Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές ειδικά: Ματς ποιότητας με σούπερ επιλογές

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές, ενόψει της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague στο ματς που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα αγώνων της Τρίτης (14/10).

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μια μεγάλη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Εφές που είναι από τις πιο ενισχυμένες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα.

Ο παίκτης «οικονομία» της Euroleague

Ο Τάισον Γουόρντ είναι ο παίκτης που αποδεικνύει σε κάθε του εμφάνιση πως το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο physical. Παρότι πως δεν διαθέτει και το μεγαλύτερο ταλέντο στο ρόστερ του Ολυμπιακού, έχει γίνει παίκτης «κλειδί» στα μέχρι τώρα νικηφόρα αποτελέσματα των «ερυθρολεύκων». Η αθλητικότητα που διαθέτει σε συνδυασμό με την ενέργεια που βγάζει μέσα στο παρκέ σε επίθεση και άμυνα δίνουν ποιοτικά λεπτά στην πεντάδα του Ολυμπιακού, κάνοντάς τον παίκτη «οικονομία».

Ο Τάισον Γουόρντ πάντα μας συμφέρει, καθώς οι στοιχηματικές εταιρίες τον προσφέρουν σε υψηλές αποδόσεις. Στον Αμερικάνο θα στηριχτούμε και για την πρώτη επιλογή για στοίχημα που αν πετύχει 9+ πόντους θα πληρώσει σε απόδοση 2.22 από τη Stoiximan.

Τάισον Γουόρντ: 9+ πόντους 2.22

Μιλουτίνοφ κάνει «πάρτι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ φαίνεται πως απολαμβάνει τη φετινή σεζόν του στην Ευρωλίγκα, όντας πρώτος σέντερ στην ομάδα του. Κάθε του εμφάνιση είναι ακόμα πιο κοντά σε κάποιο ρεκόρ για τον Σέρβο σέντερ που αναμφίβολα είναι ο κορυφαίος ψηλός τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα στατιστικά του μιλάνε από μόνα τους μέχρι στιγμής, με 11,7 πόντους και 11,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι σε τρίας ματς.

Κόντρα στην Εφές θα βρει απέναντί του τον Ντεσέρ, τον Τζόουνς και τον Παπαγιάννη και είναι για ακόμη μία φορά το φαβορί για να πρωταγωνιστήσει στο ματς. Πιο συγκεκριμένα αν καταφέρει και μαζέψει 10+ ριμπάουντ θα μας πληρώσει σε απόδοση 2.22.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 10+ ριμπάουντ 2.22

Φανερό πρόβλημα στην άμυνα του Ολυμπιακού

Τον μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ξεκάθαρα η άμυνα. Τα ελεύθερα σουτ που άφησε στον Παναθηναϊκό, σε συνδυασμό με την κακή διαχείριση των φάουλ που δεν έκανε στη δεύτερη περίοδο είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί 27 πόντους στη δεύτερη περίοδο και συνολικά 86.

Απαγορευτικά νούμερα, αλλά με το ελαφρυντικό πως δεν του κόστισαν τη νίκη και πως είναι ακόμα αρχή της σεζόν και οι παίκτες ψάχνουν τους αυτοματισμούς και τη χημεία μεταξύ τους.

Η Αναντολού Εφές διαθέτει πολύ ταλέντο στην επίθεσή της κάτι που θα κάνει ζημιά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Για αυτό η τρίτη επιλογή που θα κυκλώσουμε στο κουπόνι μπάσκετ είναι οι Τούρκοι να πετύχουν Over 80,5 πόντους που το βρίσκουμε σε τιμή διπλασιασμού και κάτι παραπάνω.