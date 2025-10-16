Μπάγερν – Ντόρτμουντ αποδόσεις: «Πληρώνει» ο… πρώτος Κέιν!⚽💣

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η φετινή Bundesliga είναι ίσως το πιο «ξεκάθαρο» πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Με την έννοια πως δύσκολα βρίσκουμε κάποιο άλλο στο οποίο το φαβορί στα προγνωστικά να έχει τόσο μεγάλο προβάδισμα.

Για να καταλάβετε, το να στεφθεί η Μπάγερν πρωταθλήτρια Γερμανίας, προσφέρεται στο 1.03. Τι να συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε πως το ερώτημα έχει αλλάξει μορφή και πλέον είναι «με πόσους βαθμούς θα πάρει τη σαλατιέρα;».

ΝΙΚΗΤΗΣ BUNDESLIGA ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ντόρτμουντ 1.80
Λεβερκούζεν 3.95
Λειψία 7.10

Βέβαια, αν υπάρχει μία ομάδα η οποία να μπορεί να θέσει αυτή τη διαφαινόμενη πανεύκολη κατάκτηση υπό αμφισβήτηση, δείχνει να είναι η Ντόρτμουντ. Και οι Βεστφαλοί καλούνται να το αποδείξουν το Σάββατο στο Μόναχο.

Μπάγερν – Ντόρτμουντ αποδόσεις

Μπάγερν - Ντόρτμουντ αποδόσεις

Το μεταξύ τους παιχνίδι για την 7η αγωνιστική (που φέρνει επίσης τον κόουτς της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, απέναντι στην πρώην ομάδα του), έρχεται να απειλήσει το αήττητο των Βαυαρών. Μέχρι τώρα, πρόκειται για τις δύο και μοναδικές ομάδες στην κατηγορία που δεν έχουν γευτεί ακόμη την πικρία της ήττας.

Το απόλυτο η Μπάγερν (6/6), δύο ισοπαλίες για την Ντόρτμουντ (4-2-0), αλλά, οκ, αυτό λίγο πολύ το περιμένει κανείς από συλλόγους τέτοιου βεληνεκούς. Το εντυπωσιακό είναι άλλο και έχει να κάνει με τα επιθετικά τους στατιστικά γερμανίας.

Σε 25 περιπτώσεις βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα οι Βαυαροί, σε άλλες 12 οι «κιτρινόμαυροι», σύνολο 37 τέρματα. Κάντε τις πράξεις (πρόσθεση, διαίρεση) και θα προκύψει ένας μέσος όρος λίγο παραπάνω από τρία γκολ!

Καμία εντύπωση συνεπώς, που το line στα προγνωστικά μπουντεσλίγκα τοποθετείται στο 3,5, με το Over να έχει προβάδισμα. Όσον αφορά τις αποδόσεις νικητή, πιο προφανής δεν θα μπορούσε να είναι η υπεροχή των γηπεδούχων.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
1.37 5.75 6.85
OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
1.82 1.98 1.48 2.50

Μπάγερν – Ντόρτμουντ ειδικά στοιχήματα

Μπάγερν - Ντόρτμουντ στοίχημα

Ντέρμπι χωρίς ειδικά στοιχήματα γίνεται; Προφανώς και όχι! Ειδικά από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με πληθώρα υπέρ-παικτών (ναι, δαιμονισμένε Χάρι Κέιν με 18 γκολ σε 10 φετινά ματς, κυρίως για σένα λέμε).

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει κάποια από τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που ξεχωρίσαμε από το Pamestoixima.gr και σας τα παρουσιάζουμε. Ασφαλώς και μπορείτε να κάνετε τη δική σας… ψακτική, κλικάροντας απλώς τις αποδόσεις στο πινακάκι!

OVER 1,5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
1.82
1 + OVER 3,5 + ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
3.00
ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
3.50
ΧΡΟΝΟΣ 1ου ΓΚΟΛ 1′-10′
3.10
G/G 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3.25

Μπάγερν – Ντόρτμουντ κανάλι

Το καλό είναι πως η αναμέτρηση γίνεται Σάββατο, οπότε δεν πέφτει πάνω στον χαμό των ελληνικών κυριακάτικων ντέρμπι. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει Μπάγερν – Ντόρτμουντ, το μόνο που έχει να κάνει είναι να συνδεθεί στο πρόγραμμα tv τού Novasports 3HD (18/10, 19:30). Εννοείται πως για όποιον δεν έχει τη δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming τής Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα!

