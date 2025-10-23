Νάπολι – Ίντερ: «Παλιόπαιδο θα γίνω, κουράστηκα να δίνω»💔

Αυτή η εβδομάδα ήταν γεμάτη ματσάρες, οπότε το κουπόνι του Σαββάτου δεν γινόταν να μας αφήσει με παράπονο. Η πιο δυνατή αναμέτρηση της αγωνιστικής στη Serie A αναμφίβολα είναι το Νάπολι – Ίντερ. Τις δύο ομάδες, δηλαδή, που έσυραν τον χορό του τίτλου πέρυσι.

Με πέντε νίκες και δύο ήττες έχουν ξεκινήσει αμφότερες τις εντός συνόρων υποχρεώσεις τους. Η γηπεδούχος βγήκε εκτός προγράμματος την περασμένη εβδομάδα με την Τορίνο να τη νικάει 1-0. Αυτό που ακολούθησε, πάντως, θορύβησε κάπως την πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Το λιγότερο «βαρύ» μπορεί να χαρακτηριστεί το 6-2 από την Αϊντχόφεν στο Τσάμπιονς Λιγκ την Τρίτη (21/10). Μόλις τρεις βαθμούς έχει συλλέξει στη League Phase. Διαφορετικά τα πράγματα στο στρατόπεδο των Μιλανέζων που στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχουν πανηγυρίσει 3/3 τρίποντα.

ΝΑΠΟΛΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ SERIE A 3.20

Στα εντός συνόρων, βαδίζουν επίσης σε καλό μονοπάτι. Αν και ξεκίνησαν άσχημα και ο Κίβου… τα άκουσε, σιγά σιγά επανήλθαν. Τέσσερις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα έχει ο Ρουμάνος και επτά συνολικά. Πιο πρόσφατη εκείνη κόντρα στη Ρόμα (1-0). Παρεμπιπτόντως, αυτό ήταν το μόνο ματς σε αυτό το διάστημα που σκόραρε κάτω από δύο τέρματα.

ΙΝΤΕΡ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ SERIE A 2.75

Νάπολι – Ίντερ στοίχημα

Ουκ ολίγες φορές είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε αυτή την κόντρα. Στα δέκα τελευταία ραντεβού τους η Νάπολι έχει καταφέρει να πάρει μόλις ένα τρίποντο με ρεκόρ 1-5-4. Αναφορικά με τις εντός έδρας επιδόσεις, οι «παρτενοπέι» έχουν πανηγυρίσει μία νίκη στις έξι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους (1-3-2).

Μεγάλη παράδοση έχει το Under 2,5 στα μεταξύ τους. Εντυπωσιακός αριθμός οι 16 φορές που επιβεβαιώθηκε στα 21 τελευταία. Fun fact που ίσως σας ενδιαφέρει, σε έξι περιπτώσεις το τελικό σκορ ήταν 1-1. Πιο συγκεκριμένα, τα τρία τελευταία τελείωσαν έτσι.

Πρόσωπο-κλειδί της αναμέτρησης ο… μαέστρος, Αντόνιο Κόντε. Ο επιτυχημένος Ιταλός τεχνικός έχει συνδέσει το όνομά του και με τις δύο ομάδες. Με την Ίντερ κατέκτησε το σκουντέτο το 2021, αλλα γενικά ως αντίπαλός της έχει φερθεί σαν… παλιόπαιδο. Για την ακρίβεια παραμένει αήττητος κόντρα στους «νερατζούρι» με ρεκόρ 4-4-0.

Καλά όλα αυτά, όμως πάμε να δούμε και τις αποδόσεις από αυτή τη μονομαχία. Για αυτό θα χρειαστούμε την πολύτιμη βοήθεια της Novibet.

Νάπολι – Ίντερ αποδόσεις

Παρατηρούμε μια σχετική ισορροπία στις αποδόσεις, με τη φιλοξενούμενη ωστόσο να έχει ένα μικρό προβάδισμα στο 2.45. Από την άλλη, σε τιμή τριπλασιασμού (3.00) θα βρούμε τον άσο, ενώ στο 3.15 προσφέρεται το Χ.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος. Πιο συγκεκριμένα, προκρίνεται το Under 2,5 αντί του Over 2,5 στο 1.75 και 2.08 αντίστοιχα. Τέλος, το N/G σχεδόν διπλασιάζει (1.94), ενώ το G/G έχει 1.76.

Νάπολι – Ίντερ ειδικά

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη σας ενότητα, αυτή με τα ειδικά στοιχήματα. Ακόμα Οκτώβριο γράφει στο ημερολόγιο, ωστόσο έχουμε πάρει μια καλή γεύση από τις δύο ομάδες. Ένα συμπέρασμα που εξάγουμε αφορά το πόσο δυνατά μπαίνει στα ματς η Ίντερ.

Οι Μιλανέζοι έχουν αναδειχθεί νικητές πρώτου ημιχρόνου σε 7/8 τελευταία παιχνίδια. Ιδιο ποσοστό και αναφορικά με τις φορές που σημείωσαν το πρώτο γκολ του αγώνα. Συνεπώς, αποκτά αξία το 3.10 που προσφέρεται το διπλό στο πρώτο 45λεπτο, όπως και το 2.60 αν ανοίξουν το σκορ.

ΙΝΤΕΡ ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ 3.10

ΙΝΤΕΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ ΓΚΟΛ 1 2.60

Νάπολι – Ίντερ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Νάπολι – Ίντερ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μονομαχία στο Ρότερνταμ (25/10, 19:00) από το Cosmote Sport 3HD.