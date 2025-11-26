ΠΑΟΚ – Μπραν: 🏴Τριτώνει τις νίκες με ειδικά που «καίνε»🔥

Το πρώτο μισό της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ έχει ολοκληρωθεί. Ήδη έχουμε αρχίσει να σχηματίζουμε μια εικόνα για το ποιες ομάδες θα απαρτίζουν την 24άδα. Σίγουρα μία από αυτές, βάσει όσων έχουμε δει, μπορεί να θεωρείται ο ΠΑΟΚ.

Πράγματι, προβλημάτισε στις δύο πρώτες του αποστολές με Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) και Θέλτα (ήττα 3-1). Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε τις δύο πρώτες του νίκες. Εμφατικά μάλιστα, μιας και επικράτησε 4-3 της Λιλ και 4-0 της Γιουνγκ Μπόις.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 8 ΣΤΗ LEAGUE PHASE 5.50

Μπροστά του θα βρει την Μπραν, η οποία έχει ακριβώς τον ίδιο απολογισμό με τους Θεσσαλονικείς. Έχει πάρει, μάλιστα, κάποια αποτελέσματα που λίγοι περίμεναν. Διέψευσε τα προγνωστικά κόντρα στη Ρέιντζερς νικώντας 3-0, ενώ και το 0-0 με την Μπολόνια δεν πέρασε απαρατήρητο.

ΜΠΡΑΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 8 ΣΤΗ LEAGUE PHASE 14.00

Στο πρωτάθλημα, πάντως, η φιλοξενούμενη έχει φέρει συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Η τετράδα έχει «κλειδώσει» εδώ και καιρό, ωστόσο ο μόλις ένας βαθμός στα τέσσερα τελευταία ματς δημιουργεί προβληματισμούς. Τελευταίο αποτέλεσμα το «βαρύ» 4-0 από τη Μόλντε.

ΠΑΟΚ – Μπραν στοίχημα

Όπλο η επίθεση

Όσοι έχουν δει τον φετινό ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται πως ποντάρει πολλά στην επίθεσή του. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει σκοράρει 23 τέρματα στη Stoiximan Super League. Τρίτη καλύτερη επίδοση μετά από Ολυμπιακό και Λεβαδειακό, με πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το άνετο 3-0 επί της Κηφισιάς.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗ STOIXIMAN SUPER LEAGUE 5.50

Με εξαίρεση την ήττα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (2-1), ο «Δικέφαλος» σκόραρε τουλάχιστον δύο γκολ στα εννέα τελευταία παιχνίδια. Σε τέσσερις περιπτώσεις η φάση… ξέφυγε, αφού βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και πάνω.

Μια ματιά στο παρελθόν

Η Μπραν δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ελληνική ομάδα στο παρελθόν, οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι εκεί. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ έχει συναντήσει δύο νορβηγικούς συλλόγους και έχει δώσει συνολικά έξι παιχνίδια. Κόντρα σε Λιν και Βαλερένγκα έχει ρεκόρ 4-0-2 υπέρ του.

Η πιο πρόσφατη εμπειρία του ήταν στα προκριματικά της παρούσας διοργάνωσης τη σεζόν 2011-12. Αφού δραπέτευσε με το διπλό από τη Βαλερένγκα (0-2), ήρθε το 3-0 της Θεσσαλονίκης για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

ΠΑΟΚ – Μπραν αποδόσεις

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες ο γηπεδούχος έχει τεράστιο προβάδισμα. Η Τούμπα βράζει και ο άσος πληρώνει 1.60. Σε τιμή τετραπλασιασμού θα βρείτε το Χ (4.15), ενώ το διπλό έχει 5.50.

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΡΑΝ 1.60 4.15 5.50

Παρόλα αυτά, το G/G έχει αξία όπως θα δούμε, μιας και προκρίνεται με 1.78 έναντι του N/G στο 1.98. Αντίστοιχα, το Over 2,5 έχει απόδοση 1.72 σε σχέση με το Under 2,5 στο υψηλό 2.12.

ΠΑΟΚ – Μπραν ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά γιουρόπα λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΝΙΚΗ ΠΑΟΚ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2.42

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.85

ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1-0, 2-0 Ή 3-0 3.15

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ Μ. ΟΖΝΤΟΕΦ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΡΤΑ 7.00

ΠΑΟΚ – Μπραν κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το ΠΑΟΚ – Μπραν;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σπουδαία αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας (27/11, 19:45) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3HD.