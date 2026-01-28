ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο καλός Ολυμπιακός αυτόν τον Άγιαξ τον κερδίζει | Σέντρα Εμείς #8

Το ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ powered by Pamestoixima.gr τα βάζει με τον δαίμονα της τεχνολογίας και επιστρέφει κάτω από… αντίξοες συνθήκες. Και επιστρέφει μετά από διπλή πρόκριση και φιλί ζωής για τον Ολυμπιακό.

Έναν Ολυμπιακό που, όπως συμφωνούν η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Δημήτρης Μωυσιάδης, πρέπει να κερδίσει αυτόν τον Άγιαξ αν θέλει να είναι ομάδα επιπέδου 24άδας Τσάμπιονς Λιγκ.

Τι ισχύει για τις προκρίσεις και τι μας θυμίζει το ζευγάρι Παναθηναϊκός – Ρόμα.

Αυτά και τόσα ακόμα στο νέο ΣΕΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ, με την υποστήριξη του Pamestoixima.gr, του απόλυτου King of Promos*.

