Ολυμπιακός μεταγραφές: Αυτός θα φύγει πρώτος!💣💥

Και τι δεν έχει γραφτεί για αυτούς τους τέσσερις; Κάθε φορά που πλησιάζουμε σε περίοδο μεταγραφών, ο Ολυμπιακός αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή «πάρε – δώσε» ποδοσφαιριστών.

Όχι άδικα, όμως, στην προκειμένη περίπτωση. Οι «ερυθρόλευκοι» επί εποχής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορούν να περηφανεύονται για μερικούς από τους παίκτες του ρόστερ τους. Για τους οποίους οι «σειρήνες» από τα μεγαθήρια της Ευρώπης, ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται δυνατά και οι μεταγραφές ολυμπιακός είναι έτοιμες για έναν πολυάσχολο Ιανουάριο.

Ολυμπιακός μεταγραφές στοίχημα

Προφανώς και ο Μπάμπης Κωστούλας με τα 40 περίπου εκατομμύρια ευρώ, δεν θα είναι ο μοναδικός που θα «χρυσώσει» τα ταμεία των Πειραιωτών. Τον δρόμο του ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλοι.

Ποιοι; Τέσσερις είναι οι επικρατέστεροι αυτή τη στιγμή. Χρήστος Μουζακίτης ο νούμερο ένα, με τον Έλληνα μέσο να έχει κατακτήσει πρόσφατα και το Golden Boy Web 2025. Διάκριση που, σίγουρα, μεγαλώνει τη χρηματιστηριακή του αξία, η οποία ήδη ακολουθεί ανοδική άνοδο, εξαιτίας των εμφανίσεών του.

Ολυμπιακός μεταγραφές στοίχημα

Επόμενος, ο Λορέντζο Πιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της «ερυθρόλευκης» άμυνας και μαζί με τον Παναγιώτη Ρέτσο, συνιστούν μία σημαντική ασφάλεια μπροστά από τα καρέ του Τζολάκη.

Τρίτος ο Σαντιάγο Έσε, με τον Αργεντινό να είναι ο ακούραστος «πνεύμονας» στα χαφ του Ολυμπιακού. Μόνιμος «πυλώνας» στο κέντρο, με την απόδοση της ομάδας του να εξαρτάται άμεσα από τη δική του.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Τερματοφύλακα σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία (23), με τα δικά του προσόντα και με τη δική του προοπτική, δεν είναι εύκολο να βρεις. Γι’ αυτό και τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να εξελιχθούν σε προσοδοφόρες πηγές εσόδων.

Μεταγραφές Ολυμπιακός αποδόσεις

Και επειδή εδώ μιλάμε για στοίχημα, δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε από εδώ. Συγκεκριμένα, η winmasters προσφέρει για αγορά κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ποιος από τους παραπάνω θα πάρει πρώτος μεταγραφή. Και ναι μεν υπάρχει φαβορί, αλλά οι αποδόσεις μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή…

ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Χρήστος Μουζακίτης 1.95
Λορέντζο Πιρόλα 3.25
Σαντιάγο Έσε 4.00
Κωνσταντίνος Τζολάκης 11.00

