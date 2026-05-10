Σάββας Σπανούδης

Προγνωστικά Eurovision 2026: Τι παίζουμε στον Α’ Ημιτελικό

Rehearsal Images: Akylas performing Ferto for Greece during the Second Rehearsal at Wiener Stadthalle, Vienna 2026

Την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη ο 1ος ημιτελικός του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Μετέχουν 15 χώρες, από τις οποίες οι 10 θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου 16ης Μαΐου 2026.

Στον πρώτο αυτόν ημιτελικό μετέχει το πρώτο φαβορί στα προγνωστικά Eurovision για να πάρει το βραβείο, η Φινλανδία, αλλά και το δεύτερο, η Ελλάδα, η οποία θα εμφανιστεί 4η στη σειρά.

Οι 9 από τις 15 χώρες που συμμετέχουν στον 1ο ημιτελικό προσφέρονται από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες με φαβορί το «ναι» για πρόκριση στον τελικό, ενώ οι υπόλοιπες 6 με φαβορί το «όχι».

Προγνωστικά Eurovision 2026 Α’ Ημιτελικός

Τα φαβορί των εταιριών για πρόκριση στον τελικό είναι κατά σειρά οι Φινλανδία, Ελλάδα, Σουηδία , Ισραήλ, Μολδαβία, Κροατία, Λιθουανία, Σερβία και Μαυροβούνιο.

Από την άλλη, αουτσάιντερ στις προσφορές στοιχήματος για πρόκριση στον τελικό στα προγνωστικά Γιουροβίζιον είναι οι Εσθονία, Πορτογαλία, Πολωνία, Γεωργία, Βέλγιο και Σαν Μαρίνο. Από αυτά τα 9 αουτσάιντερ, τουλάχιστον ένα θα προκριθεί στον τελικό, ούτως ώστε να συμπληρωθεί η 10άδα, αν υποθέσουμε ότι θα περάσουν όλα (9) τα φαβορί που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Ανάμεσα στα φαβορί για πρόκριση στα προγνωστικά Eurovision 2026 δίνεται όπως είδαμε και η Σερβία, η οποία έχει κατά τη γνώμη μας ποιοτικότερη συμμετοχή τουλάχιστον από αυτές των Γεωργίας, Βελγίου, Πολωνίας, Λιθουανίας, Εσθονίας και Σαν Μαρίνο. Το τοποθετούμε, επομένως, σαφώς στην πρώτη δεκάδα του ημιτελικού, με την πρόκρισή της να προσφέρεται στο 1.25.

Αγορά Απόδοση
Πρόκριση Σερβίας
1.25stoiximan

Καθώς δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη πρόκριση ή αποκλεισμό από τον ίδιο ημιτελικό όσον αφορά τα Eurovision προγνωστικά 2026, θα το κολλήσουμε με την πρόκριση του Λουξεμβούργου από τον 2ο ημιτελικό, η οποία προσφέρεται στο 3.00, δημιουργώντας έτσι συνολική απόδοση 3.75.

Αγορά Απόδοση
Πρόκριση Λουξεμβούργου
3.00stoiximan
Πρόκριση Σερβίας + Λουξεμβούργου
3.75stoiximan

Ως προς το ποιος θα τερματίσει ψηλότερα στον 1o ημιτελικό στο στοίχημα Eurovision 2026, η Μολδαβία ή η Σερβία, επιλέγουμε τη Σερβία με 2.20 (στο 1.60 η Μολδαβία). Σημειώστε ότι την τελική κατάταξη του ημιτελικού θα τη μάθουμε μετά το πέρας του διαγωνισμού, δηλαδή τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Μαΐου 2026.

Αγορά Απόδοση
Καλύτερη θέση H2H – Μολδαβία vs Σερβία: Σερβία
2.20stoiximan

Ανάμεσα στα δύο φαβορί στα προγνωστικά Eurovision για να κερδίσουν τον 70ό πανευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, Φινλανδία και Ελλάδα, το να τερματίσει ψηλότερα η Φινλανδία στον 1ο ημιτελικό προσφέρεται στο 1.33 στο Eurovision 2026 στοίχημα, έναντι 3.05 του Akyla. Επιλέγουμε την πρώτη.

Αγορά Απόδοση
Καλύτερη θέση H2H – Φινλανδία vs Ελλάδα: Φινλανδία
1.33stoiximan

Στοίχημα Eurovision 2026 - Α Ημιτελικός

Τα αποτελέσματα του 1ου ημιτελικού θα επηρεάσουν όπως είναι φυσικό τις αποδόσεις και στα προγνωστικά Γιουροβίζιον που προσφέρονται ήδη στα στοιχήματα κατάταξης για τον σαββατιάτικο τελικό. Επιλέγουμε έτσι από τώρα το να τερματίσει στην πρώτη 15άδα του τελικού η Σερβία, με απόδοση 3.25.

Αγορά Απόδοση
Να τερματίσει η Σερβία στο Top-15 του Τελικού
3.25stoiximan

Με αυτό το σκεπτικό, ότι δηλαδή μετά από την πρόκριση των 10 χωρών από τον 1ο ημιτελικό θα επηρεαστούν και οι αποδόσεις Eurovision 2026 για τα τραγούδια που δεν θα έχουν ανέβει ακόμη στη σκηνή του «Βίνερ Στάντχαλε», η απόδοση της Αυστραλίας που θα διαγωνιστεί στον ημιτελικό της Πέμπτης αναμένεται να μεταβληθεί στο Eurovision 2026 στοίχημα όσον αφορά την είσοδό της στην πεντάδα του τελικού, αν φυσικά προκριθεί από τον 2ο ημιτελικό (όπου δίνεται ως φαβορί). Το να μην βρεθεί στο Top 5 του τελικού η Αυστραλία πληρώνει 1.98.

Αγορά Απόδοση
Να μην τερματίσει η Αυστραλία στο Top-5 του Τελικού
1.98stoiximan

Να σημειώσουμε ότι στον πρώτο αυτόν ημιτελικό θα εμφανιστούν και οι Γερμανία, Ιταλία, εκτός όμως συναγωνισμού όσον αφορά την πρόκρισή τους στον τελικό στα Eurovision προγνωστικά 2026. Και αυτό, διότι ως μέλη των Big 5, βρίσκονται απευθείας στον τελικό.

Θα τραγουδήσουν ωστόσο ζωντανά στον ημιτελικό, για να έχουν και αυτά τα τραγούδια, όπως και τα υπόλοιπα τρία που βρίσκονται ήδη στον τελικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Αυστρία), μια ζωντανή προβολή μέχρι τον τελικό, όπως θα συμβεί και με τις 20 χώρες που θα έχουν προκριθεί από τους δύο ημιτελικούς.

