Παναθηναϊκός – Μπέτις: Αντιστέκεται και «πληρώνει» στο 5.85!🔥

Ο Παναθηναϊκός καλείται να σηκώνει ανάστημα απέναντι στην Μπέτις, στην πρώτη μεταξύ τους «μάχη» για τα προγνωστικά στη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Κατεβαίνει στο ΟΑΚΑ με φουλ ανεβασμένο ηθικό έπειτα από το ντεμαράζ νικών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε μετά το εμφατικό πέρασμα (4-1) από τη Λειβαδειά «κλείδωσε» τετράδα.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται για 20ή φορά στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δεύτερη συνεχόμενη μετά τον περσινό αποκλεισμό από τη Φιορεντίνα. Υποδέχεται την πρόσφατη φιναλίστ του Conference League, μια ομάδα με συνεχόμενες καλές πορείες τα τελευταία χρόνια, σε μια «μονομαχία» στο κουπόνι που αναμένουμε σχετικά ισορροπημένη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα!

Παναθηναϊκός – Μπέτις αποδόσεις

Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε καρέ νικών στη Stoiximan Super League τη δεδομένη χρονική περίοδο που η Μπέτις ψάχνει τα πατήματά της. Το σύνολο από την Ανδαλουσία αγνοεί τη νίκη για τρεις διαδοχικές αγωνιστικές στη La Liga, με πιο πρόσφατο ματς την ήττα με 1-0 στην έδρα της Χετάφε.

Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Μπέτις τερμάτισε 4η στη League Phase. Μάλιστα μοναδική της φετινή ήττα στη διοργάνωση ήταν από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Λογίζεται οριακό φαβορί στην αποψινή αναμέτρηση υπολογίζοντας και την αρνητική παράδοση που διατηρεί ο Παναθηναϊκός απέναντι σε ισπανικές ομάδες έχοντας απολογισμό μόλις 4 νίκες σε 33 ματς! Επιβάλλεται ένα τσεκ πως έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοχηματικές εταιρείες.

Το «τριφύλλι» βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό πως σημείωσε 11 τέρματα στις τρεις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις και μετράει 3 συνεχόμενα Over 3,5. Όσον αφορά στην Μπέτις, αρέσκεται σε επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου, συνεπώς αξίζει να στραφούμε στις αγορές των γκολ.

Παναθηναϊκός – Μπέτις ειδικά στοιχήματα

Έδρα, ηθικό και δίψα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού στην πρώτη «μάχη» απέναντι στην Μπέτις. Πιστεύουμε πως θα μπει με περίσσιο ενθουσιασμό στο ματς και θα επιδιώξει να αιφνιδιάσει την αντίπαλό του. Εξάλλου η μεσοεπιθετική του γραμμή λειτουργεί άψογα εσχάτως, με παίχτες – κλειδιά σε καλό μομέντουμ. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχουμε επιλέξει ένα δυνατό bet builder, ενώ πάντα σε πρώτη γραμμή βρίσκονται τα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.50 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 4.35 1X+Over 0,5 ΣΤΟ 1ο ΗΜ.+ΤΕΤΤΕΗ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.85 OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+ΟVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.40 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 5.40

Παναθηναϊκός – Μπέτις κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπέτις μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3HD και στον ANT1. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.