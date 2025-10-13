Novibet: Τρομερή έμπνευση στη Γ’ Εθνική με… σούπερ δελτίο!

Η Γ’ Εθνική είναι στη Novibet και δίνει την ευκαιρία στα μέλη της να εξερευνήσουν τον… μαγικό της κόσμο. Αυτό έκανε ένας παίκτης την Κυριακή. Με μία τρομερή έμπνευση επέλεξε έξι παιχνίδια με τέσσερις νίκες γηπεδούχων και δύο ισοπαλίες και στο τέλος χαμογέλασε, κερδίζοντας 2.452€!

Το δελτίο

Η αγωνιστική της Κυριακής περιλάμβανε 35 αγώνες και ο τυχερός παίκτης τη Novibet «έπιασε» τους 6 εξ’ αυτών:

Τηλυκράτης Λευκάδας – Αναγέννησης Άρτας 2-0 (απόδοση 2.05)

Θύελλα Πατρών – Πανγυθειακός 2-1 (απόδοση 1.51)

Ζάκυνθος – Παναχαϊκή 1-0 (απόδοση 1.48)

Σαρωνικός Αναβύσσου – Ατσαλένιος 2-0 (απόδοση 2.25)

ΑΕΡ Αφάντου – Διαγόρας Ρόδου 1-1 (απόδοση 3.25)

Λαμία – Τρίκαλα 2-2 (απόδοση 3.05)

Όλες οι αναμετρήσεις ήταν αμφίρροπες και κρίθηκαν στο δεύτερο μέρος. Τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα στο Τηλυκράτης Λευκάδας – Αναγέννηση Άρτας για τον 3ο όμιλο. Οι γηπεδούχοι έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους καθώς άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5’ και στο 72’ σημείωσαν το δεύτερο γκολ.

Η μοναδική ανατροπή του δελτίου σημειώθηκε στο Θύελλα Πατρών – Πανγυθειακός (4ος όμιλος), με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται και τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στην ανατροπή με γκολ στο 62’ και το 73’.

Στα παιχνίδια Ζάκυνθος – Παναχαϊκή (4ος όμιλος) και Σαρωνικός Αναβύσσου – Ατσαλένιος (6ος όμιλος) οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη που έψαχναν. Στο νησί του Ιονίου, η ομάδα του Ηλία Φυντάνη βρήκε το πολυπόθητο γκολ στο 44’ και στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμά της (1-0).

Στην Ανάβυσσο, ο Σαρωνικός συνέχισε την τρομερή φετινή του πορεία και με δύο γκολ στην επανάληψη (60’, 70’) πήρε τους τρεις βαθμούς επικρατώντας 2-0 του Ατσαλένιου.

Οι πιο τολμηρές επιλογές στο δελτίο αφορούσαν την ισοπαλία στο ΑΕΡ Αφάντου – Διαγόρας Ρόδου (5ος όμιλος) και στο Λαμία – Τρίκαλα (3ος όμιλος).

Στο ροδιακό ντέρμπι οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 8’, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση κι έφτασαν στην ισοφάριση στο 57’ με πέναλτι.

Στη Λαμία, τέλος, τα Τρίκαλα προηγήθηκαν με δύο γκολ διαφορά (0-1/9’, 0-2/61’) αλλά οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν κι έφτασαν στην ισοφάριση (1-2/67’, 2-2/81’ πέναλτι) – έπαιξαν μάλιστα με παίκτη παραπάνω μετά το πέναλτι, όμως το σκορ δεν άλλαξε.

Με ποντάρισμα 20€ το τελικό κέρδος έφτασε τα 2.452€ χάρις και στο 20% ενίσχυσης του Acca Boost, κάτι που σημαίνει ότι ο τυχερός παίκτης πήρε 123 φορές τα λεφτά του!

Στη Novibet όλα είναι δυνατά… γι’ αυτό και βγάζει πρώτη τις αποδόσεις όλων των αγώνων της συναρπαστικής Γ’ Εθνικής, κάθε Παρασκευή μεσημέρι!

