ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές ειδικά: Ματς ποιότητας με σούπερ επιλογές

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές ειδικά: Ματς ποιότητας με σούπερ επιλογές

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές, ενόψει της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague στο ματς που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα αγώνων της Τρίτης (14/10).

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μια μεγάλη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Εφές που είναι από τις πιο ενισχυμένες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα.

Ο παίκτης «οικονομία» της Euroleague

Τάισον Γουόρντ Ολυμπιακός

Ο Τάισον Γουόρντ είναι ο παίκτης που αποδεικνύει σε κάθε του εμφάνιση πως το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο physical. Παρότι πως δεν διαθέτει και το μεγαλύτερο ταλέντο στο ρόστερ του Ολυμπιακού, έχει γίνει παίκτης «κλειδί» στα μέχρι τώρα νικηφόρα αποτελέσματα των «ερυθρολεύκων». Η αθλητικότητα που διαθέτει σε συνδυασμό με την ενέργεια που βγάζει μέσα στο παρκέ σε επίθεση και άμυνα δίνουν ποιοτικά λεπτά στην πεντάδα του Ολυμπιακού, κάνοντάς τον παίκτη «οικονομία».

Ο Τάισον Γουόρντ πάντα μας συμφέρει, καθώς οι στοιχηματικές εταιρίες τον προσφέρουν σε υψηλές αποδόσεις. Στον Αμερικάνο θα στηριχτούμε και για την πρώτη επιλογή για στοίχημα που αν πετύχει 9+ πόντους θα πληρώσει σε απόδοση 2.22 από τη Stoiximan.

Τάισον Γουόρντ: 9+ πόντους
2.22

Μιλουτίνοφ κάνει «πάρτι»

Νίκολα Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ φαίνεται πως απολαμβάνει τη φετινή σεζόν του στην Ευρωλίγκα, όντας πρώτος σέντερ στην ομάδα του. Κάθε του εμφάνιση είναι ακόμα πιο κοντά σε κάποιο ρεκόρ για τον Σέρβο σέντερ που αναμφίβολα είναι ο κορυφαίος ψηλός τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα στατιστικά του μιλάνε από μόνα τους μέχρι στιγμής, με 11,7 πόντους και 11,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι σε τρίας ματς.

Κόντρα στην Εφές θα βρει απέναντί του τον Ντεσέρ, τον Τζόουνς και τον Παπαγιάννη και είναι για ακόμη μία φορά το φαβορί για να πρωταγωνιστήσει στο ματς. Πιο συγκεκριμένα αν καταφέρει και μαζέψει 10+ ριμπάουντ θα μας πληρώσει σε απόδοση 2.22.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 10+ ριμπάουντ
2.22

Φανερό πρόβλημα στην άμυνα του Ολυμπιακού

Κοκόσκοφ Εφές

Τον μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ξεκάθαρα η άμυνα. Τα ελεύθερα σουτ που άφησε στον Παναθηναϊκό, σε συνδυασμό με την κακή διαχείριση των φάουλ που δεν έκανε στη δεύτερη περίοδο είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί 27 πόντους στη δεύτερη περίοδο και συνολικά 86.

Απαγορευτικά νούμερα, αλλά με το ελαφρυντικό πως δεν του κόστισαν τη νίκη και πως είναι ακόμα αρχή της σεζόν και οι παίκτες ψάχνουν τους αυτοματισμούς και τη χημεία μεταξύ τους.

Η Αναντολού Εφές διαθέτει πολύ ταλέντο στην επίθεσή της κάτι που θα κάνει ζημιά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Για αυτό η τρίτη επιλογή που θα κυκλώσουμε στο κουπόνι μπάσκετ είναι οι Τούρκοι να πετύχουν Over 80,5 πόντους που το βρίσκουμε σε τιμή διπλασιασμού και κάτι παραπάνω.

Αναντολού Εφές: Over 80,5
2.05

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα