Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους αποδόσεις: Ειδικά έως και 8.00 στο «Μπερναμπέου»!💣

Όταν ακούμε για Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους ή Γιουβέντους – Ρεάλ Μαδρίτης, το παιχνίδι που μάς έρχεται πρώτο στο μυαλό, είναι ο τελικός τού Τσάμπιονς Λιγκ το 2017 στο Κάρντιφ. Εκεί όπου η Ρεάλ έκανε πάρτυ, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο με 4-1.

Οκτώ χρόνια και κάτι μήνες μετά από εκείνο το παιχνίδι (και τη «ζωγραφιά» του Μάντζουκιτς), οι δύο ομάδες συναντώνται για 22η φορά στα «αστέρια» (11-2-8 το ρεκόρ υπέρ των Ισπανών)…

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους αποδόσεις

Απόψε στις 22:00, η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να κάνει το 3/3 στη διοργάνωση και να βάλει γερά θεμέλια για απευθείας πρόκριση στους «16». Έχει ξεκινήσει με το δεξί, νικώντας 2-1 τη Μαρσέιγ εντός έδρας, προτού φιλοδωρήσει με πέντε γκολ την άπειρη Καϊράτ στο Αλμάτι (0-5). Επιθυμία όλων στην ισπανική πρωτεύουσα να πάει με το απόλυτο στο «Άνφιλντ» και στη συνέχεια στο «Καραϊσκάκης» στα τέλη Νοεμβρίου.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 9.50

Για τη συνολική πορεία της στη χρονιά, δεν υπάρχουν και πολλά να ειπωθούν. Σε 11 αναμετρήσεις για πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ, μοναδική απώλεια είναι το – ντροπιαστικό – 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε όλα τα υπόλοιπα νίκες, με το μεγάλο «Clasico» κόντρα στην Μπαρτσελόνα να ακολουθεί (26/10, 17:15).

Από την άλλη πλευρά, το κλίμα δεν είναι και το ιδανικό. Η Γιουβέντους έχει μείνει με τη χαρά τού 3/3 στην εκκίνηση του πρωταθλήματος, αλλά από εκεί και πέρα… πρόβλημα.

Πέντε ισοπαλίες και μία ήττα ο απολογισμός, με πιο πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα το 2-0 από την Κόμο για τη Serie A. Όσον αφορά την Ευρώπη, ένα 4-4 με την Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα και ένα 2-2 στην Ισπανία με τη Βιγιαρεάλ. Όλο αυτό έχει φέρει υπό πίεση τον Ιγκόρ Τούντορ και αν δεν έρθει κάτι καλό στη Μαδρίτη, τότε το πράγμα θα στραβώσει κι άλλο. Απ’ όλες τις απόψεις.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 8 ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 7.00

ρεαλ μαδριτης – γιουβεντους στοιχημα

Επειδή εδώ μιλάμε για στοίχημα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις αποδόσεις. Εντάξει, λίγο πολύ τα πράγματα είναι όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Ακλόνητο φαβορί η Ρεάλ, με τον άσο της να δίνεται στο 1.46, την ώρα που η ισοπαλία και το διπλό ξεφεύγουν. Σχετικά με τα γκολ, οι στοιχηματικές βλέπουν ανοιχτό 90λεπτο…

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.46 4.75 6.00

OVER 3 UNDER 3 G/G N/G 1.95 1.86 1.76 2.00

Ρεαλ – Γιουβεντους ειδικα στοιχηματα

Καθώς όμως μιλάμε για προγνωστικά champions league και για δύο από τις πιο «βαριές» φανέλες της Ευρώπης, τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα έχουν την τιμητική τους.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά που ξεχωρίσαμε στην Elabet και σας τα παρουσιάζουμε. Αν κάποιο σας έκανε το κλικ ή θέλετε να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να πατήσετε σε μία από τις αποδόσεις στο πινακάκι.

1 + G/G + OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4.20

Χ2 + OVER 2,5 + OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 8.00

ΕΝΤΡΙΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.40➡️2.54

ΕΜΠΑΜΠΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 3.66

ΝΤΕ ΓΚΡΕΓΚΟΡΙΟ OVER 4,5 ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 2.66

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους κανάλι

Ενδιάμεσα από τις ελληνικές βραδιές το Ρεάλ – Γιουβέντους (22/10, 22:00), κάτι που διευκολύνει και την παρακολούθησή του. Για να δείτε το σπουδαίο παιχνίδι, συντονίστε το πρόγραμμα tv σας στις συχνότητες τού Cosmote Sports 2HD και του MEGA, ενώ μην ξεχνάτε πως η Kingbet σάς παρέχει πάντα τη δυνατότητα Live Streaming.