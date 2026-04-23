Μίλαν – Γιουβέντους: ΔιαΧείριση δυνάμεων με ελκυστικά ειδικά ⚔️

Δύο από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ιταλικού ποδοσφαίρου κοντράρονται στο Μιλάνο με… φόντο τη 2η θέση. Η Μίλαν υποδέχεται τη Γιουβέντους (Κυριακή 25/04, 21:45), σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Οι «ροσονέρι» έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα της απώλειας του τίτλου και θα επιδιώξουν να κόψουν τη φόρα της Γιούβε, που πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΜΙΛΑΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ 2.00 6.50

Μίλαν – Γιουβέντους αποδόσεις

Η Μίλαν μπορεί να επέστρεψε στις επιτυχίες στη Serie A, ωστόσο δεν πείθει με την εικόνα της. Μάλιστα «ίδρωσε» (1-0) για να κάμψει την αντίσταση της υποβιβασμένης Βερόνα την προηγούμενη αγωνιστική.

Ισοβαθμεί στη 2η θέση με τη Νάπολι, με την απόσταση από την πρωτοπόρο στη βαθμολογία να έχει ανοίξει στους 12 πόντους.

Η Γιουβέντους ταξίδεψε με πατημένο το γκάζι στον ιταλικό βορρά. Συμπλήρωσε τρεις συναπτές νίκες στο πρωτάθλημα κρατώντας παράλληλα απαραβίαστη την εστία της, με πιο πρόσφατη το 2-0 απέναντι στην Μπολόνια.

Συνήθως τα μεταξύ τους κρίνονται στα… σημεία. Εξάλλου μιλάμε για μια από τις πιο διαχρονικές κόντρες στην ιστορία της Serie Α, γεγονός που απωτυπώνεται στο σετ αποδόσεων από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Οριακό φαβορί βρίσκουμε το Under 2,5 στα προγνωστικά των γκολ. Άλλωστε το 0-0 εμφανίστηκε στα 3/6 τελευταία ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανεξαρτήτως έδρας και το N/G στις 8/10 πιο πρόσφατες κόντρες τους.

Μίλαν – Γιουβέντους ειδικά στοιχήματα

Η παράδοση θα αποτελέσει οδηγό στην αναζήτηση κέρδους, καθώς συνήθως σε τέτοια ντέρμπι στις αναλύσεις δεν παίζει μεγάλο ρόλο η αγωνιστική κατάσταση που βρίσκονται οι δύο ομάδες.

Με την ένταση σε πρώτο πλάνο θα κυνηγήσουμε ένα bet builder σε άκρως ελκυστική τιμή. Επίσης ξεχωρίσαμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε δελεαστικές αποδόσεις που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1 ΗΜ./ Χ ΤΕΛ.

16.25 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-1 7.00 Χ+UNDER 2,5 ΓΚΟΛ+UNDER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 7.25 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ+ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 11.00 0,5 ΔΟΚΑΡΙ ΜΙΛΑΝ 3.20

Μίλαν – Γιουβέντους κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Μίλαν μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2 HD. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.