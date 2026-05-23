Μπάγερν-Στουτγκάρδη: Ο τελικός Κυπέλλου με «Ενισχυμένο» combo στο βαυαρικό νταμπλ

Η σεζόν στη Bundesliga μπορεί να ολοκληρώθηκε, αλλά Μπάγερν και Στουτγκάρδη χρωστάνε ένα ακόμα σπουδαίο ραντεβού για να κλείσουν ιδανικά τη χρονιά στη Γερμανία. Οι δυο τους κοντράρονται στον τελικό του Κυπέλλου, με τους Βαυαρούς να αναζητούν το εγχώριο νταμπλ και τους Σουηβούς να διατηρήσουν τη θέση τους και φέτος στον «θρόνο». Τέτοια περίοδο άλλωστε, πριν από έναν χρόνο, η Στουτγκάρδη επικρατούσε στον περσινό τελικό με 4-2 επί της Αρμίνια Μπίλεφελντ, για να κατακτήσει το 4ο DFB Pokal της ιστορίας της και πρώτο από το 1997! Απέναντι στη Μπάγερν θα έχει την ευκαιρία να ζευγαρώσει τις κούπες σε διαδοχικές χρονιές, όμως φέτος το έργο της είναι πολύ πιο δύσκολο.

Η Μπάγερν από την πλευρά της είναι η πολυνίκης του θεσμού με 20 κούπες, όμως έχουν περάσει πλέον έξι χρόνια από την τελευταία φορά που κατέκτησε το τρόπαιο. Όποτε βέβαια, καταφέρνει να φτάσει σε τελικό, σπάνια το χάνει. Για την ακρίβεια, μόλις τέσσερις φορές έχει συμβεί στο παρελθόν από τα συνολικά 24 ραντεβού που έχει δώσει στη διοργάνωση. Απέναντι στη Στουτγκάρδη έχει στόχο να συνεχίσει την παράδοση και να προσθέσει το κερασάκι στην τούρτα σε μια ιδανική σεζόν που την βρήκε να κατακτά με άνεση το πρωτάθλημα, τερματίζοντας 16 βαθμούς μπροστά από την 2η στη βαθμολογία, Ντόρτμουντ. Το έπραξε μάλιστα και με απόλυτη επίδειξη ικανοτήτων, καθώς στις εγχώριες διοργανώσεις κατέγραψε μόλις μια μια ήττα σε ολόκληρη τη σεζόν!

Με τον Χάρι Κέιν να τερματίζει όλα τα κοντέρ με 58 γκολ και να προέρχεται από χατ τρικ προ ημερών κόντρα στην Κολωνία, οι Βαυαροί γνωρίζουν ήδη το όνομα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τους οδηγήσει στη νίκη, απέναντι σε μια ομάδα που μέτρησε τις δικές της επιτυχίες στο φινάλε της Bundesliga. Στο photo finish άλλωστε κλείδωσε το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περιόδου, αν και δεινοπάθησε προς το κλείσιμο της σεζόν με μόλις μια νίκη στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές.

Η Μπάγερν συνεπώς δείχνει να έχει το πάνω χέρι σε θέμα φόρμας κι εμπειρίας, αλλά και σε θέμα παράδοσης. Οι Βαυαροί άλλωστε έχουν καταφέρει να στήσουν ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων απέναντι στη Στουτγκάρδη, με τελευταία επικράτηση εκείνη του προηγούμενου μήνα με 4-2 στην «Allianz Arena». Τα μεγάλα σκορ μάλιστα μοιάζουν «αυτοκόλλητα» με αυτό το ζευγάρι, καθώς στα τελευταία 16 παιχνίδια έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρία γκολ!

