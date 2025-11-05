ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις: 🔥Ποιος σταματάει τον «Δικέφαλο» από το 8.25;🏴

Τέταρτη αγωνιστική στο Γιουρόπα Λιγκ και τα βλέμματα πέφτουν στις ελληνικές ομάδες. Η πιο φορμαρισμένη από αυτές είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις (06/11, 22:00). Μια αναμέτρηση στην οποια καλείται να συνεχίσει το σερί του και να ανέβει στην κατάταξη της League Phase.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από έξι διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Όλα ξεκίνησαν μετά το 2-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Σαν κάτι να ξεκλειδώθηκε στην «ασπρόμαυρη» πλευρά της Θεσσαλονίκης, να επήλθε διαύγεια και να είδε τα πράγματα πιο απλά.

Σε αυτό το αήττητο διάστημα, η επίθεσή του δεν «έσβηνε». Σημείωσε 20 τέρματα, ενώ σε τρεις περιπτώσεις το κοντέρ ξεπέρασε τα τρία γκολ. Πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το άνετο 5-0 στις Σέρρες. Μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε πως οι γηπεδούχοι παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ.

Τη Γιουνγκ Μπόις την έχουμε δει και κόντρα στον Παναθηναϊκό, που ηττήθηκε με τα χέρια κάτω (4-1). Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξέρει καλύτερα από εμάς τον τρόπο για να την τιμωρήσει. Βέβαια, η νέα φιγούρα στον πάγκο των Ελβετών, ο Χεράλδο Σεαόνε, ενδεχομένως να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις στοίχημα

Αρκετά θετικές μνήμες έχει από ελβετικές ομάδες ο ΠΑΟΚ. Έξι παιχνίδια στο σύνολο κόντρα σε συλλόγους από εκεί έχει και μετράει τέσσερις νίκες (ρεκόρ 4-1-1). Η μόνη από την οποία κατάφερε να χάσει είναι η Σερβέτ. Μιλάμε για το Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1978-79.

Στον αντίποδα, η Γιουνγκ Μπόις έχει παίξει τρεις φορές με ελληνικές ομάδες χωρίς να καταγράφει νίκη. Το τελευταίο αποτέλεσμά της με τον Παναθηναϊκό το αναφέραμε παραπάνω και μάλλον θα θέλει να το ξεχάσει. Είχαν προηγηθεί δύο ματς με Ολυμπιακο στο Τσάμπιονς Λιγκ της σεζόν 2016-17 (μία ισοπαλία, μία ήττα).

Στη φετινή League Phase της διοργάνωσης τις συναντάμε αμφότερες εντός 24άδας. Οι γηπεδούχοι με ρεκόρ 1-1-1 στην 20η θέση και τελευταίο αποτέλεσμα το 4-3 επί της Λιλ. Οι φιλοξενούμενοι με 2-0-1 στη 13η, προερχόμενοι από το 3-2 κόντρα στη Λουντογκόρετς.

Πολύ νωρίς για να μιλάμε για στατιστικά, ωστόσο οι Ελβετοί παράγουν τα περισσότερα xG έως τώρα (7,6) στη διοργάνωση. Την ίδια ώρα δημιουργούν τις δεύτερες περισσότερες σημαντικές ευκαιρίες (14). Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο ΠΑΟΚ, ωστόσο ο Παβλένκα στο τέρμα με 1,7 αποσοβέν γκολ ανά ματς.

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις αποδόσεις

Πάμε τώρα στα σημαντικά, δηλαδή στις αποδόσεις της αναμέτρησης. Σύμφωνα με το Pamestoixima.gr ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει τον ρόλο φαβορί με 1.67. Αρκετά ψηλά το Χ και το διπλό στο 4.15 και 4.75 αντίστοιχα.

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 1.67 4.15 4.75

Όπως θα δείτε, αναφορικά με τις αγορές των γκολ, προκρίνεται το Over 2,5 με 1.67 έναντι 2.20 του Under 2,5. Επιπλέον, το G/G πληρώνει 1.65, ενώ το N/G διπλασιάζει (2.15).

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις ειδικά

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά γιουρόπα λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.75

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ 2.90

G/G ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.90

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την μάχη της ελληνικής ομάδας (06/11, 22:00) από το Cosmote Sport 5HD.