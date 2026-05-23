Οι διοργανώσεις κορυφώνονται και κρίνονται πολλά με ειδικά στοιχήματα!

Οι διοργανώσεις στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικά χώρες κορυφώνονται και κρίνονται τίτλοι, άνοδοι και παραμονή στα «σαλόνια».

Στη Γερμανία κρίνεται το Κύπελλο στον τελικό του Βερολίνου ανάμεσα σε Μπάγερν και Στουτγκάρδη (21:00).

Οι Βαυαροί του Βενσάν Κομπανί μετά την εμφατική κατάκτηση του πρωταθλήματος θέλει το 21ο Κύπελλο και πρώτο μετά το 2020 για να κάνει το Double.

Οι Σουηβοί του Σεμπάστιαν Χένες μετά την 4η θέση στην Bundesliga που τους εξασφάλισε την έξοδο στο Champions League, θέλουν το ιστορικό back to back στο Κύπελλο, το οποίο κατέκτησαν πέρυσι νικώντας την Αρμίνια Μπίλεφελντ, μετρώντας 4 κατακτήσεις στον θεσμό.

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 1:1.34 X:5.60 2:7.90

Στο Wembley η ποδοσφαιρική σεζόν στην Αγγλία κορυφώνεται με τον τελικό ανόδου ανάμεσα σε Χαλ και Μίντλεσμπρο (17:30) που έχει καθιερωθεί ως το παιχνίδι με το… ακριβότερο αντίτιμο, καθώς κρίνει την άνοδο στην Premier League.

Μάλιστα φέτος το παρασκήνιο γύρω από τον τελικό είναι πλούσιο, καθώς η Χαλ περνώντας την Μίλγουολ στα ημιτελικά των Playoffs (0-0, 0-2) επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Σαουθάμπτον που απέκλεισε την «Μπόρο» στην παράταση της ρεβάνς (0-0, 2-1) αλλά η F.A. τιμώρησε τους «αγίους» λόγω παράνομης… κατασκοπείας του αντιπάλου.

Έτσι η Μίντλεσμπρο θα έχει δεύτερη ευκαιρία ανόδου αντιμετωπίζοντας τη Χαλ, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν στην επιστροφή τους στην Premier League μετά το 2017.

Χαλ – Μίντλεσμπρο 1:4.25 X:3.55 2:1.84

Στη La Liga το πιο σημαντικό ανοικτό μέτωπο στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος είναι η μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού.

Η Χιρόνα υποδέχεται την Έλτσε (22:00), με τους φιλοξενούμενους του Έντερ Σαράμπια να είναι ακριβώς πάνω από τη ζώνη, στο +2 από τους γηπεδούχους του Μίτσελ (42 έναντι 40).

Η Έλτσε έστω με ισοπαλία θα κερδίσει την παραμονή, ενώ οι Καταλανοί μόνο με «τρίποντο» θα ελπίζουν αντίστοιχα.

Χιρόνα – Έλτσε 1:1.80 X:3.80 2:4.15

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στις κορυφαίες διοργανώσεις

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.