Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν αποδόσεις: Απόλυτη ισορροπία και πρόωρος τελικός!💣⚽

Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έναν τελικό. Οι δύο χαμένοι βαθμοί με την Πάφο στην πρεμιέρα του champions league (0-0) πρέπει να αναπληρωθούν από κάπου αλλού. Έχουμε κουράσει να το λέμε συνεχώς, αλλά είναι η πραγματικότητα.

Με νίκη απέναντι στην Αϊντχόφεν (έχοντας ως οδηγό το 4-2 τη σεζόν 2020-21 για την ενδιάμεση φάση του Γιουρόπα Λιγκ) κάτι γίνεται. Ασφαλώς και εξ’ αρχής οι «ερυθρόλευκοι» στόχευαν σε τρίποντο στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς, αλλά τώρα το περιθώριο απώλειας έχει γίνει μηδαμινό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 24 ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2.47

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν αποδόσεις

Τον βολεύει ο τρόπος παιχνιδιού της

Σίγουρα οι φίλοι των Πειραιωτών έχουν δει τα κατορθώματα των φιλοξενούμενων στα τελευταία παιχνίδια (θα τα πούμε παρακάτω) και τρομάζουν. Όχι άδικα. Αλλά δεν είναι υπερβολή να πούμε, πως το στυλ που υπηρετεί η ομάδα τού Πέτερ Μπος είναι στα κυβικά του Ολυμπιακού.

Ναι μεν επιθετική τρομοκρατία της αντίπαλης άμυνας, αλλά μεγάλη και πολλές φορές παιδική αφέλεια στα μετόπισθεν. Και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, πως σε αυτού του τύπου τις προπονητικές μονομαχίες παίρνει καλό βαθμό.

Έκπληξη αν κρατήσει το μηδέν

Όσοι, τώρα, έχετε δει την Αϊντχόφεν στα πρόσφατα 90λεπτά της, αναρωτιέστε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς γίνεται να κρατήσει ανέπαφη την εστία του ο Ολυμπιακός; Η αλήθεια είναι πως την ίδια απορία έχουμε και εμείς.

Θέλετε στατιστικά; Σε 15 φετινούς αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, το κοντέρ έχει γράψει 45 γκολ. Τρία ανά μέσο όρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πως το να μην κουνηθούν τα δίχτυα του Τζολάκη θα αποτελέσει από μόνο του ένα θαύμα.

Η απόλυτη ισορροπία

Πάμε τώρα και στο στοίχημα. Με βάση τις αποδόσεις, το σετ ουσιαστικά είναι ακριβώς στη μέση. Στο 2.60 ο άσος του Ολυμπιακού, στο 3.50 το ενδεχόμενο της ισοπαλίας και στο 2.62 το διπλό των Ολλανδών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2.60 3.50 2.62

Αναφορικά με τις αποδόσεις των γκολ στις στοιχηματικές, πώς να μην πέσει το βλέμμα στο Goal/Goal τού 1.57 ή, ακόμη καλύτερα, στο 1,72 τού Over 2,5;

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν ειδικά στοιχήματα

Πέρα όμως από τα «κλασικά» σημεία στα προγνωστικά τσάμπιονς λιγκ, το «ζουμί» είναι στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Εκεί όπου ξεχωρίσαμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές και σας τις παρουσιάζουμε. Προκειμένου να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα παρακάτω πινακάκια.

1 + G/G + OVER 3,5 ΚΟΡΝΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5.70

OVER 3,5 + OVER 1,5 2Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 6.80

ΤΖΟΛΑΚΗΣ 4+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 2.87

OVER 1,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2.12

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-1 3.80

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ 00:00 – 09:59 3.95

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν κανάλι

Είναι αμαρτία το Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν να είναι την ίδια ώρα (3/11, 22:00) με το Λίβερπουλ – Ρεάλ και το Παρί – Μπάγερν. Κρίμα από τον ποδοσφαιρικό Θεό δηλαδή. Εν πάσει περιπτώσει, για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων», αρκεί να συντονίσετε το πρόγραμμα tv σας στο Cosmote Sports 2HD. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!