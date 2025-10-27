ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μακέντα στο Belligol: «Στα 25 μου δεν με ήθελε κανένας – Έζησα τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου στον Παναθηναϊκό»

Από το αξέχαστο γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι την “αναγέννηση” στον Παναθηναϊκό και την ηγετική του παρουσία στον Αστέρα Τρίπολης, ο Φεντερίκο Μακέντα μιλά για μία ζωή γεμάτη… τρέλα στο Belligol και στο κανάλι της Novibet στο Youtube!

Στην 1η συνέντευξη της 2ης σεζόν του Belligol στο κανάλι της Novibet στο Youtube, ο Ιταλός επιθετικός ανοίγει την καρδιά του και την… συσκευασία μίας καριέρας με γκολάρες, τρομερές ιστορίες, iconic στιγμές και τρέλα!

«Ο Σερ Άλεξ ήταν σαν παππούς μου. Με φρόντισε και με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου», λέει χαρακτηριστικά ο Μακέντα για την αρχή της καριέρας του στην θρυλική Γιουνάιτεντ. Ο Φέργκιουσον ήταν εκείνος που του χάρισε τη φανέλα με το “9” ώστε να τον πείσει να αφήσει τη Ρώμη για το κρύο Μάντσεστερ και τον έριξε στα βαθιά, σε μια στιγμή που έμελλε να γίνει ιστορική με εκείνο το γκολ κόντρα στην Άστον Βίλα.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν εύκολη. Δανεισμοί, τραυματισμοί, απογοητεύσεις. «Στα 25 μου δεν με ήθελε κανένας. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας μου», παραδέχεται στο Belligol, προτού αναφερθεί στο κεφάλαιο «Παναθηναϊκός».

«Πήγα εκεί στη χειρότερη στιγμή μου. Ήταν το restart που χρειαζόμουν. Έζησα τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Ο Παναθηναϊκός μου έσωσε την καριέρα», ανέφερε ο Μακέντα, ο οποίος μίλησε και για την παρουσία του στον Αστέρα AKTOR, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:  «Ο Αστέρας είναι οργανωμένος, με φιλοδοξίες. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Φυσικά, από την συνέντευξη δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα quiz και οι πιο… χαλαρές στιγμές, με τον Κίκο να μιλά χωρίς φίλτρα και με χαμόγελο για τη ζωή στην Ελλάδα, τον φρέντο εσπρέσο και τον καλύτερο επιθετικό που έπαιξε τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό!

Μία απολαυστική συζήτηση για το ποδόσφαιρο και τη ζωή στο Belligol και στο κανάλι της Novibet στο Youtube.

Δείτε την εδώ: 

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα