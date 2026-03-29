Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Αιώνιο» ντέρμπι με… τρελό 9.50! 🤯⚔️

Εντάξει, μπορεί το συγκεκριμένο ντέρμπι στα προγνωστικά μπάσκετ να μην έχει και ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, πάμε πάσο. Όμως, η αλήθεια είναι πως… αδιάφορο ντέρμπι αιωνίων δεν υφίσταται! Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για την πρώτη μονομαχία στην τελική ευθεία της σεζόν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό.

Πιθανότατα θα ακολουθήσουν κι άλλες Ελλάδα και – γιατί όχι; – και Ευρώπη και κάθε αγώνας ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες έχει ειδικό βάρος στο κουπόνι. Η θέση στην τελική βαθμολογία μπορεί να μην κρίνεται επί της ουσίας, όμως «πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» πάντα πολεμάνε για το γόητρό τους. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ BASKET LEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ BASKET LEAGUE 2.25 1.60

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αποδόσεις

Στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-86 και ο Παναθηναϊκός ψάχνει την… εκδίκησή του. Παίζει και στην έδρα του και έχει τον τίτλο του φαβορί. Αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Το line όσον αφορά στους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 167,5. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, σε ντέρμπι που πάντα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του και σε επιλογές με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μιλάμε φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα bet builder που έχουν τη δική τους αξία. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 167,5 ΠΟΝΤΟΙ+OVER 17,5 ΤΡΙΠΟΝΤΑ+OVER 69,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 5.50 ΝΑΝ 20+ ΠΟΝΤΟΙ+ΒΕΖΕΝΚΟΒ 20+ ΠΟΝΤΟΙ+ΣΛΟΥΚΑΣ 5+ ΑΣΙΣΤ+ΓΟΥΚΑΠ 5+ ΑΣΙΣΤ 9.50 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -6,5+ΛΕΣΟΡ OVER 5,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ+ΟΣΜΑΝ OVER 12,5 ΠΟΝΤΟΙ 5.25 ΛΥΜΠΙΑΚΟΣ+OVER 166,5 5.00 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 12.00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, εδώ είναι η λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.