδόσεις

Παρατηρούμε μια μικρή ισορροπία στα νούμερα, με τη Ρόμα να έχει, έστω και για λίγο, ρόλο αουτσάιντερ. Πιο συγκεκριμένα, ο άσος πληρώνει 3.00, ενώ βρίσκουμε την ισοπαλία στο 3.15 και το διπλό στο 2.45.

Με 7/10 ραντεβού τους στο Olimpico να επιβεβαιώνουν το αμφίσκορο, συναντάμε το G/G στο 1.74. Την ίδια στιγμή το N/G προσφέρεται σε απόδοση σχεδόν διπλασιασμού (1.97). Αναφορικά με τα Over 2,5 και Under 2,5 πληρώνουν 2.05 και 1.77 αντίστοιχα.

Ρόμα – Ίντερ ειδικά

Δεν θα σας αφήναμε δίχως ειδικό στοίχημα σε αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Πάνω στη φιλοξενούμενη θα το στηρίξουμε και τη διάθεσή της να εισέρχεται φορτσάτη στο πρώτο ημίχρονο. Για την ακρίβεια, ήταν νικητής πρώτου 45λέπτου σε 5/6 τελευταία παιχνίδια της. Επιπλέον, ήταν και η πρώτη που σκόραρε σε αυτά.

Το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει αμφίρροπο, μιας και πρόκειται για δύο αρκετά συμπαγείς ομάδες με σχέδιο και πλάνο. Θα λέγαμε, όμως, ότι αποκτά αξία με τα παραπάνω στατιστικά το διπλό ημίχρονο σε απόδοση 3.10.

ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ: ΙΝΤΕΡ 3.10

Ρόμα – Ίντερ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Ρόμα – Ίντερ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την μονομαχία στη Ρώμη (18/10, 21:45) από το Cosmote Sport 3.