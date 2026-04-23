Επόμενος προπονητής Τσέλσι αποδόσεις: Ιβηρική «μάχη» στα φαβορί!🔥

Η Τσέλσι δεν έχει βαρεθεί να προσλαμβάνει και να απολύει προπονητές τα τελευταία χρόνια. Τελευταίος που… κούνησε μαντήλι στους «μπλε» είναι ο Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος μόλις που πρόλαβε να κλείσει τρεις μήνες στον πάγκο.

Ισοφάρισε αρνητικό ρεκόρ 114 ετών!

Η διοίκηση της Τσέλσι αποφάσισε την απομάκρυνση του Ροσενιόρ μετά τον διασυρμό με 3-0 στην έδρα της Μπράιτον, αποτυχία που την κράτησε στην 8η θέση της βαθμολογίας στην Πρέμιερ Λιγκ και κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης.

Παράλληλα, συμπλήρωσε 5 σερί ήττες χωρίς να σκοράρει στο πρωτάθλημα, ανάλογη αρνητική επίδοση είχε καταγράψει το μακρινό 1912!

Πρώτο φαβορί ο Ιραόλα

Όπως έγινε γνωστό, η Τσέλσι θα πορευτεί έως το τέλος της σεζόν με τον υπηρεσιακό Κάλουμ ΜακΦάρλαν, υπό τις οδηγίες του οποίου στοχεύει στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, πρώτο φαβορί σε απόδοση 2.75 για να αναλάβει τα ηνία των «μπλε» την επόμενη σεζόν είναι ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος είναι σίγουρο πως θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ έπειτα από τρία χρόνια. Πρόκειται για έναν αξιόλογο προπονητή, που αρέσκεται σε επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου.

Βασικός υποψήφιος ο Φάμπρεγας

Ψηλά στη λίστα με τους υποψήφιους για τον πάγκο της Τσέλσι βρίσκεται ο Σεσκ Φάμπρεγας!

Μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, ανάμεσά τους οι Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Τσέλσι. Εξάλλου, στα πρώτα του βήματα ως τεχνικός κάνει εξαιρετική δουλειά στην Κόμο.

Στα υπόψιν ο Μάρκο Σίλβα

Μέσα στα ονόματα που ακούγονται έντονα για την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι είναι ο Μάρκο Σίλβα, που προσφέρεται σε απόδοση 11.00.

Ο Πορτογάλος καθοδηγεί από το 2021 κλαμπ του Λονδίνου, τη Φούλαμ, ενώ προηγήθηκαν οι θητείες του σε Γουότφορντ, Έβερτον και Χαλ.

Πριν μετακομίσει στο Νησί, ο Σίλβα πρόλαβε να καθίσει για έναν χρόνο στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Τσέλσι επόμενος προπονητής στοίχημα

Στις διαθέσιμες επιλογές στο στοίχημα για επόμενος προπονητής της Τσέλσι συναντάμε πολλά ηχηρά ονόματα, ως αουτσάιντερ βέβαια, ανάμεσά τους οι Ζινεντίν Ζιντάν, Ντιέγκο Σιμεόνε, Λουίς Ενρίκε και Ουνάι Έμερι.

Αναλυτικά οι αποδόσεις για επόμενος τεχνικός των Λονδρέζων: