Ολυμπιακός – ΑΕΚ αποδόσεις: Αγορές που προκαλούν στο «Καραϊσκάκης»!💣🔥

Στην αρχή της εβδομάδας, Ολυμπιακός και ΑΕΚ ήξεραν πάνω κάτω τις συνθήκες με τις οποίες θα πήγαιναν στη μεταξύ τους κυριακάτικη συνάντηση στο Φάληρο. Οι μεν «ερυθρόλευκοι» γνώριζαν πως έπρεπε να κάνουν μεγάλη υπέρβαση στη Βαρκελώνη για το Τσάμπιονς Λιγκ. Οι δε «κιτρινόμαυροι» περίμεναν πως εύκολα ή δύσκολα την Αμπερντίν θα τη νικούσαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για το conference league.

Όμως, τα πράγματα δεν κύλησαν και εντελώς φυσιολογικά. Η Μπαρτσελόνα βρήκε έξι φορές δίχτυα απέναντι στον Ολυμπιακό των δέκα παικτών από το 57’ (6-1), ενώ η ΑΕΚ φιλοδώρησε με έξι τεμάχια τους άμοιρους Σκωτσέζους (6-0).

Και τώρα οι δυο τους. Στις 21:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι δύο «κυνηγοί» του ΠΑΟΚ στη βαθμολογία ελλάδας θα κληθούν να λύσουν τις διαφορές τους για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ αποδόσεις

Αναπόφευκτα, το μυαλό όλων πηγαίνει – έως έναν βαθμό – και στα περσινά. Τη σεζόν 2024-25, το εν λόγω γήπεδο μετετράπη σε τόπο μαρτυρίου για την Ένωση, η οποία σε τρεις επισκέψεις της μέτρησε απολογισμό τερμάτων 1-11! Προφανώς και τα ξέρει αυτά ο Νίκολιτς. Και καθόλου απίθανο, εσωτερικά να προσπαθεί να τα χρησιμοποιήσει και ως ψυχολογικό κίνητρο στους παίκτες του.

Ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πως κάτι παρόμοιο είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί. Το να νικήσει ο Ολυμπιακός ξανά 4-1 πχ, οκ, μπάλα είναι, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά να βρει απέναντί του μία τόσο κακή ΑΕΚ, (μάλλον) είναι εκτός πραγματικότητας.

Πάντως, στα προγνωστικά σούπερ λιγκ μπορούμε να διακρίνουμε έναν ξεκάθαρο φαβοριτισμό των Πειραιωτών. Ο οποίος για ντέρμπι, ίσως είναι και λίγο «τραβηγμένος»…

Τώρα, πολλοί θα σκέφτεστε να πάτε στα γκολ. Ειδικά σε τέτοιες αναμετρήσεις, είναι μία σχετικά… ασφαλής επιλογή. Εκεί οι στοιχηματικές δίνουν προβάδισμα στο Under, ενώ η ισορροπία στο Goal/Goal και No Goal είναι μεγάλη…

Ολυμπιακός – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Ελληνικό ντέρμπι ίσον σούπερ ειδικά και bet builder. Αμφότεροι οι αντίπαλοι διαθέτουν πληθώρα παικτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και εμείς συγκεντρώσαμε τις επιλογές που ξεχωρίζουν στη Stoiximan. Για να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε σε μία από τις αποδόσεις στο πινακάκι.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ κανάλι

Το Σαββατοκύριακο δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα. Κυριακή (26/10) στις 21:00 λοιπόν, Ολυμπιακός – ΑΕΚ από το πρόγραμμα tv τού Cosmote Sports 1HD.