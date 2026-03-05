Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντερμπάρα αιωνίων με σούπερ ειδικά! 🤌🔥

Όλα τα βλέμματα της Euroleague στην Ελλάδα, όλη η μπασκετική Ευρώπη περιμένει αυτό το ντέρμπι. Ο λόγος φυσικά για το ντέρμπι αιωνίων, τη μεγάλη «μονομαχία» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Τα… είπαν και πριν λίγο καιρό, στον Τελικό του Κυπέλλου όπου θριάμβευσαν οι «πράσινοι», αλλά πάντα τα προγνωστικά Euroleague είναι μια διαφορετική υπόθεση. Αμφότεροι προέρχονται από ήττες στο κουπόνι και θέλουν όσο τίποτα και να επιστρέψουν στις νίκες, αλλά και να πάρουν το ψυχολογικό boost ενός τέτοιου ντέρμπι εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο Ολυμπιακός (18-10), λοιπόν, υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό (16-13) για την 30η στροφή της regular season της Euroleague. Υπενθυμίζουμε πως στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε αυτή του Εργκίν Αταμάν με 87-82 στο ΟΑΚΑ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες για αυτό το σπουδαίο ντέρμπι.

Το line όσον αφορά στους πόντους έχει τοποθετηθεί στο 166,5. Ας δούμε πόσο πληρώνουν τα Over/Under.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, ντέρμπι χωρίς ειδικά στοιχήματα δεν γίνεται. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές που ξεχωρίσαμε όσον αφορά στα προγνωστικά μπάσκετ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΝΤΟΙ OVER 168,5+ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ OVER 69,5+ΑΣΙΣΤ OVER 36,5 6.20 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΚΟΡ 3η 4.35 ΝΑΝ 6+ ΑΣΙΣΤ+ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 5.75 ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 9.00 ΦΟΥΡΝΙΕ OVER 14,5 ΠΟΝΤΟΙ+OVER 2,5 ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ+ΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 7.00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, εδώ είναι η λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.