Στην τελική ευθεία των play offs με ενισχυμένες αποδόσεις!

Τα play offs της Super League φτάνουν προς το τέλος τους και το ενδιαφέρον για τον πρωταθλητή και τη δεύτερη θέση φουντώνει.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο από το τέλος αυτής της αγωνιστικής αλλά θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Αν η ίδια επικρατήσει του Παναθηναϊκού και το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ λήξει ισόπαλο, τότε μπορεί να πανηγυρίσει από σήμερα.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά το 0-0 στη Λεωφόρο απέναντι στο τριφύλλι, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα έχοντας ως «όπλο» και την έδρα τους.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός μετά από τρεις αγωνιστικές στα play offs, αγνοεί τη νίκη ενώ πλέον είναι και μαθηματικά τέταρτος. Οι «πράσινοι» ψάχνουν ένα κίνητρο έως το τέλος της σεζόν ενώ έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν το πλάνο για τη νέα χρονιά.

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1: 1.52 X: 4.00 2: 7.10

Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική στην Τούμπα με τους «ασπρόμαυρους» να παίρνουν τη νίκη με 3-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε τους 61 βαθμούς και έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η κορυφή απέχει έξι βαθμούς αλλά είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες να κάνουν την ανατροπή.

Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι άφησε πίσω του την απώλεια του Κυπέλλου και έβγαλε αντίδραση σε ένα δυνατό ντέρμπι. Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχασε μία σημαντική ευκαιρία να διεκδικήσει έως το τέλος με αξιώσεις το πρωτάθλημα αλλά θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε ευχαριστημένος από κάποια σημεία του παιχνιδιού στην Τούμπα αλλά σίγουρα δεν τον άφησε ικανοποιημένο το αποτέλεσμα. Είδε μάλιστα και τον Γιουζούφ Γιαζίτσι να τραυματίζεται και πάλι σοβαρά, ρήξη χιαστού, σε μία εξέλιξη που προκάλεσε σοκ σε όλη την ομάδα.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1: 1.71 X: 3.80 2: 4.95

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Super League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ