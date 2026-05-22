Έτοιμο για three peat το Kingbet.net!

Το Σάββατο 23 Μαΐου θα διεξαχθεί η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύπου, το οποίο

διοργανώνει επί 25 συναπτά χρόνια ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ, στο δημοτικό στάδιο της Καλλιθέας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ».

Ο μαραθώνιος της διοργάνωσης των πιστοποιημένων αθλούμενων εργαζόμενων των μέσων ενημέρωσης ολοκληρώνεται σε μία χρονιά αφιερωμένη στα «100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε». Στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος στις 18:15 θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η. (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ), με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του νικητή.

O βασιλιάς του στοιχήματος φιλοδοξεί να υπερασπιστεί το στέμμα του και να κάνει το three peat, καθώς προέρχεται από την κατάκτηση δύο σερί πρωταθλημάτων.