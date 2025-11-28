Παναθηναϊκός – ΑΕΚ διαιτητής στοίχημα: Σφυρίζει και «πληρώνει» ο Σρέντερ!💥💣

Πιο σημαντικό απ’ όσο δείχνει το ερχόμενο ντέρμπι. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ έχουν πολλά περιθώρια απωλειών στη βαθμολογία σούπερ λιγκ (ειδικά οι «πράσινοι»), συνεπώς αμφότερες, θα λέγαμε, πάνε με την «πλάτη» στον τοίχο.

Η αναμέτρηση, λοιπόν, του «Απόστολος Νικολαΐδης» την Κυριακή για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είναι εξόχως ενδιαφέρουσα. Τόσο για την πορεία της σεζόν των δύο ομάδων, όσο και για το στοίχημα.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ αποδόσεις

Όπως θα δείτε και στη Stoiximan, το πόσο οριακό είναι το ερχόμενο 90λεπτο, αποτυπώνεται και στις αποδόσεις του άσου και του διπλού. Σε απόλυτη, σχεδόν, ισορροπία, με την ισοπαλία να ανέρχεται αρκετά πιο πάνω.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΕΚ 2.80 3.40 2.85

Ήρωας όποιος επιλέξει και βγάλει άκρη με σημείο, οπότε τα γκολ ενδεχομένως να αποτελούν μία καλή διέξοδο για όλους στα προγνωστικά σούπερ λιγκ. Και εκεί οι τιμές είναι πάνω κάτω μοιρασμένες, με τη χαμηλότερη απόδοση να είναι στο Under 2,5.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ διαιτητής

Τη δική του, όμως, τιμητική έχει και ο ρέφερι του αγώνα. Το όνομα αυτού Ρόμπερτ Σρέντερ, με τον 40χρονο Γερμανό να μην είναι άγνωστος στο «κιτρινόμαυρο» κοινό.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος έχει σφυρίξει ξανά (δις μάλιστα) σε αγώνα της ΑΕΚ. Ο πρώτος ήταν ένα ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-2 στα πλέι οφ της σεζόν 2023-24 και ο δεύτερος το ΑΕΚ – Νόα 1-0, για τον επαναληπτικό των πλέι οφ του Conference League 2024-25.

Σε εκείνα τα παιχνίδια έδειξε συνολικά εννέα φορές την κίτρινη κάρτα, ενώ φέτος σε τρεις αγώνες την έχει βγάλει από το τσεπάκι του 15 φορές, καταλογίζοντας επίσης και δύο πέναλτι. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι επιλογές προκύπτουν σχετικά με τον διαιτητή του ντέρμπι…

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ 1.70

OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 2.77

ΣΙΩΠΗΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 2.00

ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.05

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.50

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Ντέρμπι Stoiximan Super League, όμως, χωρίς ειδικά στοιχήματα και bet builder δεν γίνεται. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες επιλογές και σας τις παρουσιάζουμε. Αν θέλετε να κάνετε και τη δική σας βόλτα, αρκεί ένα κλικ στις αποδόσεις στα πινακάκια.

Χ + G/G + ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ 2+ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ 5.60

2-3 ΓΚΟΛ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.45

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.40

OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 2.25

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ 20:00 – 29:59 6.20

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ κανάλι

Βράδυ Κυριακής η αναμέτρηση (30/11, 21:00), η οποία θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Cosmote Sports 1HD. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα συνδρομητικής, μην ανησυχείτε. Το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!