Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν ειδικά: Πλεονέκτημα με σούπερ επιλογές!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο πρώτο παιχνίδι στο πρόγραμμα αγώνων της διαβολοβδομάδας που ακολουθεί.

Προφανώς υπάρχει ακλόνητο φαβορί για το ματς, αφού η δυναμικότητα των δύο ομάδων έχει τερατώδης διαφορά.

Να κερδίσει και να πληρώσει

Τέτοια είδους παιχνίδια προφανώς δεν θα έχουν πολύ ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων. Δεν παύει όμως να σημαίνει πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει το rotation και πιθανόν θα αγωνιστούν όλοι παίκτες που θα είναι στη δωδεκάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει την ευκαιρία ξεκουράσει κάποιους παίκτες ενόψει του πολύ δύσκολου παιχνιδιού με την Εφές την Παρασκευή. Επίσης οι «πράσινοι» θα κυριαρχήσουν καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα και θα εκτοξεύσουν τη διαφορά.

Αναφορικά με την επιλογή για στοίχημα που θα κυκλώσουμε ως πρώτη θα είναι να κερδίσει ο «εφτάστερος» όλες τις περιόδους που προσφέρεται σε απόδοση 3.95 από τη Stoiximan.

Παναθηναϊκός: Να κερδίσει όλες τις περιόδους 3.95

Ψηλό σκοράρισμα από τον Παναθηναϊκό

Η ομάδα του Εγκίν Αταμάν δεν έχει κάνει ακόμα τη μεγάλη εντός έδρας εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τον κόσμο της και θα δώσει βροντερό «παρών» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Κόντρα στη Βιλερμπάν είναι η κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου ο Παναθηναϊκός να αφήσει πίσω τις προβληματικές μέχρι τώρα εμφανίσεις και να ξεκινήσει το σερί που χρειάζεται αυτή τη σεζόν.

Σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να κάνει και την πρώτη από τις δύο νίκες που θέλει ενόψει διαβολοβδομάδας.

Παρά ταύτα δεν έχει φτάσει ακόμα τους 100 πόντους ο «επτάστερος» στην έδρα του για φέτος και έτσι λοιπόν είναι ακόμα μια ευκαιρία για να γραφτεί η «κατοστάρα» στο φωτεινό πίνακα του «Telekom Center Athens». Για αυτό η δεύτερη επιλογή που θα πάρει το μάτι μας στα προγνωστικά μπάσκετ είναι οι Over 92,5 πόντοι για τους «γηπεδούχος».

Παναθηναϊκός: Over 92,5 1.83

Ποιοτικότερο το δεύτερο ημίχρονο

Το ματς θα αρχίσει με τους «πράσινους» όπως αναμένεται να πάρουν από νωρίς το προβάδισμα. Στο πρώτο ημίχρονο θα πάρουν τη διαφορά που θα χρειαστούν προκειμένου να πάνε με πιο ήπιους ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτό σημαίνει πως και η Βιλερμπάν θα βρει λίγο ρυθμό, σκοράροντας περισσότερους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλα αυτά δεν θα κινδυνέψει ο Παναθηναϊκός λόγω της διαφοράς που θα έχει από το πρώτο μέρος. Αυτό συνηθίζεται να γίνεται σε παιχνίδια που υπάρχει ακλόνητο φαβορί και είναι ξεκάθαρο το ποιος θα κερδίσει στο τέλος του αγώνα.

Σε αυτό το μήκος κύματος θα στηριχτούμε για την τρίτη και τελευταία επιλογή στο δελτίο μας, όπου θα είναι να μπουν περισσότεροι πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο που είναι σε απόδοση 2.12.