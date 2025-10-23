Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα αποδόσεις: 🔥ΤΡΕΛΑ με bet builder στο 11.80 και… 1/17!🔥

Ένα στα 17! Αυτό είναι το νούμερο. Μιλάμε για τις φορές που Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα έχουν επιβεβαιώσει το Under 2,5 στο στοίχημα στις πρόσφατες συναντήσεις τους. Βάλτε μέσα και παρατάσεις στα Κύπελλα.

Ανακαλύπτουμε την Αμερική; Όχι. Ξέρουμε πως κάθε φορά που φτάνει η ώρα για ένα «clasico», το θέαμα είναι το λιγότερο που πρέπει να περιμένουμε. Και οι δύο ομάδες δεν μας απογοητεύουν. Ίδια απαίτηση έχουμε και για την Κυριακή…

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα αποδόσεις

Στις 17:15 λοιπόν το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου, οι δύο «κολοσσοί» του ισπανικού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», για τη 10η αγωνιστική της La Liga.

Με μία γρήγορη ματιά στη βαθμολογία ισπανίας, πρώτον πρόκειται για ντέρμπι κορυφής και δεύτερον για μία ευκαιρία της Ρεάλ να αφήσει τους Καταλανούς στο -5. Και μπορεί να είμαστε ακόμη στον Οκτώβριο, αλλά αν μη τι άλλο ένα ψυχολογικό αβαντάζ θα το πάρουν οι «μερένχες».

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 1.60 2.35

Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να αφιερώσουμε και πολύ χρόνο στις αναλύσεις στοιχήματος για το τι να περιμένουμε από τους δύο αντιπάλους. Οι αποδόσεις των γκολ στα προγνωστικα la liga μιλούν από μόνες τους.

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G 1.84 1.99 1.35 3.20

Τώρα, όσον αφορά τον νικητή της αναμέτρησης, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ένα προβάδισμα, στο οποίο συντελούν δύο λόγοι. Αρχικά, οι πρωτευουσιάνοι δείχνουν να είναι σε ένα καλύτερο μομέντουμ, με μοναδική απώλεια φέτος το – ντροπιαστικό – 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δεύτερον, ορισμένα προβλήματα τραυματιών (Ζ. Γκαρσία, Τερ Στέγκεν, Λεβαντόφσκι, Γκάβι) που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, με τον Φλικ (που δεν θα βρίσκεται στον πάγκο λόγω τιμωρίας) να πονοκεφαλιάζει.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2.04 4.05 3.35

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα ειδικά στοιχήματα

Είναι δυνατόν, επίσης, να παίζει Ρεάλ – Μπάρτσα και να μην έχουμε σούπερ ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα; Η winmasters είναι παρούσα στο μεγάλο ντέρμπι και εμείς ξεχωρίσαμε από αυτή μερικές επιλογές που τραβάνε τα «βλέμματα». Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε σε μία από τις αποδόσεις στα παρακάτω πινακάκια.

G/G + OVER 3,5 + OVER 1,5 ΚΟΡΝΕΡ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 4.65

Χ + G/G + OVER 1,5 1O ΗΜΙΧΡΟΝΟ 11.80

ΦΕΡΜΙΝ ΛΟΠΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ 3.65

ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 8.35

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 2.75

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα κανάλι

Το κατάλληλο ζέσταμα για Ολυμπιακός – ΑΕΚ (21:00). Τι καλύτερο από ένα ισπανικό «El Clasico»; Για να παρακολουθήσετε το μεγάλο παιχνίδι, το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να συνδέσετε το πρόγραμμα tv σας στο NovaSports 1HD (26/10, 17:15). Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας.