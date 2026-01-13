ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Πόρτο – Μπενφίκα ειδικά στοιχήματα: Σούπερ Παυλίδης και απίστευτα bet builder!💣🔥

Πόρτο - Μπενφίκα στοίχημα αποδόσεις

Σίγουρα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης και δεδομένα το πιο σπουδαίο στην Πορτογαλία. Πόρτο και Μπενφίκα αναμετρώνται στο «Ντραγκάο» σε μονό αγώνα, με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Και επειδή αυτά τα παιχνίδια πάντα κρύβουν κάτι καλό για στοίχημα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις αποδόσεις, καθώς και ορισμένες από τις κορυφαίες αγορές.

Πόρτο – Μπενφίκα αποδόσεις στοίχημα

Πόρτο - Μπενφίκα αποδόσεις στοίχημα

Αν δει κανείς τη βαθμολογία πορτογαλία, αυτόματα θα δικαιολογήσει τον ξεκάθαρο φαβοριτισμό της Πόρτο στις στοιχηματικές εταιρίες. Πρώτη σταθερά, 16 νίκες και μία ισοπαλία (0-0 με την Μπενφίκα), με 36 γκολ υπέρ και μόλις τέσσερα (!) κατά. Βέβαια, με δεδομένο πως πρόκειται για ντέρμπι και τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο των «Αετών», το 3.95 του διπλού παραείναι ελκυστικό, ενώ αξίζει και ένα βλέμμα στις αγορές παράτασης και πέναλτι…

ΠΟΡΤΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΕΝΦΙΚΑ
2.12novibet
3.10bet365
3.95stoiximan
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΟΡΤΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΠΕΝΦΙΚΑ
1.55elabet
2.47pamestoixima
ΠΟΡΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
9.75fonbet
9.75winmasters
15.50stoiximan
9.75interwetten

Με βάση, λοιπόν, τα γκολ που έχει δεχτεί η Πόρτο στο πρωτάθλημα, δεν γίνεται να μην ρίξει κανείς μία ματιά στις αποδόσεις των γκολ. Προβάδισμα στο Under 2,5 και το No Goal, έναντι του Over 2,5 και του Goal/Goal.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.30stoiximan
1.62novibet
1.91winmasters
1.83pamestoixima

Πόρτο – Μπενφίκα ειδικά στοιχήματα

Πόρτο - Μπενφίκα ειδικά στοιχήματα

Τα προγνωστικά Πορτογαλία, όμως, επιφυλάσσουν σούπερ ειδικά στοιχήματα και bet builder. Πόσω μάλλον σε μία τέτοια αναμέτρηση. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις πιο ελκυστικές αγορές, με ένα κλικ στις αποδόσεις να είναι αρκετό για να οδηγήσει στην αντίστοιχη επιλογή. Επίσης, ένα promo code*🎁πάντα εκτοξεύει την εμπειρία του παιχνιδιού!

NO GOAL + OVER 7,5 ΚΑΡΤΕΣ
3.70bet365
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 0,5 ΜΠΕΝΦΙΚΑ + OVER 3,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΟΡΤΟ
5.70stoiximan
OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
2.55pamestoixima
Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
2.70winmasters
ANYTIME ΣΚΟΡ 1-1
2.47elabet

Πόρτο – Μπενφίκα κανάλι

Δυστυχώς δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στο πρόγραμμα tv της Ελλάδας, για τον μεγάλο προημιτελικό (14/1, 22:45). Παρ’ όλα αυτά, το Live Streaming της Kingbet έρχεται να σώσει την κατάσταση, πάντα παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

