Ολυμπιακός – Μπάγερν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (09/01)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από τη Φενερμπαχτσέ, γνωρίζοντας την ήττα στο πρόγραμμα αγώνων με 88-80.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με σημαντικές απουσίες, έμειναν για αρκετή ώρα μέσα στο παιχνίδι, όμως στο τέλος «λύγισαν». Για ένα ακόμη ματς ξεχώρισαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ οι Βεζένκοφ (24 π., 6 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ.), Φουρνιέ (15 π., 1 ριμπ., 4 ασίστ) και Ντόρσεϊ (15 π., 3 ριμπ., 2 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Μπάγερν;

Το Ολυμπιακός – Μπάγερν live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ολυμπιακός – Μπάγερν Παρασκευή 09 Ιανουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Μπάγερν;

