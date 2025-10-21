Προσφορές* από άλλον πλανήτη στο Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους!

Μετά τη μάχη του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, η δράση συνεχίζεται για δεύτερη διαδοχική μέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το ματς που ξεχωρίζει αναμφίβολα στο κουπόνι ΟΠΑΠ είναι αυτό της Μαδρίτης μεταξύ Ρεάλ και Γιουβέντους.

Στις δύο πρώτες «στροφές», οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2/2, κερδίζοντας στην πρεμιέρα δύσκολα εντός έδρας τη Μαρσέιγ με 2-1 για να περάσουν από το Αλμάτι πολύ άνετα (5-0) δύο εβδομάδες αργότερα.

Από την πλευρά τους, οι Ιταλοί αγνοούν ακόμα τη χαρά της νίκης, χαρίζοντάς μας βέβαια δύο χορταστικά ματς. Πρώτα το 4-4 με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη συνέχεια το 2-2 επί ισπανικού εδάφους με τη Βιγιαρεάλ.

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με τις καλύτερες προσφορές*

Ματς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν και πληθώρα από στοιχηματικές προσφορές* ώστε να συνδυάσεις την παρακολούθησή του με στοίχημα.

Εξάλλου, το kingbet.net σε συνεργασία με τις στοιχηματικές εταιρίες, προσφέρει τα κορυφαία έπαθλα της αγοράς με φόντο τη μονομαχία δύο από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Δεν γίνεται λοιπόν να μην συνδυάσεις τον σπουδαίο αγώνα με 1010 δώρα* αλλά και ένα κουπόνι EFOOD μόνο για σένα.

Παράλληλα, με 3000+ 2 μήνες Cosmote TV να γίνονται δικοί σου με ένα κλικ, μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις.

Βέβαια, πώς να αφήσεις τα 600 δώρα* με ένα κλικ, αλλά και τα έπαθλα* που περιέχει η πιο ισχυρή προσφορά γνωριμίας;

Ακόμα, μπορείς να συνδυάσεις τον αγώνα με ένα έπαθλο που δεν βρίσκεις κάθε μέρα, απλά χρησιμοποιώντας τον κωδικό KINGBET200!

Επίσης, στο ημίχρονο η ώρα θα περάσει… νεράκι με τα 465 ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ δώρα* αποκλειστικά για σένα!

Τέλος, για να αισθανθείς δυνατός και έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά, τσέκαρε και τα ασυναγώνιστα promo codes*!