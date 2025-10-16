Μακάμπι – Ολυμπιακός: Να επιστρέψει στις νίκες, πληρώνοντας

Ο Ολυμπιακός έπειτα από την ήττα στο ΣΕΦ εναντίον της Εφές, στρέφει την προσοχή του στο Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι ενόψει της 5ης αγωνιστικής στο κουπόνι μπάσκετ της Πέμπτης (16/10).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αντιδράσει και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να συνεχίσει με πιο ανεβασμένη ψυχολογία τον «μαραθώνιο» της φετινής Euroleague.

Η αντίδραση του Σάσα

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο παίκτης που επιχείρησε το πιο κρίσιμο σουτ τριών πόντων το βράδυ της Τρίτης προκειμένου να ισοφαρίσει το ματς με την Αναντολού και να το έστελνε στην παράταση. Ο Βούλγαρος φόργουορντ αστόχησε και ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του φετινή εντός έδρας ήττα με (78-82).

Προφανώς δεν είναι ευθύνη του Σάσα η ήττα των «ερυθρόλευκων», καθώς η εικόνα τους κυρίως στην άμυνα ήταν για ακόμη ένα βράδυ προβληματική. Ο ηγέτης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αποδείξει τόσα χρόνια πως είναι γεννημένος για να παίρνει την μπάλα όταν «καίει», με την πιθανότητα να αστοχεί όπως προχθές.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη, όπως και του Βεζένκοφ που πάντα έπειτα από χαμένο buzzer – beater υπάρχει ανάλογη μεγάλη εμφάνιση στο ακριβώς επόμενο ματς. Εκεί θα στηριχτούμε όσον αφορά την πρώτη μας επιλογή για στοίχημα στα προγνωστικά μπάσκετ, Over 22,5 πόντους + κοψίματα που προσφέρεται σε απόδοση 1.91 από τη Stoiximan.

Σάσα Βενζέκοφ: Over 22,5 πόντοι + κοψίματα 1.91

Ψάχνοντας την καλύτερη αρχή

Η Μακάμπι προέρχεται από βαριά ήττα κόντρα στην Μπαρτσελόνα και σίγουρα αυτό κάνει πιο επικίνδυνη την αποστολή του Ολυμπιακού. Πιο συγκεκριμένα το σύνολο του Κάτας αναμένεται να βγάλει αντίδραση έπειτα την πολύ άσχημη εμφάνιση που πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης.

Από το πρώτο λεπτό θα πιέσουν λογικά σε όλο το γήπεδο την επίθεση των «ερυθρολεύκων» και μέσα από την άμυνα θα βρουν και το σκορ που θέλουν. Και οι δύο ομάδες έχουν τεράστιο κίνητρο για να πετύχουν τη νίκη η κάθε μία όμως για διαφορετικούς λόγους.

Επίσης αμφότερες οι ομάδες έχουν σε ίδιο επίπεδο περίπου την αθλητικότητα στο παιχνίδι τους, με τους φιλοξενούμενους να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα με την εξαιρετική έως τώρα παρουσία του Τάισον Γουόρντ. Στοιχηματικά, μας συμφέρει να κερδίσει η Μακάμπι την πρώτη περίοδο που προσφέρεται σε απόδοση 2.40.

Μακάμπι: Να κερδίσει την πρώτη περίοδο 2.40

Να συνεχίσει το σερί από μακριά

Οι «Πειραιώτες» αν και είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν έχουν αποδείξει πως διαθέτουν αρκετούς σουτέρ που μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Το πιο σημαντικό είναι όμως είναι το ποσοστό από το τρίποντο, με τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Πίτερς να αποτελούν απειλή για την αντίπαλη άμυνα κάθε φορά που βρίσκονται ελεύθεροι.

Έλειπε από τον Ολυμπιακό ο clutch παίκτης που θα σουτάρει και ξεσηκώνει και την ομάδα και τους οπαδούς. Αφενός, με την περσινή απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός είχε έναν κλασικό σουτέρ, αφετέρου, με τις απίστευτες εμφανίσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ μέχρι στιγμής έχει παραπάνω λόγους να «επενδύει» στα σουτ τριών πόντων.

Είναι το αξιοσημείωτο σημείο που στοχεύει πλέον ο Ολυμπιακός κάθε φορά που κατεβάζουν την μπάλα οι εκάστοτε πλέι μέικερ. Να συνεχίσει να είναι εύστοχος και με τη Μακάμπι για να έρθει πιο εύκολα η νίκη, και εννοείται να πληρώσει θέλουμε ο πρωταθλητής Ελλάδος σε απόδοση 2.50.