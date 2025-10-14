ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν ειδικά: Πλεονέκτημα με σούπερ επιλογές!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο πρώτο παιχνίδι στο πρόγραμμα αγώνων της διαβολοβδομάδας που ακολουθεί.
Προφανώς υπάρχει ακλόνητο φαβορί για το ματς, αφού η δυναμικότητα των δύο ομάδων έχει τερατώδης διαφορά.

Να κερδίσει και να πληρώσει

Κέντρικ Ναν Παναθηναίκός

Τέτοια είδους παιχνίδια προφανώς δεν θα έχουν πολύ ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων. Δεν παύει όμως να σημαίνει πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει το rotation και πιθανόν θα αγωνιστούν όλοι παίκτες που θα είναι στη δωδεκάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει την ευκαιρία ξεκουράσει κάποιους παίκτες ενόψει του πολύ δύσκολου παιχνιδιού με την Εφές την Παρασκευή. Επίσης οι «πράσινοι» θα κυριαρχήσουν καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα και θα εκτοξεύσουν τη διαφορά.

Αναφορικά με την επιλογή για στοίχημα που θα κυκλώσουμε ως πρώτη θα είναι να κερδίσει ο «εφτάστερος» όλες τις περιόδους που προσφέρεται σε απόδοση 3.95 από τη Stoiximan.

Παναθηναϊκός: Να κερδίσει όλες τις περιόδους
3.95

Ψηλό σκοράρισμα από τον Παναθηναϊκό

Κώστας Σλούκας ΠΑΟ ευρωλίγκα

Η ομάδα του Εγκίν Αταμάν δεν έχει κάνει ακόμα τη μεγάλη εντός έδρας εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τον κόσμο της και θα δώσει βροντερό «παρών» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Κόντρα στη Βιλερμπάν είναι η κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου ο Παναθηναϊκός να αφήσει πίσω τις προβληματικές μέχρι τώρα εμφανίσεις και να ξεκινήσει το σερί που χρειάζεται αυτή τη σεζόν.
Σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να κάνει και την πρώτη από τις δύο νίκες που θέλει ενόψει διαβολοβδομάδας.

Παρά ταύτα δεν έχει φτάσει ακόμα τους 100 πόντους ο «επτάστερος» στην έδρα του για φέτος και έτσι λοιπόν είναι ακόμα μια ευκαιρία για να γραφτεί η «κατοστάρα» στο φωτεινό πίνακα του «Telekom Center Athens». Για αυτό η δεύτερη επιλογή που θα πάρει το μάτι μας στα προγνωστικά μπάσκετ είναι οι Over 92,5 πόντοι για τους «γηπεδούχος».

Παναθηναϊκός: Over 92,5
1.83

Ποιοτικότερο το δεύτερο ημίχρονο

Παναθηναϊκός μπάσκετ

Το ματς θα αρχίσει με τους «πράσινους» όπως αναμένεται να πάρουν από νωρίς το προβάδισμα. Στο πρώτο ημίχρονο θα πάρουν τη διαφορά που θα χρειαστούν προκειμένου να πάνε με πιο ήπιους ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτό σημαίνει πως και η Βιλερμπάν θα βρει λίγο ρυθμό, σκοράροντας περισσότερους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλα αυτά δεν θα κινδυνέψει ο Παναθηναϊκός λόγω της διαφοράς που θα έχει από το πρώτο μέρος. Αυτό συνηθίζεται να γίνεται σε παιχνίδια που υπάρχει ακλόνητο φαβορί και είναι ξεκάθαρο το ποιος θα κερδίσει στο τέλος του αγώνα.

Σε αυτό το μήκος κύματος θα στηριχτούμε για την τρίτη και τελευταία επιλογή στο δελτίο μας, όπου θα είναι να μπουν περισσότεροι πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο που είναι σε απόδοση 2.12.

Δεύτερο ημίχρονο: Περισσότεροι πόντοι
2.12

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα