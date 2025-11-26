Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: 💣Κομβικό σημείο με ειδικά έως 11.00☘

Φτάσαμε στην πέμπτη αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ και σε ένα κομβικό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Μετά την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00) ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα. Ήταν που ήταν αναγκαία η νίκη, πλέον χαρακτηρίζεται ως η μαναδική επιλογή.

Οι «πράσινοι» έρχονται, πάντως, δίχως τους καλύτερους οιωνούς. Ο λόγος φυσικά για τους αμέτρητους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα. Όπως διαβάσαμε στα ρεπορτάζ, ο Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε απ΄τη ναφθαλίνη μέχρι και τον Φίλιπ Μαξ. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που έχει να διαχειριστεί.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 8 ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 6.50

Μιλώντας για τον Ισπανό, έχει αρχίσει να φαίνεται ήδη η δουλειά του. Με μόνο μελανό σημείο την ήττα στον Βόλο (1-0), το υπόλοιπο έργο του θεωρείται ικανοποιητικό. Παίρνει το 100% από τους ποδοσφαιριστές του και προσφέρει τη σταθερότητα που τόσο χρειάζεται το «τριφύλλι». Τελευταίο αποτέλεσμα το 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 24 ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 2.25

Απέναντί του θα βρει μία τουλάχιστον ταλαιπωρημένη και προβληματική Στουρμ Γκρατς. Οι Αυστριακοί έχουν επτά παιχνίδια να πανηγυρίσουν νίκη, αφού ακόμα και η πρόκριση στο Κύπελλο επί της Αντμίρα ήρθε στα πέναλτι. Προβληματίζουν έντονα, ωστόσο απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από την κορυφή στο πρωτάθλημα.

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς στοίχημα

Με αύρα Μπενίτεθ

Παρότι χωρίς… υπεροπλία, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταφέρει να πάρει τα μέγιστα από τους διαθέσιμους παίκτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο «κομμένος» Γεντβάι που ως δεξιός μπακ πραγματοποιεί ίσως τις καλύτερες εμφανίσεις του με την πράσινη φανέλα.

Η αύρα, η νοοτροπία και η τεχνογνωσία του Ισπανού, έχουν εμφανώς επηρεάσει τη συνολική εικόνα. Οφείλουμε, όμως, να είμαστε δίκαιοι. Ο έμπειρος τεχνικός δεν πρέπει να κριθεί – θετικά ή αρνητικά – από τόσο νωρίς. Το project απαιτεί χρόνο και υπομονή, με τα πρώτα δείγματα, πάντως, να φέρνουν αισιοδοξία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 12.00

Με θυμάσαι ρε;

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ομάδα από την Αυστρία και δη τη Στουρμ Γκρατς. Κόντρα σε συλλόγους από εκεί, το «τριφύλλι» έχει πλήρως ισορροπημένο ρεκόρ, 4-0-4. Δύο από αυτές τις νίκες και ήττες, προέκυψαν με την αποψινή αντίπαλο.

Τελευταία συνάντηση στη φάση των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ τη σεζόν 2009-10. Νίκη στο ΟΑΚΑ με 1-0 και ήττα στο Γκρατς με το ίδιο σκορ έγραψε η ιστορία. Από μία επικράτηση και μία ήττα μετράει κόντρα στην Αούστρια Βιέννης και Γκράτσερ.

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς αποδόσεις

Παρά τις απουσίες, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να θεωρείται φαβορί στο ματς σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες. Όπως βλέπετε, ο άσος προκρίνεται στο 1.70 με την ισοπαλία να πληρώνει 3.60 και το διπλό 5.50.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 1.70 3.60 5.50

Ενδιαφέρον έχουν επίσης και οι αγορές των γκολ. Σε σχετική ισορροπία θα βρούμε τα Over 2,5 και Under 2,5 που προσφέρονται σε απόδοση 1.88 και 1.93 αντίστοιχα. Λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στο αμφίσκορο με το G/G στο 1.80 και το N/G στο 1.95.

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά γιουρόπα λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28:00 2.12

OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.35

ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 10.00

Τ. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ Γ. ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΡΤΑ 11.00

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σπουδαία αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας (27/11, 22:00) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 4HD.